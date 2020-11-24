«Прокурор мне пообещал, что последствий не будет»: Отец, взявший в заложники шестерых детей, сдался полиции

Дети остались невредимы Фото: СОЦСЕТИ

38-летний Денис, взявший в заложники шестерых детей, сдался после 5-часовых переговоров. Об этом он в прямом эфире заявил "КП-Петербург". Мужчина полтора часа был на связи с "Комсомольской правдой", пока с ним разговаривали спецслужбы, жена и мать. Ранее мы давали подробное интервью с ним. Сейчас приводим переговоры Дениса с прокурором Колпинского района, после которых он и отпустил детей.

- Ходил в психушку, дали таблетки какие-то. Покончить с собой думаю. В психушку и в тюрьму я не хочу, - рассказал своему другу Денис за две минуты до переговоров. После этого с ним на связь вышел прокурор Колпинского района.

Возле дома выставили оцепление. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

- Есть вариант мне дома остаться?

- Есть, если детей отпустите.

- Да я их не держу. Вон, мультики смотрят.

- Давайте поедем тогда в прокуратуру, напишите там объяснение, и вам ничего не будет грозить.

- Нет, я вам не верю. Последствия какие будут? Что со мной будет?

- Если сейчас покинете квартиру добровольно, я вам даю слово, как прокурор района, ничего не будет.

- Я никого не удерживаю. Они дома находятся. Они сидят, играют. Какую прокуратуру? Вы меня сейчас в дурку отправите или в камеру. Я не хочу никуда ехать. Оля (обращается к жене), что я сделал-то?

- Если вы отпустите детей, с вами ничего не будет. Я даю вам слово, - повторяет прокурор.

- Что я сделал-то? Вот ребенок. Поговори.

- Привет, - слышится детский голос.

- Они у вас в комнате, там холодно, вы разбили окно, - продолжает прокурор.

- В той комнате тепло. Зачем они будут выходить на улицу? Пусть жена заходит.

- Отпустите детей, поехали в прокуратуру.

Мужчина удерживал дома шестерых детей Фото: СОЦСЕТИ

- Я спокоен. Дык, меня посадят ведь. Тут 50 человек, - расплакался мужчина. - Вот что мне будет? Какую статью мне посмотреть, что мне сделать?

После этого Денис соглашается сдаться и говорит ребенку: "Куртку иди свою забери".

- По какой статьей я освобождаюсь?

- Сейчас никаких деяний не будет, если вы добровольно отпустите детей.

- Да я ничего не сделал.

- Смотрите, лицо освобождается от уголовной ответственности, если добровольно сдается, - зачитывает ему прокурор.

- Я не захватывал заложников...

- Вы говорите со СМИ?

Мужчину уговаривали сдаться несколько часов. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

- Да какие СМИ? Мне брат звонил. Я боюсь. Вот сейчас мама звонит. Да, мам. Плохо у меня все. Вот с прокурором говорю через окно. Я, боюсь, меня посадят.

- Были такие ситуации, когда удерживали людей. Без вашей помощи я не могу помочь. Вы должны мне сделать шаг навстречу. Пожалуйста, поедем со мной в прокуратуру.

- А дети с кем тогда будут?

- Детям холодно, я гарантирую вашу безопасность, помогите мне это сделать.

- Меня полиция потом не отпустит.

- Я прокурор, я вас отпущу. Вы если выйдете, ничего не будет. Выйдите просто и все. Я юрист, я говорю вам как прокурор.

Мужчина сдался полиции. Фото: Артем КИЛЬКИН

- Дети, идите, пожалуйста, в комнату, мультики посмотрите. Посмотри, чего ты добилась (жене). Все, мне жопа сейчас будет.

После очередных раздумий мужчина снова заплакал и решил сдаться.

- Прокурор пообещал, что мне ничего не будет, - заявил многодетный отец "КП". - Я вот одеваюсь, а вы мне мешаете.

После этого Денис вышел на улицу. Детей он не тронул. Сейчас мужчину повезли в прокуратуру. А шестерых его сыновей - в больницу.

Врачи выносили маленьких детей на руках. Фото: Артем КИЛЬКИН

Ранее "Комсомолка" публиковала подробное интервью с Денисом и его переговоры с женой:

- Иди сюда! Этим я не сдамся, считаю до трех! Раз, два, два с половиной, три! Ты зачем мне изменяла с этим Сережей? Ты зачем с ним спала?! Вы почему, полиция, не рассмотрели мое заявление об изнасиловании?! Мою жену изнасиловали, а вы даже не рассмотрели! - кричит мужчина в трубку. - Вы, твари, все к ответу придете (подробности).