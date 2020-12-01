Фотомодель гламурных журналов зарезала мужа в Санкт-Петербурге из-за комплиментов другой даме

Лилия Судакова (слева) задержана за расправу над супругом Фото: СОЦСЕТИ

В Санкт-Петербурге полицейские разбираются в очередном убийстве, произошедшем в мире шоу-бизнеса. Еще недавно главной новостью города была смерть рэпера Энди Картрайта, в расправе над которым подозревают супругу. Теперь в Северной столице прогремела новая история. По предварительной информации, фотомодель Лилия Судакова, сияющая на обложках гламурных журналов, зарезала своего супруга Сергея.

25-летняя звезда приехала в Санкт-Петербург из Москвы. Пара сняла квартиру на улице Гагаринской. Сергей решил устроить импровизированный квартирник и пригласил в гости свою подругу, которой сделал несколько комплиментов. Фотомодели такое поведение не понравилось, завязалась ссора. Все происходило на кухне, во время пылких выяснений отношений между возлюбленными началась потасовка, во время которой Лилия всадила нож в Сергея.

- Мужчина был госпитализирован бригадой скорой помощи в НИИ скорой помощи, - сообщил "КП-Петербург" источник. - Однако спасти его не удалось, от полученных травм он скончался. Задержанная жена погибшего заявила, что конфликт произошел из-за ревности.

Сейчас Лилия уже задержана. Следователи уже возбудили уголовное дело по статье "Причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть". По этой статьей модели грозит до 15 лет колонии.

- Из материалов уголовного дела следует, что обвиняемая в ночь с 28 на 29 ноября 2020 года в ходе ссоры, возникшей на почве личных неприязненных отношений, ударила ножом в грудь своего мужа. Потерпевший был госпитализирован в медицинское учреждение, где скончался спустя непродолжительное время, - сообщают в ГСУ СКР по Санкт-Петербургу.

В полиции Лилия Судакова заявила, что официально не работает, просто - свободный художник. Ее супруг тоже значится как безработный.

К слову, в Петербурге девушка приехала не случайно. Северная столица - родной город Лилии. Через две недели она отпразднует 26-летие.