«Радоваться рано»: эксперт-аналитик рассказал, когда эпидемия пойдет на спад в Санкт-Петербурге

Кривая заболеваемости выравнивается, но до конца эпидемии еще не близко. Фото: Артем КИЛЬКИН

Несмотря на то, что динамика заболеваемости коронавирусом в Санкт-Петербурге в последние дни заметно снизилась (если до 26 ноября у нас каждый заражалось на 200-300 человек больше, чем в предыдущие сутки, то после этой даты – всего на пять-шесть человек), радоваться пока рано. В частности, по словам эксперта по по моделированию и статистике Центра экономических исследований Агаси Тавадяна, это еще не плато – и выйдем мы на него, судя по всему, нескоро.

По словам специалиста, одной из причин "выравнивания" статистики может быть уменьшение количества тестов в выходные. Фото: Артем КИЛЬКИН

- В ближайшие десять дней, судя по моим наблюдениям, выхода на пик заболеваемости, а затем и на плато, вероятнее всего, не случится, - отмечает аналитик. – Пока что мы не знаем, с чем имеем дело. Последняя статистика может говорить как о реальном снижении заболеваемости – и это очень хорошие новости – так и о том, что что-то поменялось в методике оценки ситуации. К примеру, в выходные всегда, во всех городах, делается меньше тестов на коронавирус – возможно, как раз это мы и наблюдаем.

Так что на данный момент, отмечает Тавадян, прогноз остается, в целом, прежним. Санкт-Петербург наряду с соседней Карелией входит в пятерку регионов, где ситуация с эпидемией складывается тяжелее всего. И улучшения в Северной столице пока что можно ждать не раньше, чем оно наступит в других городах и регионах.

- С другой стороны – по нашим подсчетам, это все же должно случиться до конца года, - констатирует аналитик. – Правда, точную дату, к сожалению, пока назвать нельзя – я полагаю, ситуация прояснится в понедельник, 30 ноября.

Как бы то ни было, забывать о правилах безопасности пока рано - иначе можно очутиться на больничной койке. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Напомним: ранее проректор, руководитель рабочей группы по математическому моделированию и прогнозированию коронавирусной инфекции Центра компетенций Национальной технологической инициативы СПбПУ, профессор Алексей Боровков отмечал, что Санкт-Петербург уверенно движется к худшему сценарию развития событий. По словам ученого, пик заболеваемости в Северной столице должен прийтись на 5-7 января, а количество активных больных – составить порядка 40 000 человек.