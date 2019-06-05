«Пока мать доила коров, Настя нанянчилась с братом»: Как Ивлеева попала из деревни в список Forbes

Настя Ивлеева – главная леди Рунета, покорительница Ютуб и Инстаграм, телеведущая популярных шоу. К 28 годам у знаменитой блогерши- 18 миллионов подписчиков. Ее видео собирают под 30 миллионов просмотров. Рекламные контракты с Настей теперь начинаются от миллиона рублей. А ведь еще недавно Ивлеева не могла себе позволить не то, что обед в ресторане, а даже «Сникерс».

«Мы скидывались с подругой деньгами на шоколадку за 23 рубля, я была мастером маникюра в Ленобласти в Колтушах, задумывалась, чтобы стать классной массажисткой и реально не было бабла», - делилась недавно Настя в интервью Юрию Дудю.

Настя часто рассказывает о своей жизни до: работала мастером маникюра в Колтушах, потом стала хостес (администратор – прим.ред.) в баре в Петербурге. И там «поймала» свой первый миллион. Один из посетителей дал ей денег на открытие бизнеса. Но эти деньги Настя «спустила» в никуда. После этого девушка перебралась в Москву и устроилась на работу в автосервис, мечтала стать ведущей на телевидении. И для раскрутки сняла простенькое забавное видео. Подписчики полюбили Настю за простоту и чувство юмора. И этим Настя попала в самую точку – просмотры, лайки, репосты начали литься рекой.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.spb.kp.ru/video/embed/712984" frameborder="0"></iframe> Смешные видео с Настей Ивлеевой.

Сейчас своей популярностью Ивлеева может посоревноваться даже со звездами первой величины. Но если у многих из них был хороший старт в виде прописки в Москве и богатых родителей, то Настя сделала себя сама. Ивлеева росла в небольшой деревушке с населением в три тысячи человек. Если о своей жизни она рассказывает каждый день, то о своем детстве в деревне Разметелево и семье - никогда. Чтобы понять, как девушка из деревни стала звездой Интернета с миллионными гонорарами, мы отправились к ней на родину.

ДЕРЕВНЯ ФАНАТОВ

Разметелево имени Ивлеевой. Именно так сейчас можно назвать небольшую деревню в 26 километрах от Петербурга. Настя здесь теперь звезда номер один. О блогерше знают даже бабушки с дедушками, которые плохо понимают, что такое Ютьюбы и Инстаграмы. Для них Настя работает «на центральном телевидении». Ну а вся молодежь просто фанатеет от своей землячки.

Разметелево находится в 30 километрах от ПетербургаФото: Артем КИЛЬКИН

Разметелево хоть и находится недалеко от Петербурга, но по виду напоминает обычное село. Понатыканные друг рядом с другом небольшие одноэтажные домики и потрепанные пятиэтажные. Одна школа, один детский сад и несколько магазинов в округе.

- Это для вас она известная ведущая, - встречает журналиста КП-Петербург в школе первая учительница Ивлеевой Любовь Васильева. – А для меня она девочка Настя. Сидела вон там на самой последней парте слева. С коротенькой стрижечкой, похожей на каре, симпатичная.

Первая учительница Насти Любовь Васильева вспоминает, что ведущая была скромной в детствеФото: Артем КИЛЬКИН

О популярности Насти ее первая учительница узнала несколько лет назад. Увидела свою воспитанницу на телевидении. И как признается сейчас, сильно удивилась.

- В начальной школе она не была активной, - разводит руками Васильева. - Могла участвовать в мероприятиях. Но в общении всегда была сдержанной. Ходила в кружок рисования.

Настя Ивлеева в школе носила каре Фото: детский сад Разметелево

ЖИЗНЬ БЕЗ ОТЦА

Детство девушки было трудным. Будущая звезда росла без отца. Он ушел из семьи практически сразу после рождения Насти. Матери надо было поднимать дочь и поэтому уже в годик Настю отдали в ясли.

- Мама у нее работала дояркой в совхозе во Всеволожске. Дочку нам оставляла на 12 часов подряд. Поэтому воспитатели заменяли Насте родную маму, - показывает журнал воспитанников заведующая детским садом в Разметелево, подруга семьи Екатерина Павлова.

Настя ходила в детский сад с году Фото: детский сад Разметелево

Чуть позже Наталья встретила другого мужчину. У пары родился сынишка Анатолий. Но маму Ивлеевой ждало новое разочарование. Брак распался, женщине пришлось одной обеспечивать уже двоих детей. Ну а воспитание младшего брата легло на плечи Насти.

- В старших классах Настю потянуло в творчество, она и в сельском ансамбле пела, и танцами занималась, и ведущей на праздниках была, - вспоминает Екатерина Павлова. Ее даже администрация привлекала часто. Знаете, у нас очень душевные люди живут. Поэтому и Настя передачи свои и делает такими интересными.

Настя Ивлеева выступала в сельском ансамбле (вторая слева) Фото: архив героя публикации

СТАРАЯ ХРУЩЕВКА И ЗАРПЛАТА В 30 ТЫСЯЧ

49-летняя мама новоиспеченной миллионерши рунета тоже до сих пор живет в Разметелево в двухкомнатной квартире в старенькой панельной пятиэтажке. Наталья очень скромная и, по словам местных, не хочет уезжать из родной деревни. Работала продавцом в магазине за зарплату в 30 тысяч рублей, недавно уволилась.

- Наталья Анатольевна, вы гордитесь дочерью, часто навещает вас Настя, помогает?–на чай нас женщина не впустила, но на вопросы по телефону все же согласилась ответить.

Настя помогает своей мамеФото: Личная страница героя публикации в соцсети

- Сами-то как думаете, помогает она мне? Это глупые вопросы, - вздохнула мама Насти. - У нас очень любящая, хорошая семья. Я не инвалид, чтобы меня часто навещать. У нас все замечательно. У меня прекрасная любящая дочь. Естественно, дочка всего добилась сама с самого начала, с самого нуля! Ей помогло воспитание, характер. Я ее воспитывала и в любви и в строгости.

Мама Насти живет в обычной пятиэтажкеФото: Артем КИЛЬКИН

- А кем она в детстве мечтала стать?

- Она с детства хотела стать ведущей, - призналась Наталья Анатольевна. - Мы поддерживаем друг друга во всем абсолютно. Ее отца даже в радиусе нет, мы уже давно в разводе. Можете даже не пытаться его разыскивать. Он не будет общаться и не знает ничего о ней.

В этом магазине последнее время работала мама НастиФото: Артем КИЛЬКИН

Сама же Настя сейчас на Кипре. И с журналистами теперь общается только через личного менеджера.

- Она отдыхает, - пояснил Василий. – И с ответами на все рабочие вопросы нужно подождать.

Настя Ивлеева в жизни дурачится с подругами не хуже чем на своих видеоФото: Личная страница героя публикации в соцсети

Тем не менее, ведущая не забывает и о своих друзьях из Разметелево.

- Мы ходили в клубы, тусили, отрывались, - рассказывает одна из подруг Насти. - Что еще могли делать девчонки в Разметелево?

Настя ждет брата из армииФото: Личная страница героя публикации в соцсети

Настя Ивлеева до сих пор дружит со своей подругой с 1 класса (в центре)Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Настя в детстве увлекалась рисованием и не планировала карьеру модели Фото: детский сад Разметелево

Настя сама смотрела за младшим братомФото: Личная страница героя публикации в соцсети

Заведующая детского сада помнит, как мама Насти утром уходила доить коров, а дочку приводила к нимФото: Артем КИЛЬКИН

Разметелево хоть и рядом с городом, но все же обычная деревняФото: Артем КИЛЬКИН

Ивлеева еще в детстве была записана как Настя, а не АнастасияФото: Артем КИЛЬКИН

Настя с братом ходила к одной и той же воспитательнице в детский садФото: Артем КИЛЬКИН

У этого клуба раньше выступала НастяФото: Артем КИЛЬКИН

Мама Насти уволилась из этого магазина год назадФото: Артем КИЛЬКИН

На улицах в Разметелево почти нет народуФото: Артем КИЛЬКИН

Разметелево очень колоритноФото: Артем КИЛЬКИН

В Разметелево Настю знает вся молодежьФото: Артем КИЛЬКИН

Не все соседи по подъезду знают, что с ними жила известная ведущаяФото: Артем КИЛЬКИН

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