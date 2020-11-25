Депутаты запретили продавать детям «веселящий газ». На очереди – кальянные

Уже с 1 января 2021-го за отпуск ребенку опасного шарика накажут так же строго, как за снюс или вейп. Фото: Александр ШПАКОВСКИЙ

Заседание парламента Санкт-Петербурга 25 ноября выдалось богатым на важные инициативы. Сразу два новых закона коснулись дурманящих веществ, еще один – коммуналок и молодежи без нормального жилья. Ну, а принятый бюджет на 2021 год стал вишенкой на законодательном торте.

«ВЕСЕЛЯЩИЙ ГАЗ» ЗАПРЕТЯТ

Депутаты единогласно поддержали запрет на продажу детям и подросткам шариков с «веселящим газом», он же закись азота. Законопроект ждет подписи губернатора.

– Рейды МВД фиксируют, что есть в нашем городе точки, где до сих пор реализуется эта «продукция», причем основные потребители – дети, – ранее объяснял глава парламентской комиссии по законодательству Денис Четырбок. – Но действенных инструментов, чтобы победить эту напасть, закон правоохранителям пока не предоставил. Пора поставить заслон веселящему газу на пути к подросткам.

Уже с 1 января 2021-го – даты вступления нового закона в силу – за отпуск ребенку опасного шарика накажут так же строго, как за снюс или вейп, – оштрафуют на 3-50 тысяч рублей.

Параллельно в Госдуме разрабатывают законопроект, который запретит продажу «веселящего газа» физлицам вообще: право закупать его оставят только за медицинскими организациями.

КАЛЬЯННЫЕ ВГОНЯТ В РАМКИ

С конца октября в России запрещено курить кальян – как и электронные сигареты, и вейпы – в общественных местах, в том числе кафе, барах и ресторанах: все это стало «никтотинсодержащей продукцией». По сути, курение полностью отделили от поедания.

А вот кальянные клубы останутся в законе. Правда, им придется пересмотреть формат работы. Новые правила для кальянных регионы разработают сами. В Петербурге первым шагом к этому стала поправка в закон «Об основах организации охраны здоровья граждан», которую приняли за основу.

– Предлагаем разработать городской закон, который бы урегулировал работу кальянных в жилых домах, – пояснил Денис Четырбок. – Пора пересмотреть ситуация в пользу жителей и добросовестных предпринимателей.

На сегодня в Петербурге работает около 400-500 кальянных, причем 200 – в центре, в каждом десятом жилом доме. Сейчас все они, по факту, находятся вне закона: продолжать функционировать они могут только в том случае, если во время курения кальянов не будут продавать пищу и напитки. В Москве уже работают над созданием для лаунж-баров отдельного кода ОКВЭД, который поможет решить проблему и облегчит введение правил.

Сейчас все кальянные, по факту, находятся вне закона, если они продают в своих стенах напитки и еду. Фото: Олег ЗОЛОТО

– По итогам встреч с жителями многоквартирных домов и профессиональным сообществом уже подготовлено шесть концепций по будущему закону, – добавляет Четырбок. – Добросовестные владельцы кальянных настаивают на отдельной вытяжке, отдельном входе, шамоизоляции.

Почему это важно? По словам таракального хирурга, депутата Александра Егорова, до 85 процентов токсинов и канцерогенов не оседает в легких курильщика, а уходит в атмосферу.

– С кальянной в подвале на Таврической жители пытаются справиться уже три года! – привела пример депутат Мария Щербакова. – Привлекли Роспотребнадзор, выиграли пять судов. Но заведение продолжает работать. Из-за невыносимых условий жители второго и третьего этажей вынуждены были съехать. Так что такой закон архиважен.

– Принятие такого закона даст нам необходимую правовую основу, чтобы регулировать деятельность кальянных клубов, которая вызывает немало нареканий, – добавил спикер ЗакСа Вячеслав Макаров. – Кроме привития молодым людям вредной привычки, кальянные, открытые в помещениях жилых домов, создают серьезную проблему для жильцов. Запахи, задымление, использование открытого огня – немалый риск, в первую очередь, для здоровья людей.

МОЛОДЕЖЬ БЕЗ ДОСТУПНОГО ЖИЛЬЯ НЕ БРОСЯТ

Представитель губернатора в парламенте Юрий Шестериков озвучил законопроект, который продлит действие жилищно-социальных программ – «Молодежи – доступное жилье», «Развитие долгосрочного жилищного кредитования» и «Расселение коммунальных квартир» – на 2021 год. Причем количество участников программ и затрат на них заметно сократят.

– Программа расселения коммуналок действительно нуждается в корректировке, – отметила депутат Оксана Дмитриева. – Но не в сторону уменьшения, а в сторону увеличения.

На это представитель Смольного ответил, что уменьшение финансирования – прямое следствие пандемии и сложных финансовых условий, в которых оказался регион. Впрочем, изменения в программах пообещали учесть и, «при наличии бюджетных ресурсов», выправить в обратную сторону в будущем.

Количество участников жилищных программ и затрат на них в 2021 году заметно сократятся. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

– Но молодежь стареет и перестает соответствовать возрастному цензу программы. Та же ситуация и по многодетным семьям, у которых вырастают дети, – обратил внимание Четырбок. – Если выкинем молодежь в другую очередь, то она будет ждать до пенсии и перекочуют уже в следующую очередь.

– Такие люди не пропадают, мы рассмотрим вариант перехода их в другие программы с сохранением очередности в индивидуальном порядке, – ответил глава Жилищного комитета Виктор Борщев. – Кроме того, есть еще надежда на поправки в финансовую часть в 2021 году.

А В ЭТО ВРЕМЯ: Школу №136 просят защитить от сноса

Депутат Галина Назарова обратилась к губернатору с просьбой защитить школу №136 на улице Ольги Форш от сноса. Долгое время она ждала капремонта, который несколько раз переносили.

– А весной коллективу школы и родителям сообщили, что школу планируют закрыть и снести, причем аварийной она признана не была, – пояснила Назарова. – Вместо старой школы на 700 человек предлагают построить новую на 550. И это в Калининском районе, который лидирует по нехватке школьных мест!

Для местных разграбление школы стало личной трагедией. Фото: Аппарат депутата Галины Назаровой

К началу учебного года учеников пришлось «распихать» по близлежащим школам. Тем временем в здании школы №136 «происходит бесконечный вандализм: «ученики и учителя рассказывают со слезами, как там жгут костры и растаскивают имущество».

Галина Назарова предлагает пересмотреть решение о сносе школы, а для строительства новой – подобрать другой участок.

ВАЖНО: Бюджет на 2021 год принят

Проект бюджета на 2021 год, поддержанный 36 депутатами, ушел на подписание губернатора.

– В последнем чтении внесли исключительно юридическо-технические правки, – пояснил Вячеслав Макаров. – Бюджет просчитан, он максимально оптимален при нынешних условиях. Мы не забыли о здравоохранении и медицине, наполнили все социальные статьи и сохранили социальную направленность. Нужно еще подумать о капремонте и о тарифах: может, стоит отказаться от крупных инфраструктурных проектов, чтобы сохранить социальную ответственность перед людьми.

КОНКРЕТНО: Сенатор Андрей Кутепов выступил с ежегодным отчетом

Глава комитета Совета Федерации по экономической политике и член Совфеда от Санкт-Петербурга Андрей Кутепов выступил в Мариинском с отчетом.

– Комитет по экономической политике в этом году активно взаимодействовал с шестью министерствами, проведены 24 заседания, 124 мероприятия, комитет был ответственным исполнителем по 55 федеральным законам, – перечислил он. – Всего за период моей работы с 2016 года внесено в Госдуму 40 законопроектов, из которых 17 стали федеральными законами.

Депутат Ирина Иванова поинтересовалась, какова судьба вопроса о капремонте памятников за счет федерального бюджета.

– Законопроект будет рассмотрен в первом чтении уже в декабре, – отметил Кутепов. – Меры поддержки в большей части будут касаться именно нашего любимого Санкт-Петербурга: мы живем в городе-музее, мы должны бороться за наше культурное наследие.

За высочайший профессионализм, эффективную законотворческую деятельность, значительный личный вклад в развитие отечественного парламентаризма Кутепова наградили Почетной грамотой председателя ЗакСа Санкт-Петербурга.

КСТАТИ: Муниципальный округ «Александровский» появится в Петербурге

К 800-летию великого полководца Александра Невского муниципальный округ №75 переименуют в Александровский. О такой инициативе на заседании сообщил глава МО Василий Коробко. Идею присвоить округу имя святого уже поддержал митрополит Варсонофий.

– В 1702 году в ходе Северной войны наша территория, ранее захваченная Швецией, вновь вошла в состав России и в 1711 году была передана строящемуся Александро-Невскому монастырю, – объяснил Коробко. – В конце XIX века здесь был сооружен храм Александра Невского. Здесь находилось имение Александровское с земледельческой фермой. До 1950 года часть территории нынешнего округа имела название «Ново-Александровская слобода».

Ориентировочно, округу присвоят новое имя в середине 2021 года, после переписи населения.