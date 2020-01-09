«Ужасное разочарование»: «Женщина-скала», искавшая родную мать 35 лет, рассказала, как встреча с ней перевернула ее жизнь

Год назад, в канун 2019 года, у Оксаны Кошелевой сбылась мечта детства. Одна из самых сильных женщин планеты спустя 35 лет встретила свою мама, которую не видела с младенчества. Эта невероятная история тогда потрясла всю страну. Оксана (настоящая фамилия Перфильева) в России больше известна как «женщина-скала». Она может сдвинуть 40-тонные вагоны поезда и удержать руками два мотоцикла, рвущихся в разные стороны. Но мало, кто знал, что сильная с виду дама, в душе все эти годы лелеяла одну мысль – встретить своих биологических родственников.

«МАТЬ УБИЛА ЧЕЛОВЕКА И БРОСИЛА МЕНЯ В РЕКУ»

О своем происхождении Оксана Кошелева из Иркутской области узнала ребенком, когда воспитывалась в детском доме. После очередной проказы сотрудники интерната достали личное дело девчонки и прямым текстом сказали: «Посмотри из какого… тебя вытащили». Тогда самая сильная женщина планеты узнала, что родители чуть не убили ее в двухлетнем возрасте.

Оксана в детстве жила в детском доме, а потом в приемной семье Фото: предоставлено Оксаной Кошелевой

- Родню я потеряла в четыре месяца, - вспоминала Оксана. – Отец в ту ночь увидел зашедшего в дом незнакомца. По пьяни подумал, что это мамин любовник, взял ружье и выстрелил в него, после чего попросил сделать то же самое маму. От травм тот мужчина умер. Его тело родители якобы спрятали под полом в сенях, но вскоре правда всплыла. И когда маму с папой стали искать, они пустились в бега. Мама схватила меня, но ее задержали. Стали переправлять через реку вместе с председателем колхоза на лодке. В этот момент она-то и выбросила меня в воду. К счастью, меня выловил председатель колхоза. Так я и попала в детский дом, но эту горькую правду узнала только в 17 лет…

С тех пор Оксана по ночам мечтала, что мама исправилась и жалеет о своем поступке, но после тюрьмы не может найти свою дочку. «Женщина-скала» решила действовать сама и через «Комсомолку» бросила клич: «Ищу своих родителей». Эта история не оставила равнодушным никого. И вскоре в «КП» пришло письмо: «Я знаю родственников Оксаны». Да и самой Кошелевой стали валиться сообщения. К поискам подключились полицейские. И перед самым Новым годом случилось чудо – мать отыскали, да и не только ее. Но и братьев и сестер. Ну не чудо ли?

- Это так волнительно! – звонила год назад в «КП-Петербург» Оксана. - Я встретилась со своей мамой и сестрами. Они действительно живут в Кемеровской области. Встретились мы в Москве. Мы обнимались и плакали. Поначалу просто не могли говорить. Когда отошли от шока, я набросилась на свою маму с расспросами.

Оксана - одна из сильнейших женщин России Фото: предоставлено Оксаной Кошелевой

«ОТЕЦ – РЕЦИДИВИСТ, ДЯДЯ – УБИЙЦА-РАСЧЛЕНИТЕЛЬ»

История Оксаны оказалась еще более пугающей, чем она думала. Маму «женщины-скалы» зовут Надежда. Она призналась дочери, что это не отец убил человека, а она. В этот момент в доме было четверо детей. Сама Оксана, две ее старшие сестры и брат. Старших детей забрал отец, усадил машину и выбросил возле остановки. Там их позже нашла бабушка. Оксану мать выбросила в воду. Правда, сама женщина подтвердить это не решилась.

Но чем больше Оксана узнавала о своей семье, тем больше погружалась в шок. Выяснилось, что ее родной дядя - убийца, а тот человек, которого она считала отцом - рецидивист. Но, возможно, биологический родитель у женщины вовсе другой человек - мать «женщины-скалы» жила то с одним, то с другим... Узнать истину не представляется возможным: оба бывших сожителя матери нашей героини уже мертвы. Что касается двух старших сестер Оксаны, то они, как и она, выросли в разных семьях.

Оксана (в центре) нашла свою мать (вторая слева) и сестер Фото: предоставлено Оксаной Кошелевой

Мать Оксаны во время долгожданной встречи заверила, что все это время искала ее. Но вот младшие сестры Оксаны откровенно заявили, что это ложь: все думали, что она мертва.

«МАТЬ И СЕСТРЫ ДУМАЛИ, ЧТО БУДУ СПОНСИРОВАТЬ»

Как бы там ни было, но воссоединение с семьей действительно было по сценарию голливудских фильмов. Обнимались, плакали, целовали друг друга. Не хватало только романтичной музыки на заднем фоне. Но все это оказалось лишь временным. Спустя год Оксана призналась, как изменилась ее жизнь после того, как она нашла родную семью.

- Я плотно общаюсь со своей старшей сестрой Олей. Мы постоянно созваниваемся по видео. Планируем увидеться, - улыбается Оксана. - У нее сложная ситуация. Ее дочь – мать троих детей – лишили родительских прав. Но Оле удалось забрать внуков к себе на попечение. Она их теперь воспитывает. И Оля просила меня помочь одеть детей, немного в школу подсобрать. Я помогла. Все же мы - родня.

Оксана оказалась похожа на своих сестер Фото: предоставлено Оксаной Кошелевой

Но вот мать и младшие сестры после первой встречи не хотят общаться с Оксаной.

- Они уехали и даже не попрощались, - недоумевает Кошелева. - Я пыталась звонить, но они не отвечают. Никто. Мне сказали, что младшие сестры запрещают общаться матери со мной. Они ведь, когда приехали, думали, что я - известная спортсменка и кинусь им всем помогать. Еще появилась бывшая жена моего умершего брата. У нее тоже дети. Тоже просила купить им смартфоны, компьютер. Но у меня нет таких возможностей.

Сейчас Оксана хочет съездить на могилу к отцу. Но не знает, кто он.

Теперь Оксана обрела семью Фото: предоставлено Оксаной Кошелевой

- Я бы хотела, чтобы мои родственники оказались магнатами, - смеется Оксана. - Но самое главное, я закрыла ту задачу, которая передо мной стояла с того момента, когда я первый раз прочитала о своем происхождении. Я выросла без них. И не испытываю чувства любви. Только со старшей сестрой Олей мы очень близки.

Теперь Оксана понимает, что ее судьба сложилась бы совсем по-другому, останься она с семьей.

- Это изменило мою судьбу, спасло меня, - вздыхает «женщина-скала». - Я была бы точно там же, где все они. В плохой среде, такие как я, проявляют себя максимально плохо. Но моя приемная мама - педагог изменила мою жизнь. Меня отвели от плохого. Но честно сказать, ужасно испытывать такое разочарование от встречи с родственниками. Но я стала еще больше любить свою приемную мать.

Оксана Кошелева спустя 35 лет встретила маму Фото: предоставлено Оксаной Кошелевой

Сейчас Оксана решила, наконец, построить свою семью.

- Замуж собираюсь, - улыбается Оксана. - Есть претендент. Но мы аккуратно об этом говорим, чтобы не спугнуть ситуацию. Он военный. Думаю, что мы будем счастливы.