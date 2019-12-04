«Никакой не бизнес»: Депутаты Петербурга думают, как запретить кальянные по всей стране

Раскурить трубку мира в ходе обсуждения нового федерального законопроекта о тотальном запрете кальянных в жилых домах у депутатов парламента Петербурга не получилось. В спорах о табачном дыме прошла львиная доля заседания 4 декабря. Законопроект приняли за основу, но, считают парламентарии, он требует концептуальной переработки.

КАК УБИТЬ СОСЕДА

Авторы инициативы – депутаты Комитета по законодательству ЗакСа – предложили избавить от дымящих заведений жилые дома не только Петербурга, но и всей страны. Поправка в федеральный антитабачный закон – новый виток развития регионального законопроекта, который сейчас тоже рассматривают в парламенте: он запретит кальянные и введет штрафы в 10-50 тысяч рублей.

Звучит федеральная инициатива лаконично. К местам, где запрещается курить, просто добавляют еще один пункт – «помещения общественного назначения в многоквартирных домах».

– Многоквартирные дома были спроектированы и построены без учета защиты жилых помещений от табачного дыма, – говорится в пояснительной записке. – Монтаж приточно-вытяжной вентиляции не решает проблему полного удаления продуктов курения как из-за невозможности поместить ее над источниками дыма, так и по причине ее недостаточной мощности.

Один из авторов проекта, Денис Четырбок, напомнил, с каким негативом несколько лет назад восприняли запрет на курение в барах, кафе и ресторанах. Зато теперь «ощутили пользу». Депутат уверен, что так будет и с кальянами.

– В историческом центре кальянных сотни, – поддержал депутат Сергей Соловьев. – Для жителей это острейшая проблема.

По данным Марии Щербаковой, только в Центральном районе и только официально работает больше 260 кальянных. Дым отравляет воздух в каждом десятом доме, а дышать им регулярно вынуждено свыше 20 тысяч человек.

– Как врач, много лет занимающийся лечением рака легких, могу сказать, что пассивное курение наносит не меньший вред, – добавил депутат Александр Егоров. – Мутагенные и канцерогенные вещества, выдыхаемые курильщиком в атмосферу, проходят даже через плацентарный барьер и вредят ребенку уже в утробе.

ЛАЗЕЙКА ДЛЯ СМЕСЕЙ

С вредом курения никто из парламентариев спорить не стал. А вот сам законопроект вызвал вопросы. Алексей Ковалев отметил, что термин «помещение общественного назначения», взятый из СанПиНа и никак не закрепленный в федеральном законодательстве, обрекает закон на бесполезность.

– Согласен, – ответил Четырбок. – Устраним эту неточность и пропишем определение ко второму чтению.

Александр Тетердинко напомнил, что после запрета на курение в заведениях общепита многие рестораторы вышли из ситуации с помощью смесей без табака.

– Кальяны есть в ресторанах и сейчас, – сказал он. – Не хотите убрать эту лазейку?

– Мы предприняли несколько юридических попыток дать определение таким смесям, но пока, увы, сложно: не получается определить характер смесей, – пояснил Четырбок. – Но мы продолжим работу.

Инициаторы запрета рассчитывают на сценарий, аналогийный запрету на сигареты в заведениях общепита.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Павел Иткин считает, что «нужно принимать превентивные меры для борьбы со злом», а потому стоит распространить запрет и на электронные и аэрозольные устройства.

– Мы один из немногих регионов, ограничивших продажу электронных систем доставки никотина несовершеннолетним, – подчеркнул автор инициативы. – Но все эти более хитрые и изощренные устройства должны стать предметом другого законопроекта.

А вот Сергей Трохманенко назвал законопроект избыточным, ведь под «помещения общественного назначения» подпадают и пристройки к жилым домам. Почему бы просто не заставить такие кальянные ставить современные и мощные вытяжки?

– Для пристроек те же правила, что и на встроенные помещения, дабы не нарушить вентиляционные коммуникации и не допустить подключение таких кальянных к общей вентиляции, – ответил Четырбок.

СИГАРЕТКУ НА КУХНЕ – МОЖНО

Некурящий, но все же противник законопроекта Борис Вишневский начал издалека: что делать с людьми, которые любят затянуться в собственных квартирах?

– Наша инициатива ни в коей мере не распространяется на курение в квартирах, чтобы не нарушать права собственников, – отметил Четырбок. – Да и эффект от курения дома и от курения в кальянной абсолютно разный. Кальянные популярны среди молодежи, там организуют компьютерные и настольные игры, и время курения может занимать несколько часов. Концентрация дыма от 15-20 работающих в течение многих часов кальянов несопоставима с концентрацией дыма от одной сигареты, выкуренной на кухне.

– Но ведь дым тоже прекрасно проходит через вентиляцию и попадает в другие квартиры, – парировал Вишневский. – Вместо того, чтобы обязать кальянные устанавливать оборудование, давайте все запретим! Закон написан так, что будут наказывать даже за однократное курение.

Михаил Амосов, тоже некурящий, привел в пример нотариуса, контора которого находится в жилом доме. По новому законопроекту выходит, что раскурить сигарету в перерыве он теперь не сможет.

– Люди вообще-то имеют право, зная о вреде курения, курить, поскольку есть такая культурная традиция, – заявил он. – Законопроект явно сырой, он требует концептуальной переработки. Что такое помещение общественного назначения? Может, стоит сформулировать, что такое кальянная? Как быть с курительными смесями? Ведь мы потом замучаемся доказывать, что в них нет табака: это требует экспертиз. Кроме того, это ограничение бизнеса, а времени на его перестройку почему-то не дается.

Дискуссию прервал председатель ЗакСа Вячеслав Макаров, который заявил, что кальянные – это «никакой не бизнес: это отрава для молодежи».