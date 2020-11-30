Последнее пристанище Григория Распутина

Денис Широков и Татьяна Ларина отметили, что квартира хранит энергетику своего знаменитого арендатора. Фото: Андрей ГАШЕВ

«ЗВЕЗДНАЯ ПАЛАТА»

Многие здания Петербурга, привлекающие туристов, пережили своих жильцов и стали свидетелями невероятных событий: роскошных балов, страшных преступлений и заговоров. Но могут ли дома «запомнить» эти истории? «Комсомольская правда» начинает проект «Мистический Петербург», в котором мы вместе с известными экстрасенсами посетим загадочные места города, чтобы узнать, правдивы ли легенды и суеверия о них.

Одним из важных пунктов нашего маршрута стала пятикомнатная квартира по адресу Гороховая, 64. Здесь в 1914 году поселился Григорий Распутин – один из самых противоречивых и неоднозначных персонажей XX века.

Григорий Распутин. Фото: Андрей ГАШЕВ

Здание на Гороховой, в котором так любят проводить «мистические» экскурсии, появилось в Петербурге в 1902 году. Это был доходный дом А. В. Бадаевой и М. П. Тимофеевой – одно из многочисленных зданий, построенных для сдачи квартир в аренду. В 1914 году в дом 64 заехал Григорий Распутин вместе с двумя дочерями. Он снял пятикомнатную квартиру на третьем этаже.

В те годы Распутин уже был приближен к царской семье. Некоторые даже считают, что он оказывал значительное влияние на политические решения Николая II. А его помощь наследнику престола, Алексею, в борьбе с гемофилией не оставляет сомнений. При дворе Распутина считали целителем и провидцем, но были и те, кого не устраивало влияние старца на императорскую семью. Его обвиняли в распутстве, казнокрадстве и даже сектантстве.

Несмотря на неоднозначный образ, в квартиру на Гороховой ежедневно приходили министры, дворяне и простые крестьяне, а само жилье в народе прозвали «Звездной палатой» из-за большого числа «паломников». Эта квартира стала последним пристанищем Распутина. В ночь на 17 декабря 1916 года он вышел из нее, чтобы отправиться на встречу с Феликсом Юсуповым. В эту же ночь Распутин был убит заговорщиками.

В доме на Гороховой старец снимал пять комнат на третьем этаже. Фото: Андрей ГАШЕВ

«СИЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИКА»

Многие верят, что стены дома навсегда запомнили мощную энергетику Распутина, а потому здание на Гороховой обросло слухами и легендами. Сейчас на третьем этаже расположена коммуналка, а три комнаты выделили под музей. Некоторые жильцы верят, что дух Распутина по-прежнему обитает в доме.

Мы решили проверить это с известными экстрасенсами – Татьяной Лариной и Денисом Широковым. Нам важно было узнать, могла ли энергетика Распутина остаться в стенах здания и повлиять на судьбы новых жильцов. Вместе с экстрасенсами мы попали в те самые комнаты, где когда-жил Распутин. На стенах коридора, кухни и свободных комнат висят многочисленные иконы и сюрреалистические картины. Практически везде сохранилась старинная мебель – громоздкие деревянные шкафы, стол, стулья. В квартире остались вещи, принадлежавшие когда-то Распутину, поэтому экстрасенсы смогли уловить энергетику известного старца.

Нас встретил петербургский художник Александр Думченко. Много лет назад он купил себе одну из комнат в коммуналке на Гороховой, 64 – ту самую, в которой раньше находилась спальня Распутина. Александр уверен, что он сам ни раз видел дух Распутина в коридорах квартиры. Художник рассказал, что на этот адрес постоянно приходят письма на имя Григория Распутина – пишут люди со всех уголков страны, кто-то рассказывает свои истории, кто-то просит продать любую вещь, принадлежавшую известному старцу. Последнее письмо пришло Александру Думченко из Англии.

Ларина и Широков практически одновременно заметили, что при входе в квартиру ощущается давящая атмосфера.

- Как будто даже тяжело находиться в доме, но потом, как проходишь дальше в комнаты, становится намного легче, – отметил Широков. – У Распутина сильная энергетика. От контакта с ней у меня создается впечатление, что он при жизни что-то не реализовал полностью – может быть, себя, может быть, свои способности целителя. А ведь он ушел из жизни раньше, чем было предопределено. Поэтому энергия могла зависнуть в этом месте. Она должна быть отработана – каким образом, мы не можем точно знать, только строить гипотезы.

Экстрасенсы еще долго ходили по коридору, кухне и комнатам, проверяя свои ощущения. Оба отметили, что хоть и энергетика помещений сложная, она не вредит людям. А тем, кто ее не боится, наоборот помогает.

- В доме сохранились старинные дореволюционные вещи, обои – все это собирает энергию, накапливает ее, поэтому она становится почти ощутимой, а жильцам может сниться бывший владелец комнат или даже вступать с ними в контакт, – объясняет Татьяна Ларина.

«ТЕБЕ СЮДА!»

Денис Широков предложил пообщаться с другими жильцами дома о том, как они чувствуют себя в месте с таким историческим прошлым. Наше внимание привлекла клиника на первом этаже здания. Как позже выяснилось, это был Центр Здоровья «С.Т.О. Человека». С нами согласилась поговорить его основательница Ирина Шабанова, остеопат, специалист по комплексной диагностике DIR и восстановлению репродуктивных функций.

Ирина Шабанова считает, что сила этого мистического места помогает ей во всех делах. Фото: Андрей ГАШЕВ

Ирина самостоятельно выбирала здание под свой медицинский центр. Помещение в одном из дворов Гороховой сначала ей совсем не понравилось. Ирина решила, что точно не станет его арендовать. Однако в эту же ночь ей приснился Распутин.

- Увидела мужчину в шинельке со странной прической и бородой. Мужчина много матерился, говорил остаться именно в том месте, – вспоминает Ирина Шабанова. – Я сначала не поняла, что это был Григорий Распутин. Узнала только на следующий день, когда вернулась к этому дому и наткнулась на портрет. Тогда побежали мурашки по всему телу. Сразу записалась на экскурсию по квартире Распутина, поняла, что в месте, где я хочу разместить свою клинику, были комнаты, где старец принимал господ инкогнито, а в котельной напротив – бани. И тогда у меня исчезли все сомнения. Решила остаться тут.

Ирина ни разу не пожалела о своем решении. Хозяйка клиники уверена, что Распутин стал ее куратором – оберегает ее и помогает работать. Поэтому по праздникам Ирина ставит свечи, благодарит старца. Женщина отмечает, что на новом месте работать очень комфортно. Более того, Распутин как будто сам посылает клиентов в клинику.

- К нам женщина недавно пришла просто потому, что увидела у здания мужчину в шинельке, который сказал: «Тебе сюда!», – рассказывает Ирина.

КСТАТИ

Мы попросили Дениса Широкова дать несколько советов людям, которые живут в домах с похожей историей и энергетикой.

Денис Широков. Фото: Андрей ГАШЕВ

- Первое – нельзя испытывать страх. Нужно спокойно жить своей размеренной жизнью, не воспринимать ее в негативном ключе. И второе – не провоцировать эту энергию. Она действительно может навредить жильцам, если они попытаются ее очистить или изгнать, использовать во вред или для какой-то цели.

КОНКРЕТНО

Экстрасенс Денис Широков

+7-911-924-61-84, sator-spb.ru

Экстрасенс Татьяна Ларина

@tatianalarina_official

С.Т.О. Человека, Шабанова Ирина Юрьевна, диагностика DIR, Биодинамика, остеопатия, дизай человека.

тел.: +7-911-909-00-5

e-mail: Slavika6@mail.ru

Подготовила: Диана Федорова.

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