«Чем я хуже Бузовой?»: Самая сильная женщина России Оксана «Скала» ищет себе мужа

У тебя есть шанс заполучить сердце спортсменки Фото: Личный архив героя публикации

37-летняя спортсменка Оксана Кошелева, получившая за свои способности прозвище «женщина-скала», из тех, что и коня на скаку остановит и в горящую избу войдет. Кажется, невыполнимых преград для одной из самых сильных женщин России нет. Ей по плечу сдвинуть 40-тонные вагоны поезда и удержать руками два мотоцикла, рвущихся в разные стороны. Ежедневно гроза силового экстрима ставит новые и новые рекорды. Но не покорилась Оксане пока лишь одна высота - счастливая личная жизнь. И так как найти себе законного мужа спортсменка пока не смогла, она решила дать ответ программам «Холостяк» и «Замуж за Бузову» и объявить конкурс, главным призом которого станет ее рука и сердце.

Оксана Кошелева и коня на скаку остановит и в горящую избу зайдет Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

- Личная жизнь у меня есть, но найти супруга, с которым я буду в любви и нежности как за каменной стеной, пока не получилось, - рассказала "КП-Петербург" Оксана Кошелева. - Но я открыта к знакомствам и уверена, что где-то в России живет моя вторая половина, мой принц, с которым я буду жить до старости. Им может стать каждый.

Оксана Кршелева ищет мужа Фото: Личный архив героя публикации

Оксана Кошелева успела пожить в Иркутске, Санкт-Петербурге и Москве. В последнее время она осела в столице. Поэтому рамок по месту жительству и региону для претендентов у нее нет. Как выразилась сама спортсменка, главное для нее найти свою любовь.

- Любви, конечно, все возрасты покорны, - говорит Оксана. - Но у меня есть свои предпочтения. Желательно, чтобы мужчина был старше меня, спортивного телосложения и выше, чем я (рост Кошелевой 169 сантиметров, - примеч.Ред.). Голубоглазые очень красивые, но цвет глаз для меня не так важен. Главное качество в мужчине - это доброта и юмор. Хотелось бы, конечно, чтобы к этому возрасту у мужчины была своя квартира и машина. И мог дарить мне подарки, в первую очередь я все же леди.

Оксана Кошелева одна из сильнейших женщин планеты Фото: Личный архив героя публикации

Оксана Кошелева готова рассмотреть заявки мужчин и выбрать среди них своих претендентов. Если вам приглянулась спортсменка, присылайте рассказ о себе и фото на почту: spb-red@phkp.ru. Мы обязательно передадим все анкеты Оксане.

ДОСЬЕ "КП"

Оксана Кошелева - мастер спорта России по пауэрлифтингу и одна из сильнейших женщин России. Призерка Кубка России по силовому экстриму среди женщин. Рекордсмен «Книги рекордов России». Ее личные достижения в силовом экстриме: двигала туристический автобус весом 11 тонн, 10-тонный «КамАЗ», вертолет Ми-8, погрузчик - 64 тонны, два вагона весом 46 тонн и многое другое.

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