Найдены нарушения, дело передано в суд: Роспотребнадзор приостановил работу Ледового дворца в Санкт-Петербурге

Ледовый дворец приостановит работу после концертов Басты. Фото: СОЦСЕТИ

Петербургское управление Роспотребнадзора выполнило распоряжение главного санитарного врача России Анны Поповой и приостановило деятельность Ледового дворца. Спортивно-концертный комплекс проштрафился тем, что принял два многотысячных концерта рэпера Басты, что в нынешних эпидемиологических условиях оказалось слишком.

- Ситуация, когда на концерт собралось очень большое количество, людей, подтвердилась в рамках эпидрасследования. Вынесен протокол о приостановлении действия спортивно-развлекательного центра, материалы переданы в суд, - заявила глава Роспотребнадзора, добавив, что проводить массовые мероприятия, ставя под угрозу здоровье людей – недопустимо.

Такого же мнения был и премьер-министр России Михаил Мишустин, взявший слово после Анны Поповой.

- Необходимо разобраться и в случае доказанной вины организаторов принимать административные меры. Пренебрегать безопасностью наших сограждан ради коммерческой выгоды - это недопустимо, - заявил глава правительства.

Отметим, что формально концерты Басты 27 и 28 ноября прошли в рамках установленных Смольным правил. Несмотря на обнародованные 18 ноября ограничения, мероприятия, на которые билеты были проданы до этого срока, разрешались к проведению.

По слова самого артиста, внутри было занято не более 50% мест, а людям в трудные времена надо «дарить радость».

Другой вопрос, что далеко не все чинно сидели в креслах, а многие пустились в пляс одной дружной толпой. Все это попало на многочисленные видео, разошедшиеся по соцсетям.

Материалы дела по административной статье «Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения». Виновнику, если оно юридическое лицо, грозит штраф от 250 до 500 тысяч рублей или приостановка деятельности на срок до 90 суток.

К слову, после скандальных концертов сам Ледовый дворец уже отменил все ближайшие концерты. А вот что будет с петербургским хоккейным СКА, проводящим игры на данной площадке, пока остается неизвестным.