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Михаил Мишустин вручил ученым СПбГУПТД премию Правительства РФ

Премьер-министр отметил, что исследования соискателей премии показывают, каким огромным потенциалом обладает российская наука
Источник:kp.ru
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Михаил Мишустин вручил ученым СПбГУПТД премию Правительства РФ. Фото предоставлено СПбГУПТД.

Михаил Мишустин вручил ученым СПбГУПТД премию Правительства РФ. Фото предоставлено СПбГУПТД.

Председатель Правительства РФ Михаил Мишустин вручил диплом лауреата премии Правительства за 2020 год в области науки и техники учёным СПбГУПТД в лице Виктории Вагнер, научного руководителя авторского коллектива.

Ученые СПбГУПТД нашли инновационныи способ повышения конкурентоспособности продукции текстильнои и легкои промышленности на основе моделирования и цифровизации ее свои ств. Теперь у отечественных производители будет возможность прогнозировать свои ства материалов на их виртуальнои модели в заданных эксплуатационных условиях без проведения тестов, что позволит существенно снизить конечную себестоимость продукта, минимизировав затраты на тестовые испытания материалов, и позволит внести вклад в развитие импортозамещения.

Это еще один шаг к полнои цифровизации проектирования и автоматизации производства не только в текстильнои и легкои промышленности, но и в других отраслях.

Премьер-министр отметил, что исследования соискателей премии показывают, каким огромным потенциалом обладает российская наука.

- Все эти успехи зависят не только от современного оборудования, центров, лабораторий, исследовательской инфраструктуры, а в первую очередь от тех, кто ведет эти уникальные исследования, - сказал Мишустин.

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