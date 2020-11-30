"Ледовый дворец" отменил все концерты до февраля 2021 года из-за коронавируса

В Петербурге "Ледовый дворец" отменил все концерты до февраля 2021 года Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

В Санкт-Петербурге в "Ледовом дворце" отменены все концерты до начала февраля 2021 года. Организаторы крупнейшей площадки города приняли такое решение в связи с новыми противовирусными мерами, которые начали действовать в Северной столице с 14 ноября 2020 года и продлятся до 15 января 2021 года. Так, в декабре не состоятся три уже запланированных мероприятия.

Большой концерт PMI Show, назначенный на 4 декабря 2020 года отменен полностью. Всем, кто купил билеты на мероприятие, организаторы вернут деньги.

Также перенесена грандиозная вечеринка "Супердистокета 90-х", которая должна была состояться 11 декабря.

- В связи с введением новых противовирусных мер Санкт-Петербурге, запрещающих проведение массовых мероприятий до 15 января 2021 года, главный ретромегадэнс страны "Супердискотека 90-х" переносится на 2021 год. Новая дата станет известна совсем скоро, - сообщили в "Ледовом". - Берегите себя и своих близких, чтобы лихо отплясывать под хиты 90-х в новом году!

Не состоится и церемония вручения премии "Золотой Граммофон", которая должна была пройти 6 декабря. Мероприятие перенесли на целый год. Оно пройдет 28 ноября 2021 года.

Организаторы уточнили, что на все концерты, даты проведений которых перенесены, состоятся, поэтому возвращать билеты не надо.

Ближайшие концерты в "Ледовом дворце" пройдут в феврале - 5 числа "Big Love Show" и 13 февраля концерт группы "Кино".

Ранее в "Ледовом" прошел концерт рэпера Баста, на который собрались тысячи зрителей. Однако несмотря на то, что организаторы пытались соблюсти все противоэпидемические нормы, зрители все равно толпились в зале, публиковали фотографии и видео без масок, что вызвало большой скандал в социальных сетях. После этого все ближайшие концерты было принято решение отменить.

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