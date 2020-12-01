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«Почему вы готовы сесть в тюрьму за убийство, но не можете уйти от мужа-тирана?»: Психолог обратился к женщинам после семейной драмы в Петербурге

Тем временем, юристы уверены, что суд должен пойти на снисхождение к жертве домашнего насилия
Роман ЛЯЛИН
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Лилию (слева) уже взяли под арест

Лилию (слева) уже взяли под арест

Фото: СОЦСЕТИ

В Санкт-Петербурге 25-летняя модель, снимавшаяся для глянцевых журналов, Лилия Судакова зарезала мужа Сергея, когда тот пришел домой пьяный и напал на нее. По словам девушки, она просто оборонялась, и все произошло случайно. Мать Лилии утверждает, что дочь вовсе несколько лет подвергалась домашнему насилию. Она уверена, что жертва в этой ситуации именно ее дочь, а не убитый зять. Сейчас Судаковой за расправу грозит до 12 лет колонии. "Комсомолка" разобрала эту ситуацию с психологом, который решил обратиться к женщинам с простым вопросом.

- Муж мог легко довести жену до такого состояния, - пояснил "КП-Петербург" психолог, президент психологического центра "5 ДА" Дмитрий Сейнов. – Есть мультфильм «История одного преступления», так вот там показано, как тихий человек возвращается с работы домой, но сверху соседи шумят, снизу шумят, по батареи перестукиваются влюбленные, а утром дворничихи начинают орать. Этот человек в какой-то момент идет и убивает их сковородой. Поэтому у любого может сорвать резьбу в какой-то момент. Другое дело, что соответствует ли действительности то, что она рассказала. Не факт, что она действовала в состоянии аффекта. Это, может, обдуманный шаг? В таком психологическом состоянии планка падает, размывается граница добро и зла. С точки зрения морали, человек не оценивает свой поступок. Если мы принимаем за правду то, что она говорит, что несколько лет бил, было постоянно физическое и моральное насилие, то последняя ссора могла стать соломинкой, которая сломала спину верблюду.

Лилия была востребованной моделью

Лилия была востребованной моделью

Фото: СОЦСЕТИ

При этом психолог недоумевает, почему жертвы насилия не могут просто прекратить такие отношения.

- Вообще нужно уходить от такого мужа, - заявляет Сейнов. - Но есть те женщины, у которых принято терпеть такое. У меня была клиентка, у нее в семье родительной был мордобой, это было нормой. Муж у нее тоже дрался, а тут она схитрила. Сняла побои, но в полицию не пошла, сказала мужу, что обратиться, если тот еще раз на нее руку поднимет. В случае с моделью тут-то мог быть нервный срыв, который привел к трагедии. То есть, женщина все осознавала. Может, она на чем-то тренировалась или так получилось, так совпало - в состоянии стресса? Я хочу обратиться к жертвам домашнего насилия. Девочки, я с вас поражаюсь, человек убивает другого человека. И при этом жизнь такова, что вы готовы сесть в тюрьму, потому что там лучше. Но что вас держит возле таких мужиков? Тем более, она была модельной внешности. Могла выйти замуж за приличного человека.

Мать модели называет Сергея тираном

Мать модели называет Сергея тираном

Фото: СОЦСЕТИ

Тем временем, адвокаты уверены, что суд должен учесть ту атмосферу, которая царила в семье до трагедии.

- Я думаю, что в первую очередь здесь нужно проводить судебно-психиатрическую экспертизу, чтобы понять, была ли она в длительной психотравмирующей ситуации. Если так, то могут переквалифицировать статью на «Убийство в состоянии аффекта», или признать это смягчающим обстоятельством, - считает адвокат Евгений Зобов. - Также нужно проводить судмедэкспертизу, чтобы понять, какие травмы получила девушка, исследовать какая ситуация в семье была. Многое тут зависит от защитников. Если будет доказано, что было душевное волнение, то будет условный срок, либо срок не будет превышать 2-3 года колонии. Если будет доказано, что у нее все-таки был умысел, то суды тоже, как правило, к женщинам снисходительно относится, думаю, что в этом случае она получит 4 года колонии.

Сейчас суд взял Лилию под стражу. На нее возбудили уголовное дело по статье "Причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть".

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КриминалПроисшествия: КРИМИНАЛ

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