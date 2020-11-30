В Санкт-Петербурге назвали лучших «Студентов года - 2020». Фото предоставлено СПбГУПТД.

27 ноября в Точке кипения «ПромТехДизайн» Санкт-Петербургского государственного университета промышленных технологий и дизайна наградили лучших петербургских студентов 2020 года. Конкурс проходил под эгидой Комитета по науке и высшей школе и Совета ректоров вузов Санкт-Петербурга и Ленинградской области по 12 номинациям. Торжественную церемонию открыли председатель Комитета по науке и высшей школе Андрей Максимов и председатель Совета ректоров вузов Санкт-Петербурга и Ленинградской области, ректор СПбГУПТД Алексей Демидов.

- Губернатор Санкт-Петербурга, Правительство Санкт-Петербурга очень заинтересованго относится к студенчеству города, вам повезло, вы являетесь студентами Петербурга, не побоюсь сказать, лучших высших учебных заведений города, страны и мира, и это не праздные слова, потому вы учитесь в колыбели российской науки и профессионального образования, - от лица губернатора Александра Беглова поприветствовал гостей председатель Комитета по науке и высшей школе Андрей Максимов. - Этот год научил нас по-другому жить, по-другому относиться к учебе, к работе, к научным исследованиям, к спорту, к волонтерству, к творчеству, к отношению друг к другу. Если вы находитесь здесь, значит вы - победители.

Победа в престижном городском конкурсе является большим достижением для студентов и стартом для реализации новых проектов. В соответствии с постановлением Правительства Санкт-Петербурга назначаются именные стипендии для победителей и лауреатов конкурса. В этом году было принято 200 заявок на участие из 35 образовательных организаций высшего образования Северной столицы и Межвузовского студенческого городка в Санкт-Петербурге. Конкурсанты из 16 вышеупомянутых организаций города вошли в число победителей и лауреатов конкурса.

- Нет, наверное, ни одного ректора, который бы в этот день не хотел быть на вашем месте и не вспоминал бы свои студенческие годы. Вы лучшие из лучших, - обратился к лауреатам председатель Совета ректоров вузов Санкт-Петербурга и Ленинградской области, ректор СПбГУПТД Алексей Демидов, - - каждый год, каждый ректор про себя думает и говорит: «Интересно, а есть ли мои студенты среди победителей?», и, конечно, интерес ректорского сообщества прикован к этому событию.

Фото предоставлено СПбГУПТД.

Студенты вуза-организатора мероприятия, Университета промышленных технологий и дизайна, стали лауреатами четырех номинаций, а студентка Варвара Пакина стала победителем в номинации «Лучший организатор программ творчества и досуга». Девушка является обладателем гранта Федерального агентства по делам молодежи за проект, который реализован в настоящее время под названием «Фестиваль творчества первокурсников вузов Санкт-Петербурга «Мама, я на сцене», Премии студенческого совета университета в номинации «Лучший в творческой деятельности», а также победителем музыкального конкурса «Универвидение-2019». Также Варвара - руководитель студенческого вокального объединения «ЦСТД БЭНД», организатор многочасового прямого эфира с известными личностями вуза, онлайн проекта «Пока все дома» во время пандемии, прямого эфира по теме культура и искусство, акции «Таврида помогает» и многочисленных культурных программ и мероприятий Центра студенческого творчества и досуга.

Степан Шагров, лауреат в номинации «Лучший в организации деятельности студенческих трудовых отрядов», прошел путь от вожатого студенческого педагогического отряда «Феникс» до командира. Сегодня он - руководитель направления педагогических отрядов в штабе СПбГУПТД, ведет методическую подготовку руководителей кандидатских отрядов в городском штабе и является организатором двух школ командного состава педагогических отрядов города. Летом 2020 года работал в стройотряде отряде «Рубеж» и заслужил звание Лучшего бойца.

Анна Зиганшина, лауреат в номинации «Лучший пропагандист и организатор в сфере здорового образа жизни», - руководитель спортивного комитета Студенческого совета Университета промышленных технологий и дизайна, член сборной команды университета по лыжным гонкам, волонтер массовых городских забегов Санкт-Петербурга, организатор мастер-классов в Центре реабилитации детей-инвалидов, организатор мероприятий по сдаче норм ГТО в СПбГУПТД, тренер онлайн марафона «Зарядка» в период пандемии, организатор акций «СТОПВИЧСПИД», «Дней против табака и курения», соревнований по армлифтингу, армреслингу, дартсу и Международного мероприятия «Гонка героев «BIZON RACE».

Фото предоставлено СПбГУПТД.

Надежда Скидан, лауреат в номинации «Лучший в художественном творчестве» - стипендиат Правительства Российской Федерации, Правительства Санкт-Петербурга, победитель и лауреат международных, всероссийских, региональных художественных конкурсов, фестивалей, выставок, смотров изобразительного искусства, организатор выставки студенческих работ «Проба пера» в музее современного искусства «АРТМУЗА». В течение пяти лет Надежда - художник археологической экспедиции на Керченском полуострове, автор 10 научных работ.

Бирюкова Анастасия стала лауреатом в номинации «Лучший организатор работы со студенческими группами». С 2020 года Анастасия ответственна за воспитательную работу института технологии Высшей школы технологии и энергетики Университета промышленных технологий и дизайна, куратор академической группы 1-го курса – победителя «Смотра-конкурса первокурсников» 2020 года в СПбГУПТД. Практически все студенты группы – участники культурно-массовых, спортивных, профилактических мероприятий, в группе 8 отличников. Ребята вместе организуют праздничные мероприятия и поздравляют ветеранов.