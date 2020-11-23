«Поссорились из-за шариков»: Стала известна истинная причина массовой драки со стрельбой на проспекте Тореза

В соцсетях поссорились стоматолог (слева) и бизнесмен (справа) Фото: СОЦСЕТИ

В Санкт-Петербурге возбудили уголовное дело после массовой драки со стрельбой на проспекте Тореза, которая произошла в выходные. В тот день прямо на глазах у очевидцев подрались больше 10 человек, в какой-то момент двое из них достали пистолеты и открыли огонь. Приехавшие сотрудники полиции задержали и доставили в отдел шесть человек, среди которых оказались врачи и бизнесмены. Сразу же после этого появилась информация, что конфликт начался в родительском чате, а позже вылился на улицы. "Комсомолка" узнала, как все было на самом деле.

Стоматолог приехал вступиться за жену Фото: СОЦСЕТИ

- Я увидела, как на одного мужчину славянской внешности сначала напали двое не славянской, а потом к ним на помощь из двух машин высыпались еще около десятка человек, - рассказала "КП-Петербург" свидетель драки. - Все напали на этого одинокого человека. После этого к нему на выручку пришли то ли друзья, то ли прохожие. Судя по всему, он жил где-то рядом, потому что они обращались к нему по имени.

На запланированную драку это было похоже мало. Как оказалось, неподалеку от места нападения работал тот самый мужчина, на которого напали приехавшие. Им оказался 33-летний бизнесмен Олег, который владеет магазином по продаже воздушных шариков. Вместе с ним был задержан еще один коммерсант - 35-летний Анатолий, который занимается лакокрасочными материалами. Нападавшими оказались 29-летний Зураб, российско-грузинский футболист Георгии, два стоматолога Рустам и Папуна. 28-летний Папуна уроженец Осетии, практикующий врач, живет в Санкт-Петербурге. Как оказалось, именно он поругался с коммерсантом в социальных сетях и после приехал выяснить отношения. Мужчина рассказал "КП-Петербург", как именно произошел конфликт.

Владелец фирмы воздушных шаров от комментариев отказался Фото: СОЦСЕТИ

- Он в группе мою жену оскорбил: она написала по теме в чате, а ему что-то свое привиделось, - рассказал "КП" Папуна. - Он стал издеваться. Зачем? Не понимаю этого, все же нормальные люди. Мы встретились разъяснить ситуацию. Драка на эмоциях произошла, просто слово за слово и - все. Но мы уже помирились. Он извинился, никаких претензий ни у кого нет. Уже всех отпустили, все хорошо. Я хочу забыть это, как ужасный сон.

Однако, как оказалось, перепалка все же произошла не в школьном чате. А в чате "аэродизайнеров", где обсуждают подарки из воздушных шаров. Об этом "КП-Петербург" рассказал друг бизнесмена Олега Михаил, который занимается продажей гелия для шаров.

Стоматолога хотят привлечь к ответственности за стрельбу Фото: СОЦСЕТИ

По данным полиции, никто из участников драки травм не получил. Тем не менее, по уголовному делу по статье "Хулиганство" пройдет стоматолог Рустам, который стрелял в тот вечер из пистолета. От комментариев он, как и все остальные участники конфликта, отказался.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

«Было больше десятка людей, которые стали стрелять»: очевидец рассказала о драке из-за спора отцов в родительском чате

В полицию доставили врача и футболиста (подробности)