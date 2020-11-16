«Кома была ненастоящая»: Дмитрий Хрусталев сделал признание о своей госпитализации

Что могло стать причиной ухудшения здоровья артиста, рассказали врачи Фото: Борис КУДРЯВОВ

В России третий день обсуждают госпитализацию соведущего Ивана Урганта Дмитрия Хрусталева. Артист ехал в такси к своей маме, которая живет в Репино, недалеко от Петербурга, когда неожиданно потерял сознание. Вскоре по всей стране прошли новости, что он впал в кому, а через несколько часов вышел из нее. Правда, уже на следующий день шоумена выписали из больницы. Из-за ажиотажа вокруг произошедшего Дмитрий Хрусталев поспешил развеять все слухи и опубликовал свой диагноз: «лекарственная несовместимость на фоне сильного переутомления». Вывод медиков он сопроводил пояснением: «в погоне «за молодостью и совершенством», артистам приходится переутомлять свой организм: физические нагрузки, диеты, ненормированный график». Теперь же Дмитрий Хрусталев сделал новое заявление, опровергнув кому.

- Теперь мы знаем двух человек, вышедших из комы: СиСи Кэпвелл (герой «Санты Барбары») и ты! С возвращением, - обратился к Дмитрию один из подписчиков в его Инстаграм.

Хрусталев опроверг кому Фото: из социальной сети

- И обе комы ненастоящие, - с улыбкой отметил в ответ Хрусталев.

Новые данные позволили врачам лучше проанализировать, что же все-таки могло с ним произойти. Однако диагноз Хрусталева до сих пор вводит их в замешательство.

- Нет таких лекарств, которые могли бы отрицательно воздействовать при переутомлении, - пояснил «КП-Петербург» врач Михаил Коневский. – Тут либо переутомление, либо лекарства были какие-то не те. Мухи отдельно, котлеты отдельно. Такого диагноза, как был озвучен, честно, я не знаю. Возможно, у него внезапно упал сахар на фоне приема препаратов. Он мог просто уставшим быть. Переутомился, упал в обморок. Но тут все же очень похоже на сахар. Сахар падает, гипогликемия, человек теряет сознание. При этом, известно, что человек может страдать диабетом, но об этом не знать. А тут в результате стресса, переутомления уровень сахара снизился.

Также Михаил Коневский уточнил, что препараты могут оказать такое влияние на фоне принятого алкоголя. Но сам Дмитрий Хрусталев уже заявлял, что долгие годы не выпивает. При этом медик отметил, что водитель такси поступил правильно.

- Водитель - молодец, а то многие скорую начинают вызывать, - продолжает Коневский. –Что же касается Дмитрия, диета ему явно не нужно. Зачем? Он что-то тут хитро мудрит. Потому что такого диагноза в международной классификации болезней нет. И никогда не было. Здесь надо смотреть выписной эпикриз и от него танцевать.

Хрусталев ехал к маме Фото: Тимур ХАНОВ

С врачом согласилась врач-терапевт высшей категории Лариса Алексеева.

- Диагноза я такого не знаю. Какая лекарственная несовместимость? Это безграмотный разговор. Лекарственная непереносимость может быть, - пояснила Лариса Алексеева. - Если он принимал препараты, у него могла проявиться аллергическая реакция. Но сейчас очень новомодно для профилактики принимать различные добавки: БАДы – может реакция на них, но не на лекарственные препараты. Он пять лет не употребляет алкоголь, ведет здоровый образ жизни. Видно по нему. Но может он качается в зале и принимает что-то гормональное? Нужно знать анамнез.

При этом отбрасывать усталость специалист тоже не стала.

- Может быть, синдром хронической усталости перерос в то, что организм не справился. Действительно, может быть повышение давления, переутомление, скачок был, какой-то микроинсульт, - добавляет Алексеева. - Вариантов много. Но нужно говорить с ним.

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