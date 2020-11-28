Группа "Би-2" собрала тысячи фанатов на концерте в Санкт-Петербурге 28 ноября 2020 года

Тысячи зрителей пришли на концерт "Би-2" в Петербурге во время пандемии / Фото: instagram.com/viktorya.miheeva/

Вечером в субботу, 28 ноября 2020 года, на арене СК "Юбилейный" в Санкт-Петербурге состоялся концерт группы "Би-2" с симфоническим оркестром. В условиях пандемии организаторы переделали привычный танцпол в партер, поставив стулья. Но несмотря на попытку соблюсти все правила предосторожности, многие фанаты забыли о том, что на протяжении всего выступления надо носить маски. А судя по фотографиям и видео в социальных сетях, зрителей собралось не менее тысячи.

- В суровые времена танцпол превращается в партер, - написала на своей страничке одна из фанаток "Би-2".

На видео можно разглядеть, как зрители, стоя на расстоянии всего в нескольких сантиметрах друг от друга, машут руками музыкантам, аплодируют и танцуют.

Многие фанаты проявили сознательность и сидели на концерте в масках / Фото: instagram.com/idashe4ka

Однако далеко не все посетители концерта забыли о санитарных нормах. Многие наоборот проявили сознательность и публиковали в сети свои фотографии в масках.

- Пошли на концерт в новых реалиях, - написала одна из поклонниц группы.

Напомним, что накануне в Петербурге также состоялся концерт Басты, который тоже собрал тысячи зрителей.