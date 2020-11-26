«Пил, курил, морально разлагался, но понял – это дрянь»: Каким Дмитрий Хрусталев был в школе и как попал в шоу-бизнес

Дмитрий Хрусталев с детства мечтал стать балеруном Фото: instagram.com/dmitry_khrustalev/

Соведущий «Вечернего Урганта» Дмитрий Хрусталев недавно здорово напугал поклонников. Шоумен потерял сознание, пока ехал в такси к своей маме в Репино. Позже он сам списал все это на переутомление. Действительно, чтобы стать звездой – приходится много трудится. Вот и путь Дмитрия к славе отнюдь не был простым. «Комсомолка» нашла его школьную учительницу, которая согласилась рассказать, каким Хрусталев был в детстве, о чем мечтал и как попал в шоу-бизнес.

«ДИМА ЖАЛЕЕТ, ЧТО НЕ УДЕЛЯЛ ВНИМАНИЕ УЧЕБЕ»

Дмитрий Хрусталев в школьные годы жил на окраине Санкт-Петербурга - в Колпино. Будущего ведущего воспитывала только мама, отец участия в жизни сына не принимал. Дмитрий учился в обычной школе № 401. Как вспоминают педагоги, Хрусталев с самого детства был настоящим юмористом.

Дмитрий Хрусталев обожал пионерский лагерь Фото: instagram.com/dmitry_khrustalev/

– Он уделял не очень много внимания учебе, но усердно занимался бальными танцами, плюс организовывал творческие проекты, в том числе психологические тренинги. Часто бывал в пионерском лагере ижорского завода «Искорка». Не сказать, что он был очень усердным учеником, но всегда был коммуникабельный, веселый и отзывчивый.

Спустя много лет Татьяна Осина встретила своего ученика в Юрмале. Он тогда уже стал известным, но был рад пообщаться с педагогом, а позже приехал в ее новую школу на встречу с детьми.

- Я ему позвонила и сказала: «У меня класс в моей школе № 257, мне бы очень хотелось, чтобы ты приехал», - делится школьная учительница Хрусталева. - Если бы он был заносчивый, вряд ли бы откликнулся на просьбу учительницы. А он приехал ко мне с огромным букетом роз. Главная часть его выступления была призывом, чтобы дети не теряли зря школьное время. Он откровенно признался, что в школе не проявлял усердия. И потом уже во взрослом возрасте приходилось добирать знания. Он акцентировал внимание, что нужно пользоваться этим временем, слушать и уважать учителей.

Дмитрий рос с мамой Фото: instagram.com/dmitry_khrustalev/

«РАБОТАЮ ВСЕГДА, КОГДА НЕ СПЛЮ»

«Комсомолка» посмотрела видео с тем выступлением Хрусталева. Шоумен действительно о своих школьных годах вспоминает с теплотой, но с небольшим сожалением.

- Я зарабатываю деньги сам собой, - рассказывает Дмитрий Хрусталев. - Рабочий день у меня длится все время, пока я не сплю. Когда я с утра иду в спортзал, чтобы привести себя в форму, я работаю. Работаю над собой, этим я потом заработаю деньги. Когда я учу английский язык, учусь петь, я работаю на себя. Я много учу того, что пропустил в детстве. Жалею, что не набрал это когда был такой, как вы. Всю жизнь надо доказывать, что ты достоин того места, на котором ты находишься. Нет такого, что ты что-то сделал один раз и потом сидишь расслабленный. Пока я жив, буду учиться.

Хрусталев был трудолюбивым в школе Фото: instagram.com/dmitry_khrustalev/

Рассказ Дмитрия Хрусталева во многом объясняет его потерю сознания в такси. Судя по всему, ведущий почти не отдыхает.

- Последние 7 лет практически каждый день хожу в спортзал, - делится Хрусталев. – Это бокс, растяжка, плавание и просто беговая дорожка.

«ВЫБИРАЛ ВУЗ ПО КОМАНДЕ КВН»

Сам Дмитрий хоть и тянулся к юмору в детстве, но не считал это своей будущей профессией. Хрусталев мечтал стать балеруном.

- Дима не помышлял, конечно, что так сложится его судьба, - признается Татьяна Осина. - Он был творческий человек в школе, участвовал в КВН. Но он очень долго увлекался бальными танцами, после школы занимался ими. Он даже пытался преподавать немножко.

Дмитрий Хрусталев попал в КВН в университете Фото: instagram.com/dmitry_khrustalev/

Про бальные танцы вспоминал и сам Дмитрий во время своего выступления перед учениками.

- Я из однополой семьи: мама и бабушка, - признавался Хрусталев. - Они никогда на меня не давили. Бальными танцами я занялся в пять лет. Это было мое решение. Мы ездили в лагерь «Искорку», это были великолепные времена. Каждый человек в отряде должен был пойти в кружок, я пошел в бальные танцы. Мне понравилось. Мама была довольна. Ведь папа, ушедший из семьи, звал меня в хоккей. Потом, когда мы уезжали в какие-то другие города на выступления по бальным танцам, я по молодости начинал куралесить, мама говорила мне в эти моменты: «Дима, остановись, ты не можешь себе позволить это делать, ты из Ленинграда!». Вот такой груз ответственности был.

Юмор все больше стал затягивать Хрусталева после школы. По словам учительницы, он даже университеты выбирал не по профилю, а по команде КВН. Так он переходил из одного из вуза в другой.

Хрусталев любил пошутить с детства Фото: instagram.com/dmitry_khrustalev/

- Дима поступал в команды КВН, а не в сам университет, - смеется преподаватель. – И потом там дальше продвигался. Его не столько само учреждение волновало, сколько команда. Они ведь все встречались на городских фестивалях, его переманивали из одного университета в другой. И так он менял учебные учреждения. Он увлекался юмором, это однозначно. Ему это нравилось. Но он не поступал в театральный, значит, не думал стать юмористом. Скорее, он больше внимания уделял бальным танцам.

Это признает и сам Хрусталев.

- Я к 9-ому классу четко осознавал, что буду учителем бальных танцев, - рассказал шоумен на той встрече с детьми. - Все у меня было спланировано. Нужен был институт, чтобы были высшее образование и отмазка от армии. Мне все равно было, в какой университет поступать. Никто меня не заставлял.

«МНЕ ГОВОРИЛИ, ЧТО Я НЕ СМЕШНОЙ»

Что интересно, Хрусталев перед детьми своей школьной учительницы выступил очень честно и откровенно. Он признал, что не всегда ценил здоровый образ жизни.

- У меня была своя тренировка в детстве (бальные танцы), потом мы с тренером шли домой, - вспоминал Дмитрий. - В четыре часа я ложился спать, в 7 утра встал. И так круглосуточно, постоянно. Потом всю свою жизнь я старался делать так, чтобы мне было удобно, комфортно, и все мои действия были оптимальными. Но был период, когда после 10 дней съемок я сидел в Купчино: пил, курил и морально разлагался, это очень плохо. Сейчас не пью и не курю – это дрянь. Честно скажу, алкоголь убивает мозг.

Хрусталев руководил строем в лагере Фото: instagram.com/dmitry_khrustalev/

Дмитрий Хрусталев рассказал ученикам и о том, как ему удалось попасть в шоу-бизнес.

- В шоу-бизнес в прошлом веке попал, - пошутил Хрусталев. - Начал играть в КВН. В Санкт-Петербургском государственном аграрном университет меня не взяли в команду, сказали, что я не смешной. После этого меня мой дружок Мишка перетащил в университет аэрокосмического приборостроения, где я стал капитаном команды КВН. Всего было 16 команд в городе, потом образовалась сборная Петербурга. Александр Васильевич (Масляков) позвал нас в Москву, мы приехали, понравились ему, отыграли 5 сезонов. Потом ездили по гастролям, прославлялись. Одно время я потом играл в театре, было три постановки. А к Ивану Урганту я попал - мы с ним давно были знакомы.

О том, что его к себе позвал Иван Ургант, Дмитрий по телефону рассказывал и своей учительнице.

- Пару раз по телефону общались с Димой, он всегда идет на контакт, спасибо, что не зазнался, общается как обычный человек, - делится Татьяна Осина. – Во время нашего звонка он только договорился о работе с Иваном Ургантом. Дима был очень рад. Это будоражило ум и эмоции.

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