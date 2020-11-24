ВТБ открыл первый офис нового формата в Санкт-Петербурге. Фото предоставлено пресс-службой ВТБ (ПАО).

ВТБ открыл отделение нового формата в Санкт-Петербурге. Благодаря «умным технологиям» в таких точках повышается эффективность: привычный поток клиентов смогут обслуживать вдвое меньше сотрудников, а время ожидания сокращается на треть. Адрес нового офиса – Площадь Восстания, дом 1.

Без барьеров

Зона розничного обслуживания организована без фиксированных рабочих мест. На входе посетитель приглашается в одну из комфортных локаций отделения. Сотрудники банка работают с ноутбуками и выходят к клиентам для консультаций. Для конфиденциальных переговоров оборудованы закрытые помещения.

Отделение нового формата ориентировано на максимальное использование цифровых каналов и систем самообслуживания: до 80% стандартных действий по кредитам, вкладам, платежам и переводам клиент может самостоятельно осуществлять через ВТБ Онлайн, до 95% всех операций с наличными − через банкоматы (в отделении установлены четыре ATM).

- Физическая сеть отделений играет ведущую роль в укреплении отношений с клиентами. Пространство и система обслуживания офиса нового формата организованы так, чтобы благодаря современным технологиям, посетителям было в нем комфортно находиться, а пользоваться услугами банка – просто и удобно, − отметил начальник управления розничных продаж ВТБ в Санкт-Петербурге и Ленинградской области Александр Вялков. - Уверен, жители города оценят расположение офиса и возможности для быстрого комфортного решения своих вопросов, и он станет лидером по клиентопотоку в сети отделений ВТБ в Санкт-Петербурге.

Фото предоставлено пресс-службой ВТБ (ПАО).

Умный офис

Офис на Площади Восстания обслуживает как частных клиентов, так и юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.

- Сегодня практически все расчетные операции, а также оформление многих продуктов банка доступны нашим клиентам дистанционно. При этом особенно важным в обслуживании предпринимателей является персональное отношение и возможность личного общения с менеджерами банка, которое позволяет раскрыть потенциал каждого клиента и предложить комплексное решение, подходящее именно его бизнесу, − прокомментировал начальник управления по Санкт-Петербургу и Ленинградской области департамента регионального корпоративного бизнеса ВТБ Максим Кущ. - Новый формат офиса объединяет преимущества цифровых технологий и все условия для эффективного взаимодействия предпринимателей с нашими экспертами. Мы рассчитываем на его высокую востребованность у клиентов среднего и малого бизнеса.

Еще одна особенность нового офиса – его экологичность. В отделении действует технология автоматического контроля параметров (Smart-office), позволяющая оптимизировать температуру, влажность, освещенность и концентрацию CO2 в офисе. Оформление более 50% всех документов в электронном виде позволяет существенно сократить использование бумаги.

Новый офис в Санкт-Петербурге стал третьим проектом ВТБ в рамках внедрения нового формата отделений. Ранее в этом году банк открыл две аналогичные точки продаж в Москве. До конца текущего года аналогичные отделения ВТБ откроются в Калининграде, Брянске и Чувашии.