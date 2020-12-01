«Почему вы готовы сесть в тюрьму за убийство, но не можете уйти от мужа-тирана?»: Психолог обратился к женщинам после семейной драмы в Петербурге

Лилию (слева) уже взяли под арест Фото: СОЦСЕТИ

В Санкт-Петербурге 25-летняя модель, снимавшаяся для глянцевых журналов, Лилия Судакова зарезала мужа Сергея, когда тот пришел домой пьяный и напал на нее. По словам девушки, она просто оборонялась, и все произошло случайно. Мать Лилии утверждает, что дочь вовсе несколько лет подвергалась домашнему насилию. Она уверена, что жертва в этой ситуации именно ее дочь, а не убитый зять. Сейчас Судаковой за расправу грозит до 12 лет колонии. "Комсомолка" разобрала эту ситуацию с психологом, который решил обратиться к женщинам с простым вопросом.

- Муж мог легко довести жену до такого состояния, - пояснил "КП-Петербург" психолог, президент психологического центра "5 ДА" Дмитрий Сейнов. – Есть мультфильм «История одного преступления», так вот там показано, как тихий человек возвращается с работы домой, но сверху соседи шумят, снизу шумят, по батареи перестукиваются влюбленные, а утром дворничихи начинают орать. Этот человек в какой-то момент идет и убивает их сковородой. Поэтому у любого может сорвать резьбу в какой-то момент. Другое дело, что соответствует ли действительности то, что она рассказала. Не факт, что она действовала в состоянии аффекта. Это, может, обдуманный шаг? В таком психологическом состоянии планка падает, размывается граница добро и зла. С точки зрения морали, человек не оценивает свой поступок. Если мы принимаем за правду то, что она говорит, что несколько лет бил, было постоянно физическое и моральное насилие, то последняя ссора могла стать соломинкой, которая сломала спину верблюду.

Лилия была востребованной моделью Фото: СОЦСЕТИ

При этом психолог недоумевает, почему жертвы насилия не могут просто прекратить такие отношения.

- Вообще нужно уходить от такого мужа, - заявляет Сейнов. - Но есть те женщины, у которых принято терпеть такое. У меня была клиентка, у нее в семье родительной был мордобой, это было нормой. Муж у нее тоже дрался, а тут она схитрила. Сняла побои, но в полицию не пошла, сказала мужу, что обратиться, если тот еще раз на нее руку поднимет. В случае с моделью тут-то мог быть нервный срыв, который привел к трагедии. То есть, женщина все осознавала. Может, она на чем-то тренировалась или так получилось, так совпало - в состоянии стресса? Я хочу обратиться к жертвам домашнего насилия. Девочки, я с вас поражаюсь, человек убивает другого человека. И при этом жизнь такова, что вы готовы сесть в тюрьму, потому что там лучше. Но что вас держит возле таких мужиков? Тем более, она была модельной внешности. Могла выйти замуж за приличного человека.

Мать модели называет Сергея тираном Фото: СОЦСЕТИ

Тем временем, адвокаты уверены, что суд должен учесть ту атмосферу, которая царила в семье до трагедии.

- Я думаю, что в первую очередь здесь нужно проводить судебно-психиатрическую экспертизу, чтобы понять, была ли она в длительной психотравмирующей ситуации. Если так, то могут переквалифицировать статью на «Убийство в состоянии аффекта», или признать это смягчающим обстоятельством, - считает адвокат Евгений Зобов. - Также нужно проводить судмедэкспертизу, чтобы понять, какие травмы получила девушка, исследовать какая ситуация в семье была. Многое тут зависит от защитников. Если будет доказано, что было душевное волнение, то будет условный срок, либо срок не будет превышать 2-3 года колонии. Если будет доказано, что у нее все-таки был умысел, то суды тоже, как правило, к женщинам снисходительно относится, думаю, что в этом случае она получит 4 года колонии.

Сейчас суд взял Лилию под стражу. На нее возбудили уголовное дело по статье "Причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть".

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