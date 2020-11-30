Андрей Ховратов - о необходимости повышения уровня финансовой грамотности населения

Бизнес-тренер, коуч с многолетним стажем и создатель Академии Частного Инвестора Андрей Федорович Ховратов. Фото: личный архив.

Неудивительно, что часть страны этой весной оказалась в очень плачевной ситуации - ситуации катастрофического безденежья. У людей просто нет накоплений, но есть кредиты - все не могло сложиться по-другому. Бизнес-тренер, коуч с многолетним стажем и создатель Академии Частного Инвестора Андрей Федорович Ховратов рассказывает, почему финансовая грамотность - это основа успеха.

Нужна ли вам финансовая грамотность

В головах наших соотечественников веками складывалась некая традиция: если копить, то обязательно на черный день, если откладывать, то только на безбедную старость.

- Но тут вот какая штука: на самом деле никто не планирует, что этот черный день может наступить прямо завтра, и стареть прямо на следующей неделе тоже никто не хочет, а значит, и торопиться с созданием резерва не обязательно. Вот и получается, что «подушка безопасности» отсутствует у подавляющего большинства.

Написано множество умных и доступных к пониманию книг о важности внутреннего настроя на обучение финансовой грамотности, которые так и остаются непрочитанными или непонятыми. Вся эта теория очень хороша сама по себе. Есть только один очень весомый нюанс - надо просто брать и делать!

Столетиями в нашей стране было «стыдно» иметь больше денег, чем у соседа - и это накладывает большой отпечаток на отношение к деньгам. Деньги - это энергия, очень важно относиться к ним правильно.

Финансовая грамотность в Академии Частного Инвестора

Обучение финансовой грамотности в Академии Частного Инвестора - одного из крупнейших проектов Андрея Ховратова - это залог финансового успеха. Недаром же она позиционируется как путеводная звезда в мире Инвестиций. Причем каждый человек, независимо от пола, возраста и рода профессиональной деятельности, может обладать знаниями о финансовой и инвестиционной грамотности, благодаря доступному изложению информации и профессиональной подаче материала.

В Академии Частного Инвестора существует огромный выбор открытых видеокурсов как на Ютуб канале, так и в Инстаграм, Вконтакте и Фейсбук.

Особенно важны «Базовые 8 правил частного инвестирования», которые дают полную картину:

- почему у человека есть проблемы с деньгами,

- как перейти в финансовый поток богатого человека,

- как выработать правильное инвестиционное мышление и создать стабильный капитальный доход.

Обучающие Информационные Пакеты Академии Частного Инвестора пользуются колоссальным спросом у населения уже более 9 лет - именно столько она присутствует на рынке. Более 1 500 000 человек прошли обучение за это время, и они довольны своими результатами.

Собственный подход к созданию успешных людей

Уникальность организации, созданной Андреем Ховратовым, в комплексном подходе:

- дается понятие Финансовой Грамотности с самых азов - это позволяет человеку любого уровня подготовленности успешно освоить курс;

- понятия инвестиции и инвестирование также раскрываются на уровне, доступном для каждого человека - максимально простым для понимания языком;

- выявляются те внутренние «тормоза», которые не дают человеку повысить свой уровень доходов и подняться выше по финансовой лестнице;

- демонстрируется, как попасть в денежные потоки богатых людей, и как там удержаться;

- студенты на практике получают опыт и навык постоянного получения дохода и его приумножения;

- обучение осуществляют практики со стажем в инвестиционном деле до 23 лет;

- есть возможность воспользоваться уникальной разработкой Академии - Игровым Тренингом Гений Финансов как коробочной версией для всей семьи, так и онлайн версией развивающей интеллектуальной игры;

- есть возможность пройти все уровни финансово-инвестиционного образования в Академии: начальное обучение, базовое образование и курсы для «продвинутых пользователей» с факультативами.

Развивающая интеллектуальная игра «Гений финансов»

В процессе обучения в Академии Частного Инвестора используется много инструментов и обучающих тренингов, но одним из самых эффективных Андрей Ховратов считает именно Бизнес-тренажер «Гений Финансов».

Гений финансов - своего рода, тренажер, который обучает в интеллектуально-игровой форме тому, как больше зарабатывать, как сохранять и приумножать капитал. Она помогает избежать финансовых ошибок в реальной жизни, а это очень важно.

- Это уникальный Интеллектуальный игровой тренинг, который позволяет за 2-3 часа получить навык предпринимательского, финансового, инвестиционного и бизнес развития. Именно в процессе игры, вы можете отследить возможные ошибки и понять, как их исправить в дальнейшем.

- Правила тренинга просты и доступны для понимания как для взрослых так и для детей от 12 лет, и хорошо, если бы это была самая популярная игра для семейного отдыха.

Осенью 2020 года была выпущена коробочная версия этой игры! Это значит, что вы можете получить печатную версию, пройти обучение, научиться управлять финансовыми потоками и в игровой форме привить эти навыки не только себе, но и своим детям.

Прежде чем делать какие-либо покупки, подавать заявки на финансовые инструменты или выбирать инвестиционные предложения на практике, обязательно изучите «Базовые 8 правил частного инвестирования», получить доступ к которым вы можете на личном блоге Андрея Ховратова.