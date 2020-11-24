Стало известно о состоянии шестерых детей, захваченных в заложники отцом в Колпино

У детей, которых держал в заложниках житель Колпино, обнаружили ссадины и признаки ОРВИ. Фото: Артем КИЛЬКИН

Уполномоченный по правам ребенка в Санкт-Петербурге Анна Митянина рассказала о состоянии шестерых детей, которых захватил в заложники отец в Колпино. Напомним, мужчина на протяжении 5 часов удерживал своих сыновей в квартире и угрожал их убить, чем перепугал всю Северную столицу. В итоге он сдался правоохранительным органам после разговора с прокурором, который услышали журналисты «Комсомолки», дозвонившиеся до злоумышленника. Сейчас все взрослые участники происшествия в полиции, а вот детей срочно увезли в больницу для обследования.

Отец состоял на учете у психиатра и в последнее время нигде не работал. Фото: СОЦСЕТИ

Повод для беспокойства был, ведь, по словам очевидцев, мужчина приставлял нож к горлу маленького сына и требовал разговора с женой, подозреваемой в измене. Хотя сам отец заверил «КП-Петербург», что ребята спокойно смотрели телевизор и играли в паззлы. Как позже установили медики, не все из шестерых мальчиков.

- По первичной оценке специалистов, у детей найдены признаки ОРВИ, есть температура. У нескольких мальчиков зафиксированы ссадины. Двух детей собираются дополнительно обследовать и затем перевести в профильное медицинское учреждение. Остальные дети пока на отделении, - сообщил Александр Попейко, пресс-секретарь аппарата детского омбудсмена Санкт-Петербурга.

Разбитое окно на кухне, откуда мужчина вел переговоры и общался с журналистами "КП". Фото: Артем КИЛЬКИН

Естественно, весь город интересуется, какова дальнейшая судьба детей: доверят ли их матери, отдадут ли родственникам или правоохранительные органы выберут другой путь.

- До того момента, пока врачи не будут спокойны за состояние здоровья шестерых детей, речь о переводе в социальное учреждение не идет, - подчеркнули в аппарате Анны Митяниной.

Тем временем отцу детей грозит лишение свободы от 3 до 5 лет по уголовной статье за незаконное лишение свободы.

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