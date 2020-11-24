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«Прокурор мне пообещал, что последствий не будет»: Отец, взявший в заложники шестерых детей, сдался полиции

«КП» публикует расшифровку переговоров, после которых мужчина, угрожавший всех убить, вышел из квартиры, где просидел пять часов
Роман ЛЯЛИН
Комментарии (12)Комментарии (12)
Дети остались невредимы

Дети остались невредимы

Фото: СОЦСЕТИ

38-летний Денис, взявший в заложники шестерых детей, сдался после 5-часовых переговоров. Об этом он в прямом эфире заявил "КП-Петербург". Мужчина полтора часа был на связи с "Комсомольской правдой", пока с ним разговаривали спецслужбы, жена и мать. Ранее мы давали подробное интервью с ним. Сейчас приводим переговоры Дениса с прокурором Колпинского района, после которых он и отпустил детей.

- Ходил в психушку, дали таблетки какие-то. Покончить с собой думаю. В психушку и в тюрьму я не хочу, - рассказал своему другу Денис за две минуты до переговоров. После этого с ним на связь вышел прокурор Колпинского района.

Возле дома выставили оцепление.

Возле дома выставили оцепление.

Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

- Есть вариант мне дома остаться?

- Есть, если детей отпустите.

- Да я их не держу. Вон, мультики смотрят.

- Давайте поедем тогда в прокуратуру, напишите там объяснение, и вам ничего не будет грозить.

- Нет, я вам не верю. Последствия какие будут? Что со мной будет?

- Если сейчас покинете квартиру добровольно, я вам даю слово, как прокурор района, ничего не будет.

- Я никого не удерживаю. Они дома находятся. Они сидят, играют. Какую прокуратуру? Вы меня сейчас в дурку отправите или в камеру. Я не хочу никуда ехать. Оля (обращается к жене), что я сделал-то?

- Если вы отпустите детей, с вами ничего не будет. Я даю вам слово, - повторяет прокурор.

- Что я сделал-то? Вот ребенок. Поговори.

- Привет, - слышится детский голос.

- Они у вас в комнате, там холодно, вы разбили окно, - продолжает прокурор.

- В той комнате тепло. Зачем они будут выходить на улицу? Пусть жена заходит.

- Отпустите детей, поехали в прокуратуру.

Мужчина удерживал дома шестерых детей

Мужчина удерживал дома шестерых детей

Фото: СОЦСЕТИ

- Я спокоен. Дык, меня посадят ведь. Тут 50 человек, - расплакался мужчина. - Вот что мне будет? Какую статью мне посмотреть, что мне сделать?

После этого Денис соглашается сдаться и говорит ребенку: "Куртку иди свою забери".

- По какой статьей я освобождаюсь?

- Сейчас никаких деяний не будет, если вы добровольно отпустите детей.

- Да я ничего не сделал.

- Смотрите, лицо освобождается от уголовной ответственности, если добровольно сдается, - зачитывает ему прокурор.

- Я не захватывал заложников...

- Вы говорите со СМИ?

Мужчину уговаривали сдаться несколько часов.

Мужчину уговаривали сдаться несколько часов.

Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

- Да какие СМИ? Мне брат звонил. Я боюсь. Вот сейчас мама звонит. Да, мам. Плохо у меня все. Вот с прокурором говорю через окно. Я, боюсь, меня посадят.

- Были такие ситуации, когда удерживали людей. Без вашей помощи я не могу помочь. Вы должны мне сделать шаг навстречу. Пожалуйста, поедем со мной в прокуратуру.

- А дети с кем тогда будут?

- Детям холодно, я гарантирую вашу безопасность, помогите мне это сделать.

- Меня полиция потом не отпустит.

- Я прокурор, я вас отпущу. Вы если выйдете, ничего не будет. Выйдите просто и все. Я юрист, я говорю вам как прокурор.

Мужчина сдался полиции.

Мужчина сдался полиции.

Фото: Артем КИЛЬКИН

- Дети, идите, пожалуйста, в комнату, мультики посмотрите. Посмотри, чего ты добилась (жене). Все, мне жопа сейчас будет.

После очередных раздумий мужчина снова заплакал и решил сдаться.

- Прокурор пообещал, что мне ничего не будет, - заявил многодетный отец "КП". - Я вот одеваюсь, а вы мне мешаете.

После этого Денис вышел на улицу. Детей он не тронул. Сейчас мужчину повезли в прокуратуру. А шестерых его сыновей - в больницу.

Врачи выносили маленьких детей на руках.

Врачи выносили маленьких детей на руках.

Фото: Артем КИЛЬКИН

Ранее "Комсомолка" публиковала подробное интервью с Денисом и его переговоры с женой:

- Иди сюда! Этим я не сдамся, считаю до трех! Раз, два, два с половиной, три! Ты зачем мне изменяла с этим Сережей? Ты зачем с ним спала?! Вы почему, полиция, не рассмотрели мое заявление об изнасиловании?! Мою жену изнасиловали, а вы даже не рассмотрели! - кричит мужчина в трубку. - Вы, твари, все к ответу придете (подробности).

КриминалПроисшествия: КРИМИНАЛВ Колпино мужчина взял в заложники шестерых детей

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