Михаил Мишустин вручил ученым СПбГУПТД премию Правительства РФ. Фото предоставлено СПбГУПТД.

Председатель Правительства РФ Михаил Мишустин вручил диплом лауреата премии Правительства за 2020 год в области науки и техники учёным СПбГУПТД в лице Виктории Вагнер, научного руководителя авторского коллектива.

Ученые СПбГУПТД нашли инновационныи способ повышения конкурентоспособности продукции текстильнои и легкои промышленности на основе моделирования и цифровизации ее свои ств. Теперь у отечественных производители будет возможность прогнозировать свои ства материалов на их виртуальнои модели в заданных эксплуатационных условиях без проведения тестов, что позволит существенно снизить конечную себестоимость продукта, минимизировав затраты на тестовые испытания материалов, и позволит внести вклад в развитие импортозамещения.

Это еще один шаг к полнои цифровизации проектирования и автоматизации производства не только в текстильнои и легкои промышленности, но и в других отраслях.

Премьер-министр отметил, что исследования соискателей премии показывают, каким огромным потенциалом обладает российская наука.

- Все эти успехи зависят не только от современного оборудования, центров, лабораторий, исследовательской инфраструктуры, а в первую очередь от тех, кто ведет эти уникальные исследования, - сказал Мишустин.