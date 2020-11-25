Загородные дома в Ленинградской области, Карелия и Роза Хутор: Где жители Санкт-Петербурга будут встречать Новый год и сколько это стоит

Одно из популярных направлений у петербуржцев в Новый год - это Карелия. Фото: Артем КИЛЬКИН

Новый год уже близко, а значит, пора строить планы на праздники. Для многих петербуржцев зимние каникулы – это не только поиск подарков, застолье и нерабочие дни, но и шанс отправиться в долгожданный отпуск. Это может быть и заграница, и путешествие по России, и просто несколько дней за городом – предложений на праздники сейчас очень много. «Комсомолка» узнала, куда можно уехать из Санкт-Петербурга на новогодние каникулы 2021, и сколько это стоит.

ПОБЛИЖЕ К ДОМУ

Кафе и рестораны в Петербурге из-за ситуации с коронавирусом не будут работать в новогоднюю ночь. Но если сидеть дома под бой курантов все же не хочется, а в дальние страны ехать возможности нет, можно отправиться в соседнюю Ленобласть – снять домик на пару дней. Преимуществ в таком празднике сразу несколько. Во-первых, это отдых на природе. Во-вторых, это позволит соблюдать режим самоизоляции. В-третьих, добираться в 47-й регион быстро и удобно.

Многие уезжают на новогодние праздники подальше от городской суеты. Фото: Олег ЗОЛОТО

Спрос на загородный отдых в Новый год был высоким и в «докоронавирусные» времена. Так что с бронированием стоит поторопиться. Уже сейчас в самых популярных базах отдыха недалеко от Петербурга (например, на Ладожском озере или у Финского залива) нет свободных номеров и коттеджей на все каникулы. Однако еще можно найти варианты в других гостевых домах и базах отдыха.

Цена зависит от уровня сервиса, качества дома и дополнительных опций вроде сауны или бани, включенного питания и проката «ватрушек». В среднем снять жилье на базе отдыха с 31 декабря по 3 января можно от 16-20 тысяч рублей в более отдаленных от Петербурга районах (например, на озере Врево в Лужском районе). Цены в элитных домах могут доходить и до 100 тысяч рулей за три ночи. Интересно, что у частников примерно такая же ценовая вилка.

ПО РОССИИ

Как отмечают ведущие турагентства, большим спросом сейчас пользуется горнолыжный курорт в Красной Поляне. Отпуск в заснеженных горах с завтраками на двоих на 5 дней с захватом самого Нового года обойдется петербуржцам от 80 до 300 тысяч рублей. Некоторые компании запускают специальные предложения для любителей зимнего экстрима. Например, бесплатный провоз в самолете горнолыжного оборудования.

Петербуржцы берут новогодние туры на горнолыжные курорты Сочи. Фото: Полина ЖУКОВА

– Новогодние предложения разлетаются с бешеной скоростью, особенно на таких курортах как Красная Поляна, Роза Хутор, курорт Газпром из-за высокого спроса на праздники, – отмечают в компании-туроператоре ANEX tour.Активно интересуются горожане и поездками в сам город Сочи. В отличие от Красной поляны цены тут более привлекательны: на неделю в трехзвездочный отель вдвоем можно слетать в среднем от 30 тысяч.

Те, кто не хочет уезжать далеко от дома, выбирают также Карелию. А еще растет популярность поездок в Выборг, Великий Новгород, Псков.

Петербуржцы покупают путевки на горнолыжный курорт Красная Поляна. Фото: Полина ЖУКОВА

– Особым спросом пользуются однодневные и двухдневные туры в Карелию с заездом в Рускеалу и Сортавалу, – рассказывают представители туроператора «Скантур». – По остальным направлениям бронируют туры на три-пять дней.

Так что петербуржцы интересуются не только «ленивым» отдыхом в отеле, но и готовы активно ходить по экскурсиям.

– В Калининград, например, есть новогодние рейсы, которые можно забронировать как экскурсии и как просто отдых в отеле на побережье. Особой популярностью пользуется бронирование туров с добавлением экскурсий. Таким образом можно распланировать свои новогодние каникулы заранее и не беспокоиться об этом на месте, – рассказывают в ANEX tour.

в Карелию можно поехать на ретро-поезде. Фото: Артем КИЛЬКИН

Рекорды этой зимой будет бить и вотчина Деда Мороза, Великий Устюг. Поехать туда сейчас предлагают практически все турагентства. Причем, это не только поездки на автобусе и поезде, но даже на чартерных самолетах. В этом году они появились и в Петербурге. Цены на отдых в Великом Устюге с перелетом начинаются в среднем от 37 тысяч рублей на человека за три дня.

Что касается самостоятельного путешествия в Великий Устюг, то уже сейчас билетов на прямые рейсы на самолете нет. На поезде придется ехать с пересадкой в Котласе: оттуда до Великого Устюга можно добраться на автобусе. Весь путь займет порядка суток, а стоить это будет в среднем от 3200 рублей в одну сторону. Так что народ планирует ехать либо на собственном автомобиле, либо выбирает туры. К слову, многие турфирмы предлагают пакеты в вотчину Деда Мороза на туристическом «Зимнем экспрессе», где новогодняя программа начнется прямо в поезде.

Активно набирают популярность экскурсии в Выборг. Фото: Артем КИЛЬКИН

– По России действительно особенно востребованы туры в Великий Устюг, а также в Карелию. Примечательно, что большая часть бронирований на праздничные даты приходится на отдых с детьми, – отмечают в пресс-службе компании TEZ TOUR.

НА ЗАМЕТКУ

Все вышеперечисленные направления по России участвуют в госпрограмме кешбэка. На карту «Мир», которой оплачивается отпуск, можно будет вернуть 20% от его стоимости. Купить тур, оплатить проживание или отдых в санатории нужно до 5 декабря. А сама поездка может проходить до 10 января включительно. Срок проживания в отеле при этом может составлять от двух дней.

Отправляясь в отпуск, не стоит забывать о мерах безопасности. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

НА ПЛЯЖ

Несмотря на то, что в мире бушует вторая волна коронавируса, многие сейчас готовы рискнуть и улететь на отдых за границу. Среди открытых курортных стран, куда петербуржцы особенно активно бронируют туры, – Турция, Мальдивы, ОАЭ, Танзания.

И это несмотря на то, что на Мальдивы и в Дубай из Пулково нет прямых рейсов (нужна пересадка в Москве), а также по прилету необходимо предоставить результаты тестов на COVID-19.

– При этом спрос на отдых сейчас ниже, чем годом ранее, но стабильный, – рассказывают в пресс-службе TEZ TOUR. – Наиболее существенные критерии выбора стран у клиентов – стоимость отдыха, необходимость проведения теста на COVID-19, особенности приема туристов и ограничения, связанные с введенными мерами безопасности.

В зимний отпуск из Петербурга можно отправиться и на поезде, и на самолете. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Пока по-прежнему выгоднее всего отдых в Турции: туда из Петербурга ежедневно есть прямые рейсы, а по прилету все еще не требуют тест на коронавирус. На неделю с завтраками на двоих туда пока еще можно «поймать» туры от 60 тысяч рублей. А вот Мальдивы и ОАЭ на Новый год куда дороже – в среднем 200 тысяч на двоих. Примерно столько же обойдется тур на остров Занзибар в Танзании, но уже с прямым перелетом из Петербурга и на 9 ночей. А вот по погоде в этом списке явно выигрывают Мальдивы и Танзания – там в Новый год будет точно будет жарко. Вот уж точно – из зимы в лето!

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