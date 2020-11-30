«Ледяные волосы» нашли в лесу под Санкт-Петербургом

"Ледяные волосы" или "ледяная шерсть" - крайне редкое явление. Фото: vk.com/kazdoytvaripopare

В лесу под Петербургом опять нашли «ледяные волосы». На уникальное природное явление наткнулся натуралист Павел Глазков, когда гулял на природе с семьей. Он же и объяснил природу появления тончайших ледяных нитей.

- «Ледяные волосы» – это специфически сформировавшийся лед. Для появления этого чуда природы необходима температура ниже ноля градусов и очень высокая влажность. Влага, которая есть в древесине, у поверхности замерзает. Лед выходит на поверхность через тонкие поры коры. Образуются крошечные ледяные «бугорки». И дальше каждый такой «бугорок» продолжает вытягивать за собой воду из своей поры, как в мясорубке, - сообщает Глазков на странице своего канала «Каждой твари по паре» ВКонтакте.

По словам биолога, явление имеет множество названий: «ледяная шерсть», «волосатый лед», «снежные волосы», «ледяные цветы», «мохнатый лед» и так далее. При этом встречается оно довольно редко и только в Северном полушарии между 45 и 60 параллелями.

Только за ноябрь", волосы" удалось заснять дважды. Фото: vk.com/kazdoytvaripopare

Другими словами, петербуржцы – немногие из жителей Земли, которые воочию могут наблюдать редкое явление природы. И тем удивительнее, что только за ноябрь подобное видели в лесах Ленобласти уже дважды. И как в прошлый раз, это также произошло во Всеволожском районе.

- Впервые феномен «ледяных волос» описал в 1918 году немецкий ученый Альфред Вегенер. Он предположил, что в основе явления лежит какой-то вид гриба. Его предположение подтвердили почти век спустя в 2015 году немецкие и швейцарские ученые. Они установили, что этим грибом является Exidiopsis effusa. Для разложения древесины гриб вырабатывает сложные молекулы, в частности лигнин и танин. Возможно, именно они, растворяясь в воде древесины, и препятствуют образованию крупных кристаллов льда, - отмечает натуралист.

При особо благоприятных условиях, «волосы» могут вырасти и до 20 сантиметров, но обычно их длина не превышает 5 см. А образуются они исключительно на лиственных породах деревьев, осины в данном случае.