Студенты СПбГУПТД стали авторами талисманов Универсиады-2023. Фото предоставлено СПбГУПТД.

Девушку – блогера Хитти и оленя – спортсена Ягги, который играет в баскетбол, ставших талисманами Универсиады-2023, создали две студентки Санкт-Петербургского университета промышленных технологий и дизайна. Одногруппницы, студентки Института графического дизайна, Таисия Губина и Валентина Тищенко стали победителями конкурса на создание талисмана Студенческих игр.

По итогу конкурса жюри выбирало три лучших эскиза из почти 200 работ, присланных со всей России. После определения шорт-листа планировалось народное голосование, чтобы выбрать основного победителя. Но талисманы финалистов получились настолько яркими и современными, что было принято решение сохранить всех троих. Победители получат призы от организаторов Игр – в том числе приглашения на церемонию открытия.

10 ноября талисманы Всемирной летней Универсиады в виде ростовых кукол появились в эфире программы «Вечерний Ургант» на Первом канале. Их презентовал министр спорта Олег Матыцин. «Отбор проходил в 3 этапа. Сначала был объявлен онлайн конкурс, в котором приняли участие более 70 тысяч студентов. По результатам конкурса были отобраны порядка двухсот победителей, и потом уже эскизы, которые студенты театральных и художественных вузов сделали, были представлены на суд жюри. Жюри было очень профессиональным, его возглавлял губернатор Екатеринбурга», - подчеркнул Олег Матыцин.

Фото предоставлено СПбГУПТД.

Свою победу прокомментировала создательница девушки-блоггера Хитти, чье имя ассоциируется со словом «малахит», имеющее к Уралу непосредственное отношение, Губина Таисия, студентка третьего курса Института графического дизайна СПбГУПТД: «Мне хотелось создать необычного персонажа, которого еще никто никогда не видел. Многое, что в ней есть, создано с помощью эмоций и чувств, которые мне хотелось выразить. На создание девочки меня вдохновляли сказки, близкие мне люди и современное поколение: общительное, яркое и талантливое. Миссия моей героини - объединять людей и поддерживать их. Думаю, что ее выбрали благодаря тому, что она необычна и близка современному человеку».

Валентина Тищенко придумала оленя Ягги – спортсмена-любителя, который очень любит баскетбол. Его так зовут, потому что герой ест мох и ягель. «У меня была сначала енотовидная собака, олень и волк. Но олень больше всего получался по эскизам. На создание персонажа меня вдохновили, как это бывает, референсы и долгие обсуждения о том, какой лучше он будет смотреться в том или ином дизайне. Я думаю, что мой герой победил, потому что мне удалось создать приветливого, уверенного в себе персонажа», - говорит Валентина, которая также учится на третьем курсе Института графического дизайна СПбГУПТД .

Стоит отметить, что студенты СПбГУПТД не первый раз становятся авторами любимых всеми персонажей-талисманов. Некогда Валерия Табуренко, студентка Института графического дизайна СПбГУПТД, придумала один из талисманов Чемпионата мира по футболу 2018, всем известного Тигра.