«Встречай Настюшку-опасность!»: Почему Ивлееву за 150 штрафов и разгон Lamborghini до 343 км/ч не лишили водительских прав

Настя Ивлеева с детства мечтала о такой машине Фото: instagram.com/_agentgirl_/

Известный российский блогер и телеведущая Настя Ивлеева славится своей эпатажностью и любовью к экстремальным развлечениям. Одна из самых богатых леди Рунета имеет совокупную аудиторию почти в 20 миллионов подписчиков. Девушка часто балует своих подписчиков необычными роликами и последний из них – поездка на недавно купленном Lamborghini Aventador за 20 миллионов рублей. Ради лайков Настя разогнала спортивный кар до …343 километров в час! Но, судя по всему, блог – это не единственная причина, по которой Ивлеева неслась с бешеной скоростью.

Судя по протоколам ГИБДД, только за последние три месяца Ивлеева успела собрать 152 штрафа на сумму более 160 тысяч рублей. И большая часть из них – за превышение скорости. Такими темпами блогер сможет себе заработать славу другой известной гонщицы-нарушительницы Мары Багдасарян. Однако пока к личности Насти полицейские не присматриваются. «Комсомолка» узнала, почему блогершу не лишают водительских прав.

По этой трассе Ивлеева разогналась до 343 километров в час Фото: instagram.com/_agentgirl_/

«Встречай Настюшку-опасность!». С такими словами Настя приезжает на своей машине в Париж. Выражение про опасность, судя по всему, неслучайно. Ведь Ивлеева с детства имела страсть к гонкам и быстрым машинам. Об этом она рассказывает и своим подписчикам: «Я еду, как в Need for Speed! Я помню, что очень любила эту игру, когда жила в Разметелево (родная деревня Насти в Ленобласти), я активно играла! И я постоянно выбирала желтую Lamborghini».

Теперь «Ламба» у Насти настоящая. И она активно ездит на ней, в том числе и как в своей любимой игре. В последнее время Ивлеева часто появляется в блоге за рулем своего спорткара. В одном из эпизодов, когда ее подруга начинает восхищаться скоростью, с которой они едут, Ивлеева улыбается: «Да подожди, мы еще не выехали на трассу, едем со скоростью всего 100 километров в час!».

Машина оценивается в 20 миллионов рублей Фото: instagram.com/_agentgirl_/

Быстрая езда Ивлеевой явно приносит удовольствие. Перед разгоном своей дорогой иномарки до 343 километров в час девушка похвасталась: «Это адреналин и дерзкий поступок!». Почему «Настюшку-опасность» с таким количеством штрафов все еще не лишили водительских прав, «Комсомолка» разобрала с вице-президентом «Движения автомобилистов России», адвокатом Леонидом Ольшанским.

- Почему вы пришли к выводу, что именно она 152 раза нарушила правила дорожного движения? - улыбнулся Леонид Ольшанский. - На эту тему есть заключения эксперта о том, что у нас штраф, зафиксированный видеокамерой, выносятся заведомо невиновному собственнику автомобиля, а собственником может быть и «Комсомольская правда», и бабушка, и человек, который никогда прав не имел. Надо понимать, что она заработала штрафы как собственник машины, но мы не знаем, кто был за рулем автомобиля в этот момент.

Леонид Ольшанский уверен, что большая часть штрафов Ивлеевой была выписана по кадрам с камеры, а не самим инспектором ГИБДД.

- У нас существует классический вид производства - это инспектор остановил, взял права, увидел водителя и составляет протокол, - поясняет адвокат. – И второе производство, в общем-то незаконное - показания камеры, работающей в автоматическом режиме. Когда штраф приходит собственнику. Все нарушения бросать в одну кучу нельзя. Если серьезно нарушена скорость – максимум ей грозит пять тысяч штрафа. Но если скорость превышена, и это установлено инспектором на месте, то за серьезное нарушения дело передается в суд. И судья решает - лишать прав или не лишать. Чтобы лишить прав, нужно вести классическое производство. Скорее всего, у вашей девушки штрафы именно от камеры, а не инспектора.

Ивлеева разгонялась по профессиональной трассе Фото: instagram.com/_agentgirl_/

Что же касается видео разгона автомобиля до 343 километров в час, вице-президент «Движения автомобилистов» уверен, что за него Настю можно было бы лишить прав.

- Сотрудники ГИБДД могут материал, размещенный в блоге, взять за основу и открыть административное расследование. Если она признает, что была за рулем или будут другие доказательства, то в суд отправят материал на лишение ее водительских прав. Давность привлечения к ответственности тут три месяца, - поясняет Леонид Ольшанский.

Однако Настя записывала свое видео на профессиональной трассе, специально предназначенной для такого развлечения, поэтому лишение прав в ближайшее время ей вряд ли грозит.

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