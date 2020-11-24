Закрытое метро, праздники онлайн и живая елка на Дворцовой: Как Санкт-Петербург встретит Новый 2021 год

К 20 декабря в Санкт-Петербурге зажжется 62 новогодних елочки. Фото: Олег ЗОЛОТО

Долгожданный 2021 год скоро сменит ковидный 2020-й, но в Санкт-Петербурге его встретят скромно и с соблюдением всех требований Роспотребнадзора: общественный транспорт в новогоднюю ночь работать не будет, Дедушка Мороз на Дворцовую площадь не приедет, а почти все праздники дети и взрослые проведут онлайн.

ДЕД МОРОЗ НЕ ПРИЕДЕТ

О том, как пройдут зимние праздники в Петербурге, на заседании в Смольном рассказал председатель Комитета по культуре Константин Сухенко.

– Учитывая ограничения Роспотребнадзора, к сожалению, в этом году традиционная встреча Деда Мороза на Дворцовой площади не состоится, – сообщил он. – Но появится уникальная возможность совместно с телеканалом «Санкт-Петербург» подготовить программу для эфира 31 декабря с лучшими коллективами и звездами эстрады.

Самым ожидаемым событием зимних каникул станет традиционный праздник новогодней елки, не имеющий аналогов в других регионах России. В этом году для ребят подготовят ледовый спектакль «Снежная королева», который запишут в «Юбилейном» и будут показывать по телевизору и в сети.

Здание биржи. Фото: Городской центр рекламы и праздничного оформления

– Подготовка уже началась. Будут задействованы новейшие интеллектуальные технологии, воссоздадут декорации снежной пустыни и магический лес, – пояснил Константин Сухенко. – Главную роль исполнит Елена Бережная, а проектом руководит Татьяна Навка.

Не отменит коронавирус и традиционное вручение подарков школьникам первых-четвертых классов, их в этом году в городе 238 000 ребят. По Петербургу развезут книжки-раскраски по мотивам ледового представления и цветные карандаши, а последнюю страничку раскраски снабдят QR-кодом, по которому можно будет смотреть спектакль без ограничений.

– В этом году круглосуточная работа транспорта потребуется только с 6 на 7 января для проведения ночных праздничных богослужений, – добавил Сухенко. – Рождественская ярмарка пройдет с 19 декабря по 10 января, как обычно, на Манежной площади, но в менее масштабном формате.

Казанский собор. Фото: Городской центр рекламы и праздничного оформления

В формате прямой трансляции по ТВ проведут и Рождественское световое шоу. Чтобы передать зрителям все эмоции, как вживую, его обещают сделать более красочным и технологичным.

Кроме городских, для петербуржцев подготовили около 180 районных мероприятий. Правда, почти все они пройдут в онлайн-формате. Так, в ДК «Галактика» в Калининском районе задумали большое шоу «Мандариновое настроение», в Пушкине жители вместе украсят деревья в парках своими игрушками, по Кронштадту будут разъезжать артисты, а по центру города – рейсовый автобус с Дедушкой Морозом за рулем.

Депутат Госдумы Елена Драпеко обратила внимание региональных властей на то, что мероприятиями – хоть и в онлайне – остаются неохваченными подростки и молодежь и посоветовала, дабы избежать «стихийных неорганизованных сходок» и обеспечить безопасность на улицах, прибегнуть к помощи силовиков.

ЕЛКУ РАЗБЕРУТ НА СУВЕНИРЫ

О праздничном убранстве города рассказал глава Комитета по печати Владимир Рябовол. Хотя расходы на украшение Петербурга пришлось урезать из-за пандемии, атмосферу Нового года и Рождества создать все же попытаются. В этом поможет программа централизованного оформления города, которая охватила не только центр, но и новые кварталы в спальных районах – всего 180 адресов. Кстати, 15 из них осветят совершенно новыми украшениями.

– Работы начались 9 ноября и будут завершены в три этапа, – рассказал Владимир Рябовол. – К 1 декабря будут полностью украшены центральные проспекты. К 10 декабря – все остальные объекты. А к 20 декабря во всей красе предстанут новогодние ели.

К Новому 2021 году в Петербурге зажжется 62 елочки: две восьмиметровых, 44 14-метровых, 15 20-метровых и 25-метровая главная – живая – ель на Дворцовой площади. Елочка уже подобрана, она растет во Всеволожском районе Ленобласти. За ней отправятся, ориентировочно, 7 декабря. Перед петербуржцами главная елка предстанет в ретро-наряде и в компании небольших елочек высотой в четыре-пять метров.

Дворцовая площадь. Фото: Городской центр рекламы и праздничного оформления

– А как ель будет утилизирована? – спросила у чиновников депутат Надежда Тихонова. – Главное, чтобы она не оказалась на свалке.

– Есть хороший московский опыт, когда из ствола дерева делают поделки – например, хоккейные клюшки, – отметил губернатор Александр Беглов. – Не нужно утилизировать: давайте подумаем, что можно будет сделать из нашей елки. Просто отправить такую красавицу на свалку – это, конечно, неправильно.

Дополнением к гирляндам и елочкам станут новогодние плакаты. Остановки и рекламные места в подземке украсят огромные «советские» открытки, снимки нарядного Петербурга и лучшие рисунки маленьких воспитанников детских художественных школ.