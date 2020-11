Дни NEW SKODA OCTAVIA стартуют в «Авто Премиуме». Фото предоставлены ГК Авто Премиум.

Пришло время встретиться с новинкой, виртуальная презентация которой состоялась в ноябре в дилерских центрах ŠKODA «Авто Премиум» в Санкт-Петербурге. На этот раз с автомобилем можно будет познакомиться лично, совершить свою первую пробную поездку и получить детальную консультацию.

На протяжении всех дней презентации ŠKODA OCTAVIА, с 5 по 13 декабря, в автоцентрах группы «Авто Премиум» будут работать тематическая фотозона, детское пространство, откроется выставка фоторабот по нейрографике.

Воскресенье, 6 декабря, «Авто Премиум» объявляет особым днем. В этот день в дилерские центры приглашаются семьи с детьми, где для каждого взрослого члена семьи организуют личную презентацию новой ŠKODA OCTAVIА.

Заботясь о безопасности пребывания в автоцентрах, дилеры приглашают всех желающих бронировать удобное время визита 6 декабря в один из трех салонов «Авто Премиум»: на пр. Энгельса, 35, ул. Хасанская, 5, или ул. Руставели, 25/2. Регистрацию можно пройти, позвонив по телефону, или заполнив форму обратной связи на сайте «Авто Премиума».

«Family Day» – это семейный праздник ŠKODA, поэтому программа предусмотрена и для юных гостей. Дети смогут протестировать мини- SKODA, поучаствовать в конкурсах, по предварительной заявке для ребят проведут мастер-классы, среди которых роспись новогодних елочных шаров, скрапбукинг – создание нарядного семейного фотоальбома, и еще много интересного. В течение дня будут работать детские аниматоры, и родители смогут оставить ребят на детской площадке, посвятив время знакомству с автомобилем. Начинающие автолюбители в торжественной обстановке получат свои первые водительские удостоверения. Для этого нужно лишь отправить заявку в адрес дилерских центров заранее. А в паузах между этими занятиями гостей будут угощать ароматным чаем разных сортов на специальной чайной станции.

В лучших традициях ŠKODA FAMILY гости «Авто Премиума» отправятся домой с подарками и призами, которые смогут выиграть в конкурсной программе. Среди подарков – сертификаты от базы семейного отдыха «Илоранта» на продукцию их собственной фермы и сыроварни. Всем гостям будут вручать семейные льготные билеты от партнера дилерских центров, парка «Озорные белки». Кроме того, родителей ждут в подарок красочные и занимательные книги о развитии детей, начиная с рождения, от партнера «Папа-школа».

График проведения мероприятия «FAMILY DAY» 6 декабря 2020 года:

11.00 – 13.00 – «Авто Премиум» на ул. Хасанская, 5;

14.00 – 16.00 – «Авто Премиум» на ул. Руставели, 25/2;

16.30 – 18.30 – «Авто Премиум» на пр. Энгельса, 35.

Дилерские центры «Авто Премиум» заботятся о своих гостях, поэтому все активности на мероприятии «FAMILY DAY» проходят строго по предварительной записи, в соответствии с действующими в Санкт-Петербурге ограничениям.

Новую ŠKODA OCTAVIA, бестселлер чешского бренда, уже можно заказать в «Авто Премиуме» в расширенных комплектациях – Active Plus, Ambition Plus и Style Plus, с тремя бензиновыми двигателями на выбор.

А все гости дилерских центров, прошедшие тест-драйв новой ŠKODA OCTAVIA с 5 по 13 декабря, - в дни, посвященные новинке, станут обладателями сертификата на покрытие «жидкое стекло» в подарок при покупке ŠKODA OCTAVIA до конца 2020 года.

Российские цены на новую ŠKODA OCTAVIA 1.4 TSI:

1. Комплектация Active Plus 1 409 000 руб. (6-МКПП), 1 466 000 руб. (8-АКПП).

2. Комплектация Ambition Plus от 1 499 000 руб. (6-МКПП), 1 556 000 руб. (8-АКПП).

3. Комплектация Style Plus от 1 700 000 руб. (6-МКПП), 1 757 000 руб. (8-АКПП).

Информация об автомобилях в наличии доступна на официальном сайте группы «Авто Премиум».

