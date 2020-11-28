Петербургский парусник «Штандарт» снимется в испанском кино про затонувшие сокровища

Сейчас корабль пришвартован во французском городе Ля Рошель.

Из-за пресловутой пандемии петербургскому паруснику «Штандарт», который уже 11 лет странствует в зарубежных водах, пришлось несладко. Повсеместный локдаун лишил экипаж возможности заработка. Дело в том, что знаменитый корабль, построенный по чертежам XVIII века и представляющий собой точную копию фрегата Петра I, уже не раз становился украшением многих морских фестивалей. За это «Штандарт» получал гонорары, на которые, по сути, и жил.

Еще один источник дохода – обучение морскому делу всех желающих. Однако из-за коронавируса все фестивали отменились, выходы с учениками в море тоже, и экипаж остался без средств к существованию. Расходы пришлось полностью свести на ноль.

Владимир Мартусь, капитан парусника "Штандарт" Фото: из архива героя публикации

- В общей сложности мы потеряли около 150 тысяч евро, - вздыхает капитан Владимир Мартусь. – Сейчас наш корабль стоит во французском городе Ля Рошель, где нам любезно предоставили бесплатную стоянку. С продуктами помогают волонтеры. Оказывается, у французов есть специальная программа помощи тем, кто оказался в сложном положении.

Несмотря на локдаун, выходить на берег российским морякам можно. Правда, как говорит Владимир, делать там особо нечего: все музеи закрыты, кафе и рестораны тоже, и даже французов на улицах редко встретишь. Приуныли.

Работы на корабле всегда достаточно: если не ходить в море, то чинить такелаж Фото: из архива героя публикации

- Гуляя по городу, важно иметь при себе бумажку с объяснением, куда и зачем ты идешь, - рассказывает Владимир. – Пишем мы их сами. Но она всегда должна быть при тебе.

В отличие от заскучавших местных жителей, экипажу «Штандарта» не до хандры. Учебную работу парусник продолжает. И пусть с курсантами на борту туго – только несколько молодых французов не испугались присоединиться к морякам, есть уйма времени, чтобы потренировать экипаж.

В мае "Штандарт" будет участвовать в морском фестивале во Франции Фото: из архива героя публикации

- Сейчас мы с экипажем отрабатываем сложные маневры – разворот, швартовка, например, - поясняет Владимир. – Стараемся эффективно использовать это время. Да и текущей работы на деревянном корабле всегда хватает: подкрасить что-то, веревки проверить, залатать паруса…

В Петербург после долгих лет скитаний «Штандарт» вернется в июне. Раньше никак: в мае нужно выступить на французском морском фестивале, а в апреле – сняться в фильме об испанском золоте, найденном на галеоне. Режиссером картины стал Алехандро Аменабар - автор сценария культового фильма «Ванильное небо» с Томом Крузом и Пенелопой Крус.

- Ну а потом можно выдвигаться в Петербург. Лет семь там не был, скучаю очень, - признается Владимир. – Наверняка акватория изменилась, появились новые порты. Нам из Атлантики до города идти около месяца, поэтому в Петербурге планируем быть в июне.

Курсантов на паруснике сейчас почти нет, поэтому капитан занимается обучением экипажа Фото: из архива героя публикации

Прибыть «Штандарт» планирует торжественно и празднично, чтобы порадовать и экипаж и петербуржцев. Стоять корабль будет на Васильевском острове рядом с подлодкой «Народоволец». На «должность» Алых парусов судно не претендует. Как говорит Владимир Мартусь, нынешний бриг «Россия» больше подходит на эту роль. А «Штандарту» и без того будет чем заняться – все так же обучать начинающих моряков и участвовать в регатах.

Напомним, из-за особенностей российского законодательства «Штандарт», 11 лет назад отплывший за границу, все эти годы не мог вернуться на родину. Однако в сентябре 2020-го проблема решилась. Корабль был сертифицирован Российским морским регистром как спортивное парусное судно, получил необходимые документы, и теперь спокойно может возвратиться в Петербург.