«Здесь есть только одна опасность»: Эксперт рассказал, в какой момент коронавирус смертелен для беременных

Коронавирус при беременности может представлять угрозу Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге малыш, только-только появившийся на свет, лишился всей семьи из-за коронавируса. За несколько дней до рождения у мальчика умер дедушка, затем бабушка и мама. Женщина была заражена и тяжело переносила болезнь. Врачи успели спасти мальчика, сделав ей кесарево сечение, но мать младенца скончалась на следующий день. К сожалению, с начала пандемии это уже не первый подобный случай. «Комсомолка» решила узнать, как беременные переносят ковид и входят ли они в зону риска, а также - как вирус влияет на плод.

- Коронавирус на самом деле опасен для беременных, потому что он проникает везде, - пояснила «КП-Петербург» поясняет врач-терапевт высшей квалификации, генеральный директор Медицинского центра иммунокоррекции имени Ходановой Людмила Лапа. – Во-первых, на маленьком сроке наступает угроза беременности - это четко выявлено. Вторая проблема: беременной женщине можно давать только определенные лекарства и очень мало. Если мы хотим спасти и ребенка, и маму, тут врач 10 раз подумает, чтобы назначить какую-то жесткую терапию, - только легкую.

Женщина скончалась через день после родов Фото: СОЦСЕТИ

При этом врач уверена, что беременные женщины менее подвержены заражению коронавирусом.

- Иммунитет женщины не может быть ослаблен из-за ребенка, - поясняет Людмила Лапа. - Гормональный фон у беременной женщины высокий, он нужен также и для поддержки иммунитета. Ношение ребенка это не болезнь, иммунитет у беременных крепче, чувствуют они себя, наоборот, лучше. Даже больные женщины после беременности иногда выздоравливают от серьезных хронических заболеваний, у нас такие случаи были. Организм ослабляется только в один момент - при родах, потому что нагрузка огромная, роды могут быть тяжелыми.

Эксперт считает, что на поздних сроках беременным лучше прибегнуть к помощи врачей.

- Я думаю, вызывать роды в таком случае более разумно, чем подвергать опасности. Скорее всего, это будет кесарево сечение. Но это решает конкретный врач, - поясняет терапевт. – Что касается проникания вируса в плаценту - это, конечно, опасно. Любой вирус опасен. Но даже ВИЧ сложно пройти барьер и попасть в плаценту. Я думаю, что все разговоры об этом - додумки и достаточно преждевременны. Вообще крайне редки случаи, когда ребенок заражается чем-то от мамы.

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