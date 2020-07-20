От Марокко до Карибских островов: где побывал знаменитый фрегат «Штандарт» за 11 лет «изгнания»

Знаменитый фрегат «Штандарт», который с 2009 года был вынужден скитаться по чужеземным странам, может вернуться в Санкт-Петербург уже следующим летом. На днях команда порадовала жителей Северной столицы известием о том, что судоходные документы, с которыми раньше были проблемы, наконец, получены.

«Штандарт» - точная копия боевого корабля Петра I. Он создан по чертежам XVIII века. Это единственный в России деревянный исторический парусник, который на ходу. Три года подряд, начиная с возрождения праздника выпускников, он был символом «Алых парусов» в Санкт-Петербурге. А 11 лет назад корабль угодил в абсурдную ситуацию – отплыл за границу, назад вернуться не смог. Всему виной судоходные правила, которые в России жестче, чем в Европе. Сейчас они поменялись, и фрегат наконец смог получить разрешение.

Однако на чужбине корабль зря времени не терял и «намотал» тысячи миль, побывав даже в экзотических странах. Зачем и куда ходил легендарный фрегат, «Комсомолке» рассказала представитель команды «Штандарта» в Петербурге Ольга Преображенская.

За время "скитаний" "Штандарт" побывал более, чем в 100 портахФото: СОЦСЕТИ

В НАДЕЖДЕ НА ПЫШНЫЙ ПРИЕМ

- Хорошая новость - фрегат получил полновесную государственную регистрацию как спортивное учебное судно, с экипажем 36 человек и районом плавания 2 (это означает 200 миль от порта-укрытия, и силу ветра до 28 м/с). Теперь, будем надеяться, бюрократические неурядицы позади, - объявил в соцсетях экипаж «Штандарта», радуясь долгожданной возможности вернуться на родину.

Планируется, что корабль, воссозданный по образу и подобию петровского фрегата, придет в Петербург в июне 2021 года. Экипаж парусника без ложной скромности надеется на пышный прием.

frigate_shtandart Легендарный корабль "Штандарт" и его команда

- Нам бы, конечно, хотелось, чтобы Петербург встретил этот парусник торжественно и ярко, - делится Ольга Преображенская. – Пока еще мы никаких переговоров не вели, но очень надеемся, что нам удастся сделать этот день незабываемым.

Наконец, фрегат получил все необходимые документы, чтобы вернуться домойФото: СОЦСЕТИ

Находясь «в изгнании», «Штандарт» побывал во всех европейских морях, заходил более, чем в сотню портов. Легендарный исторический парусник увидели даже в экзотических странах.

- Лет пять мы уже ходим в Средиземное море, что весьма необычно для «Штандарта», который раньше ходил только по Балтике, - рассказывает Ольга. – Один раз мы побывали на Канарских островах – это был самый долгий наш поход. Ну и в африканские порты заходили – нас очень тепло встречали в Марокко.

СТАТЬ ПЕТРОВСКИМ МАТРОСОМ

Но зачем же российскому «Штандарту» путешествие по дальним странам? Оказывается, дело в том, что парусник этот – учебный, и любой желающий может стать частью его команды и почувствовать себя матросом петровского времени.

Петровским матросом может себя почувствовать любой желающийФото: СОЦСЕТИ

- Каждую неделю мы проводим учебные тренировки с новым экипажем на борту, - поясняет Ольга. – Любой человек без какого-либо опыта может отправиться в плавание на «Штандарте» и научиться морскому делу. Я думаю, побывать матросом на историческом корабле – это удивительное, необычное приключение.

И если раньше ради морского путешествия на «Штандарте» нужно было ехать за границу, то уже в следующем году отправиться в плавание можно будет прямо из Петербурга, как когда-то делал первый российский Император. Тем более, что сбавлять ход экипаж корабля не намерен.

- В наших планах – непрерывное плавание по всем портам, никакой стоянки мы не собираемся делать, - уверяет Ольга. – Сначала красиво и помпезно зайдет в Петербург, а дальше – на всех парусах навстречу новым морям.

Экипаж парусника меняется каждую неделюФото: СОЦСЕТИ

СПРАВКА «КП»

Фрегат «Штандарт» — точная копия боевого корабля, построенного Петром Великим в 1703 году для обороны Санкт-Петербурга. Современный парусник построен в 1999 году. В течение трех лет «Штандарт» был, пожалуй, самым романтичным кораблем Петербурга – именно он проходил перед выпускниками на «Алых парусах». Так было три года подряд - с 2005-го по 2007-й, а уже в 2009-м фрегат отплыл за границу, и вот, наконец, спустя 11 лет, получил право вернуться домой.

ТТХ

Год постройки — 1999

Место постройки — Санкт-Петербург

Флаг — Россия

Порт приписки — Санкт-Петербург

Длина наибольшая — 34,5 м

Длина по палубе — 25 м

Ширина — 6,9 м

Высота мачт — 33 м

Осадка — 3,3 м

Водоизмещение — 220 т

Площадь парусности — 620 кв. м

Двигатели — 2 х Volvo Penta TAMD 122P, 560 л.с.