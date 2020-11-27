«Бросил курить, ходить не могу - задыхаюсь»: 90-летний артист Иван Краско после коронавируса не может вернуться на сцену

Иван Краско не может восстановиться после коронавируса Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

90-летний народный артист России Иван Краско, кажется, победил коронавирус. Во всяком случае, тесты все отрицательные. Но последствия тяжелой болезни продолжают преследовать артиста. Недавно он заявил, что рентген показал у него 45 процентов поражения легких. Поначалу актер лишь отмахнулся, мол, и не такую заразу пережил. Но, как оказалось, к такому организм артиста все же не был готов. Теперь его дальнейшая карьера под вопросом.

- Завтра снова пойду на рентген легких, - рассказал "КП-Петербург" Иван Краско. - Сейчас проверочная томография будет. Я не курю уже больше месяца - это дофига. Водка вообще не идет. Вирус, по-моему, выходит из меня по капле. Как раба выдавливаю его. Но все же вот зараза какая интересная! Например, весь этот месяц надо было в туалет через каждые два часа вставать, даже ночью. Никто не может объяснить причину этого. Но это, я думаю, ладно. Можно даже не курить и водочку не пить. Но очень тяжело стало ходить. Самое страшное - это одышка. Даже один пролет по лестнице трудно подняться. Худо. Не знаю почему, но так и не проходит это. Очень короткое дыхание. Еще необычное сложности с пищевым трактом.

Иван Краско планирует уйти на реабилитацию Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Иван Краско признается, что пока не может выйти на сцену из-за одышки. Даже ходить трудно, не говоря уже о выступлениях.

- Дошел недавно до театра, про меня говорят: "Сейчас он через пять минут будет в гримерке", - жалуется Краско. - А им отвечаю: "Не, пять минут - это вы погорячились. Теперь минут 15 мне надо". Просто тяжело уже, тяжело идти. Движения у меня мало.

О возвращении на сцену в театр пока речи не идет Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Сейчас Ивана Краско хотят отправить на реабилитацию, чтобы помочь восстановиться.

- Друзья хотят укатать меня в санаторий на Черной речке, а там за 21 день 100 тысяч рублей надо отдать, представляешь? - делится артист. - Я сказал, что у меня денег нет, они же ответили, что это не моя забота. Ну, ладно. Это дела субъективные. А общее самочувствие у меня нормально, слава богу. Голос возвращается, а то хрипота да фистула (фальцет) была - напугало даже меня.

Артист надеется, что ему быстро удастся восстановиться после коронавируса.

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