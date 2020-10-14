«Коронавирус мне не соперник»: 90-летний Иван Краско рассказал, что ему помогает в борьбе с COVID-19

Иван Краско стал лучше себя чувствовать Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

90-летний артист Иван Краско буквально спустя несколько дней после того, как отпраздновал свой юбилей, заразился коронавирусом. Где именно это произошло, точно не знает. По одной из версий, мог подхватить инфекцию в театре. Сам Иван Иванович отшучивается, мол, заразился от воздуха. Актер признается, что раньше не воспринимал вирус всерьез и думал, что он его не тронет. Но тот, по словам Краско, оказался хитер.

- Я же тут два спектакля отыграл после полугодового перерыва во время самоизоляции, - пояснил "КП-Петербург" артист. - Сил много потратил, в этот момент он меня и клюнул! Хитер, конечно, вирус.

Артист уверен, что ему помогла закалка Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Иван Краско почувствовал слабость и потерю аппетита. К счастью, тяжелых симптомов не проявилось. Температуры и кашля у актера нет. Ивану Ивановичу предлагали отлежаться в больнице, но он решил остаться с семьей. Он сейчас живет с Натальей Вяль и двумя сыновьями. У них признаков заболевания нет. Сам же артист сейчас чувствует себя лучше.

- Ты знаешь, мне кажется, я уже пошел на поправку. Можно сказать, что я уже побеждаю коронавирус. Он не видит во мне соперника, которого надо добить, - смеется в разговоре с корреспондентом "КП" Иван Краско. - У меня осталась слабость, аппетита нет, других симптомов нет. Мне кажется, помогла закалка. Значит, правильный образ жизни я выбрал - бегал много, играл в футбол. Мне прописали какие-то пилюли, пью. Хочу еще вот купить ягод, буду с сахаром пить.

Сейчас за состоянием Ивана Краско и его семьи наблюдают врачи.

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