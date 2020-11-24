«Да, я с топором!»: Как «Комсомолка» полтора часа уговаривала отца, взявшего в заложники 6 детей, сдаться и что он говорил

Мужчина выбил окно и вел переговоры с женой через него, журналистов туда не пускали Фото: Артем КИЛЬКИН

Двор в Колпино на улице Пролетарской днем 24 ноября превратился в место боевых действий. Дом оцепили сотрудники полиции, спецназ, ФСБ и прокуратура. Все они просили лишь одного – чтобы многодетный отец, взявший в заложники шестерых детей, сдался. 38-летний Денис Б., вооружившись ножом и топором, грозился «всех убить». На такой шаг он пошел из-за измены своей жены. «КП-Петербург», как и остальные СМИ, отправила своего корреспондента на место происшествий, но дозвониться до захватчика нам удалось быстрее.

На протяжении почти двух часов мы говорили с мужчиной, которого бросала из огня да в полымя. Он кричал, матерился, общался с женой, с полицией, с мамой, братом и друзьями. Но все это время мы оставались на проводе и буквально в режиме онлайн знали его действия, пытаясь его успокоить. Периодически он кричал силовикам из окна: «Я говорю с «Комсомольской правдой», срывался и плакал. По голосу было понятно, что многодетный отец явно не в себе. Это он косвенно признавал и сам, рассказывая о том, как на днях ходил к психологу. После того, как мужчина сдался, мы публикуем, о чем все это время говорил мужчина с близкими, почему он пошел на такой шаг и как решил сдаться.

Мужчина удерживал дома шестерых детей Фото: СОЦСЕТИ

«ОНА МНЕ ПРИЗНАЛАСЬ В ИЗМЕНЕ»

- Иди сюда! Этим я не сдамся, считаю до трех! Раз, два, два с половиной, три! – эти слова первые, что донеслись из трубки. Послышался грохот и молчание.

- Все, тебе капец, не приходи сюда больше! (мы выдохнули).

На месте работали все экстренные службы Фото: Артем КИЛЬКИН

- Ты зачем мне изменяла с этим Сережей? Ты зачем с ним спала?!

Один из детей кричит в окно полиции: "Уйдите! Мама, иди сюда!".

Ребенок замолкает, а Денис настаивает: «Иди сюда! Ну ты че, тварь, идешь сюда? Будешь этих слушать, еще хуже будет, они тебе фигни наговорят».

По словам Дениса, он выгнал жену из-за измены Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Жена опасается возвращаться домой, видя, что муж в крайне неадекватном состоянии с топором. Тогда мужчина переключается на наш звонок.

- Извините, а что у вас случилось? – кротко интересуемся мы.

- Она мне изменила, жена изменила! – срывается на крик многодетный отец.

- А как вы узнали об этом?

Ссора мужа с женой переполошила всех силовиков города Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

- Да я увидел ее геолокацию в телефоне, она ездила в гостиницу, провела там больше шести часов.

- И вы решили, что она вам изменила?

- Да нет. Она мне сама сказала, что была с Сережей, - чуть успокаивается мужчина. - Он с деревни, из Казани. Я его сам не знаю, но они познакомилась в магазине, где работала.

- То есть, вы с ним не знакомы?

Возле дома выставили оцепление. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

- Нет. Я эту тварь бородатую видел в «Вконтакте». Я был в Архангельске в тот момент, а она с ним на шашлыки ходила.

В этот момент Денис вспоминает о полиции и кричит им снова в окно.

- Вы почему, полиция, не рассмотрели мое заявление об изнасиловании?! Мою жену изнасиловали. Вы, твари, все к ответу придете.

«ДЕТИ МУЛЬТИКИ СМОТРЯТ»

Тут он снова подходит к телефону и на секунду вновь успокаивается.

- Ну спрашивайте еще. Думаю, у вас отличный будет сюжет.

Мужчину уговаривали сдаться несколько часов. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

- Вы писали заявление в полицию об изнасиловании?

- Нет, я не писал.

- А какое тогда заявление должны были рассмотреть?

- Моя жена писала. Но я с ней не заходил. Довел только до отдела и все. Но она сказала, что подала заявление…

Мужчина снова отвлекается от нас и истошно кричит в окно: "Почему вы не рассмотрели заявление об изнасиловании?"

- Так что за заявление она написала?

- Она сказала, что он (любовник) воспользовался ей и изнасиловал.

- Так ее, значит, изнасиловали? Это ведь не измена тогда…

Мужчина сдался полиции. Фото: Артем КИЛЬКИН

- Видимо, не изменяла. Она не хотела этого, а он силой взял.

- Зачем вы тогда детям угрожаете, дети какое отношение к этому имеют?

- Детям я не угрожаю!

- Так вы же с топором ходите...

- Ну, и че с топором?! Я покрошил кухню, да и все.

- А дети ваши что сейчас делают?

- Дети мультики смотрят, паззлы собирают. Один в соцсетях сидит, пишет вон, что их по всем новостям показывают…

- У вас шестеро детей?

- Шестеро, но ни один ребенок не записан на меня. Трое моих родных. У нее трое детей было до меня, когда мы с ней познакомились.

Все надеялись, что все закончится благополучно Фото: Артем КИЛЬКИН

«ДЕТЕЙ НЕ ОТПУЩУ НА УЛИЦУ»

- Вы в каком году познакомились?

- Мы с ней в 2013 году познакомились.

- Расскажите историю вашего знакомства.

- Нет, я не хочу этого делать.

- Денис, а сколько вашим детям лет?

- 15, 10, 9, 6, 4 и 3 года.

- То есть у ваших детей все хорошо? Они не плачут, не боятся?

- Да нет же. Я вам говорю. Мы собираемся обед готовить. Но нам газ перекрыли, детей не накормить.

- Вы можете отпустить детей?

- Они болеют, зачем я буду выпускать их на улицу? Куда я их отпущу, если жена слушает переговорщиков? Я не знаю, почему она не слушает меня.

В этот момент один из детей подошел и обратился к отцу.

Предварительно, дети не пострадали Фото: Артем КИЛЬКИН

- Извините, что вам сказал ребенок?

- Он подошел ко мне, говорит, что не может мультики переключить.

В этот момент мужчине звонят журналисты из других СМИ, он отвечает, но слышит нас.

- Ты с кем там разговариваешь? – кто-то кричит ему с улицы.

- Да вот, «Комсомольская правда» звонит. Везде ведь передают, что я заложников тут якобы взял!

«МАМА, У МЕНЯ ЖОПА В ЖИЗНИ»

Жена вновь отказывается подойти к мужу. Тогда он продолжает изливать нам душу.

- Как вы с ней поссорились?

- Она два дня дома не ночевала, я ей позвонил, сказал: «Раз так, то не надо больше домой приходить». Потом снова позвонил, сказал: «Если ты не вернешься, я выкинул все твои вещи». И выкинул ее куртку. Она спросила: «Ты меня домой пустишь?» Я ответил: «Нет». Она пригрозила, что вызывает полицию, в итоге пришла с ними, а я послал их отсюда. И они ушли.

Детей забрала скорая помощь Фото: Артем КИЛЬКИН

- Что будете делать дальше? Мириться с женой будете?

- Как сейчас мириться? Либо посадят, либо в дурку. А я не хочу ни туда, ни туда.

В этот момент раздается звонок. Денису звонит его мать, которая уже наслышана в новостях о сыне..

- Мама, больше не слушай, что говорят.

- Сынок, что случилось?

- Жопа в жизни приключилась. Может, с катушек слетел. Какая полиция, какие заложники? Мам, извини. Мама, конец света для меня случился. Она меня предала, еще Сашка предал (друг или брат – неизвестно, - примеч.ред.).

«В ТЮРЬМУ Я НЕ СОБИРАЮСЬ»

Успокоив мать, Денис принимает следующий звонок от жены.

В этом доме произошел захват Фото: Артем КИЛЬКИН

- Ты понимаешь, все, мне жопа. По всей России уже это говорят. Иди ты сюда, я тебя не буду трогать.

- Дай мне ребенка?

- Кого именно ты хочешь?

Жена называет имя, после этого Денис подзывает мальчика.

- Мы мультики смотрим, - спокойно говорит малыш.

- По новостям передают, что они в заложниках сидят, - забирает трубку отец. - Мне капец, все.

Денис прерывает разговор с женой и говорит, судя по всему, с братом.

- У меня крыша поехала и все, Саша, все кончилось. В тюрьму и в дурку я не собираюсь.

- Ты что, вооружен?

- Топор, да, есть.

- Пьяный?

- Какой я пьяный? Нет!

- Пишут, что у тебя огнестрельное оружие…

- Да какое огнестрельное оружие? Что еще там пишут? Вообще не читай. Вот ты сейчас мне звонишь. А раньше, когда я тебе звонил, ты не отвечал. Когда ты последний раз мне звонил?

- Денис, как твои дети?!

- Дети мультики смотрят. Я их не трогал, просто стекла выбил.

На месте дежурили все службы Фото: Артем КИЛЬКИН

«ПОКОНЧУ С СОБОЙ»

Мужчина периодически отвлекается, кричит в окно и плачет. Причитает, что не хочет в психиатрическую клинику, просит жену вернуться.

- Ходил в психушку, дали таблетки какие-то. Покончить с собой думаю. В психушку и в тюрьму я не хочу, - неожиданно заявляет нам Денис.

К счастью, в этот момент появляется прокурор.

- Есть вариант мне дома остаться? – спрашивает Денис у прокурора.

- Есть, если детей отпустите.

- Да я их не держу. Вон, посмотрите, они мультики смотрят.

- Давайте поедем тогда в прокуратуру, напишите там объяснение, и вам ничего не будет грозить.

- Нет, я вам не верю. Почему я должен вам верить? У меня же все равно будут последствия...

- Если сейчас покинете квартиру добровольно, я вам даю слово, как прокурор района, ничего не будет. Отпустите детей.

- Так я ведь никого и не удерживаю. Они дома находятся. Дети сидят, смотрят мультики, играют в паззлы. Вы говорите про прокуратуру, а отправите меня сейчас в дурку или в камеру. Я не хочу никуда ехать. Оля (обращается к жене), что я сделал-то?

- Если вы отпустите детей, с вами ничего не будет. Я даю вам слово, - повторяет прокурор.

Местные жителя не ожидали такого поступка от отца Фото: Артем КИЛЬКИН

«ЧТО СО МНОЙ БУДЕТ?»

- Вы можете поговорить с детьми, у них все хорошо.

Денис подводит одного из детей.

- Привет, - слышится детский голос.

- Они у вас в комнате, там холодно, вы разбили окно, - продолжает прокурор.

- В той комнате тепло. Зачем они будут выходить на улицу? Пусть жена заходит.

- Отпустите детей, поехали в прокуратуру. Вам нужно успокоится.

- Меня посадят ведь. Я же вижу сколько тут собралось вокруг. Там 50 человек (плачет). Вот что мне будет? Какую статью мне посмотреть, что мне сделать?

Тут Денис неожиданно соглашается сдаться и говорит ребенку: «Куртку иди свою забери. Если спросят, так и отвечай, что я вас не трогал никого».

- Где мне посмотреть, какую статью, какой закон, что мне ничего не будет? – вопрошает напоследок у прокурора.

- Сейчас никаких деяний не будет, если вы добровольно отпустите детей.

- Да я ведь ничего и не сделал. Окно только разбил.

- Смотрите, лицо освобождается от уголовной ответственности, если добровольно сдается, - зачитывает ему прокурор.

- Я не захватывал заложников...

- Вы это говорите СМИ?

- Да какие СМИ? Мне брат звонил. Я боюсь. Вот сейчас мама звонит.

В этот момент он переключается на маму, чтобы окончательно принять решение. Она тоже уговаривает его сдаться.

«Я СДАЮСЬ»

- Да, мам. Плохо у меня все. Вот с прокурором говорю через окно. Я, боюсь, меня посадят, - жалуется он матери.

- Были такие ситуации, когда удерживали людей, - пытается достучаться до безумца прокурор. - Без вашей помощи я не могу вам помочь. Вы должны мне сделать шаг навстречу. Пожалуйста, поедем со мной в прокуратуру.

- А дети с кем тогда будут? – меняет гнев на милость Денис.

- Детям холодно, поймите. У вас сейчас разбито окно. Я гарантирую вашу безопасность, помогите мне это сделать.

- Вы гарантируете, а потом меня не отпустят.

- Я ведь прокурор, я вас и буду отпускать. Вы, если выйдете, ничего не будет. Выйдите просто и все.

- Дети, идите, пожалуйста, в комнату, мультики посмотрите. Пожалуйста, не подходите к окну. Не надо, посмотрите мультики.

- Посмотри, чего ты добилась, - снова расплакался Денис, обращаясь к жене. - Все, мне жопа сейчас будет.

Прокурор продолжает разговаривать с захватчиком, не прерываясь ни на минуту. Тут Денис неожиданно начинает шуршать вещами. Слышен его плачь. В последний раз он говорит нам в трубку.

- Прокурор пообещал, что мне ничего не будет. Я иду сдаваться. И вот одеваюсь, а вы мне сейчас мешаете.

История закончилась благополучно. Денис сдался и вместе с женой поехал на допрос. Его детей повезли в больницу, чтобы осмотреть. У них нашли ссадины и ОРВИ. Сейчас следователи возбудили уголовное дело. Денису грозит до 5 лет лишения свободы.

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