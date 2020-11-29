Как подготовить домашних питомцев к беспокойной новогодней ночи

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До нового года остался всего месяц, а это значит, что совсем скоро нас захлестнет предпраздничная суета. Нужно определиться с местом торжества, поставить елку, нарядить дом, купить подарки близким. Хлопот предстоит много, и в их череде важно не забыть о домашних питомцах. Для них предстоящие праздники – серьезный стресс. Грохот фейерверков, взрывы петард и шумные незнакомцы пугают и вызывают у животных панику. И это лишь одна из опасностей новогодней ночи.

В праздники ветеринарные клиники работают в особом режиме, поскольку любимцы часто страдают из-за халатности хозяев и гостей. Котики заглатывают яркие украшения – дождики и мишуру, собаки обезоруживающим взглядом выпрашивают угощения со стола, прохожие бездумно разбрасывают на улице пиротехнику. Все это становится причиной травм, отравлений и других проблем со здоровьем.

Что делать, если животное боится громких звуков? Как оградить питомцев от неприятностей и подготовить их к новогодней ночи? Эти и другие вопросы в эфире радио «Комсомольская правда» в Петербурге ведущие обсудят с ветеринарным врачом компании «Хелвет» Еленой Редичевой.

Трансляция пройдет в понедельник, 30 ноября, в 13.03 на сайте spb.kp.ru и в социальных сетях «Комсомольской правды» в Санкт-Петербурге». Не пропустите!