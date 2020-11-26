Финал конкурса «Студент года 2020» пройдет 27 ноября в СПбГУПТД. Фото предоставлено СПбГУПТД.

27 ноября 2020 года в 16:00 в Точке кипения «ПромТехДизайн» Санкт-Петербургского государственного университета промышленных технологий и дизайна пройдет финал конкурса «Студент года» в системе высшего образования Санкт-Петербурга по заказу Комитета по науке и высшей школе Правительства Санкт-Петербурга.

Конкурс «Студент года», который проводится с 2008 года, охватывает все вузы Санкт-Петербурга. В этом году было принято 200 заявок на участие из 35 образовательных организаций высшего образования Северной столицы и межвузовского студенческого городка в Санкт-Петербурге. Конкурсанты из 16 вышеупомянутых организаций города вошли в число победителей и лауреатов конкурса. Их имена будут объявлены на торжественной церемонии. Награждать лучших студентов будут члены правительства Санкт-Петербурга, представители научно-образовательной, деловой и культурной общественности города. Также победители и лауреаты получат именные стипендии.

- Сегодня этот конкурс имеет особую роль, ведь подстроиться под новые условия учебы, творчества, работы было очень непросто, - отметил председатель Совета ректоров вузов Санкт-Петербурга и Ленинградской области, ректор СПбГУПТД Алексей Демидов. - Но студенты продолжали вести научно-исследовательскую деятельность, творческие проекты, добиваться успехов в спорте, не сложили свои полномочия в качестве лидеров студенческих организаций и движений. Поэтому, подчеркну, сейчас, как никогда, важно поощрить их таланты, непреклонную силу духа и нацеленность на результат.

ВАЖНО!

В связи со сложной эпидемиологической ситуацией в Санкт-Петербурге финал «Студента года» пройдет в смешанном формате: лауреаты, победители и почетные гости встретятся площадке СПбГУПТД, а петербуржцы смогут наблюдать за церемонией через онлайн-трансляцию по ссылке.

СПРАВКА

Конкурс проводится под эгидой Комитета по науке и высшей школе и Совета ректоров вузов Санкт-Петербурга и Ленинградской области по 12 номинациям: «Лучший в научном и техническом творчестве», «Лучший в студенческом спорте», «Лучший в патриотической работе», «Лучший в организации межнационального и международного сотрудничества (толерантность)», «Лучший в организации деятельности студенческих трудовых отрядов», «Лучший в организации деятельности добровольческого (волонтерского) движения», «Лучший пропагандист и организатор в сфере здорового образа жизни», «Лучший в художественном творчестве», «Лучший организатор программ творчества и досуга», «Лучший организатор студенческого самоуправления в образовательной организации высшего образования», «Лучший организатор студенческого самоуправления в общежитии», «Лучший организатор работы со студенческими группами».