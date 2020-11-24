Он состоял на учете у психиатра: источник рассказал о мужчине, захватившем заложников в Колпино

Мужчина, взявший в заложники детей, мог иметь проблемы с психикой. Фото: СОЦСЕТИ

У мужчины, который взял в заложники шестерых детей в Колпино, были проблемы с психикой. По некоторым данным, он последнее время был в нетрезвом состоянии, после чего принимал антидепрессанты и параллельно состоял на учете у психиатра.

- Да, есть такая информация. Жена нормальная, работала. Дети разновозрастные от 3 до 15 лет. Трое - не его. Они также обычные, учились. А вот папа - проблемный, состоял на учете. Последнее время не работал, - рассказал источник «КП-Петербург» в администрации Колпинского района.

Известно, что сама семья около двух лет назад переехала в Колпино из Архангельской области. Здесь они жили в съемной квартире, ничем особенным не выделялись.

- Семья как проблемная не состояла на учете, только помощь им от районных властей оказывали как малообеспеченным. Сейчас на месте находятся представители администрации и психологи. Будем смотреть, как оказать помощь детям.

В разговоре с корреспондентом «КП-Петребург» сам мужчина заявил, что пошел на концликт из-за того, что его жена изменила ему с другим мужчиной. Поэтому он выгнал ее из дома, а детей оставил в квартире: «Я им делать ничего плохого не собираюсь. Я никаких заложников не брал. Сидят, вон, мультики смотрят (на заднем плане слышны голоса детей, которые спрашивают «что нам делать?» - прим.ред). Теперь все, мне конец. Или в тюрьму или в дурку».