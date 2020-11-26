Петербургская инди-группа «ГАФТ» выпустила песню, посвященную жертвам домашнего насилия

Вокалист группы "ГАФТ" Николай Яковлев. Фото: предоставлено музыкантами.

Электронная инди-группа из Петербурга «ГАФТ» выпустила сингл «Это не больно» – манифест против домашнего насилия, спетый от лица абьюзера. День премьеры песни выбран неслучайно: 25 ноября отмечается Международный день борьбы за ликвидацию насилия в отношении женщин. Все средства, полученные от прослушивания песни в «ВКонтакте» в течение полугода, будут направлены в благотворительный фонд помощи жертвам насилия «Птицы».

Группа «ГАФТ» – это ностальгическая индитроника с исповедальной лирикой и «взрослыми» текстами, зародившаяся в Петербурге в 2012 году. За эти восемь лет музыка группы звучала по-разному, но сегодня они исполняют песни, полные эмпатии и сопереживания, способные вывести вас из темноты и мрака к свету.

- Я, кажется, хорошо чувствую и понимаю людей изнутри, и это понимание я вкладываю в песни, – рассказывает Николай Яковлев, вокалист группы. - Это больно, об этом нужно говорить! Еще никогда тема домашнего насилия не звучала так громко, как в последние пару лет. Кто только ни говорил об этом, но спеть оказалось гораздо сложнее, тем более от лица абьюзера. В песне главный герой лишен всякой романтизации и сочувствия. Это собирательный образ из целого количества фраз и претензий, знакомых тем, кто хоть раз сталкивался с насилием: «Сама виновата!», «А что ты сделала, чтобы он тебя не бил?», «Да, кому ты такая нужна?», «И куда ты пойдешь?».

И все это приправлено доверительным тембром вокалиста, под который можно плакать. «Это не больно» – музыкальная терапия для тех, кто столкнулся с насилием. И если при прослушивании у человека в голове возникнет мысль: «Хватит! Беги отсюда!», миссия музыкантов будет выполнена.

Весной 2021 года группа планирует выпустить альбом «Все равно нулю», каждый сингл из которого описывает душевные травмы и выход из них.