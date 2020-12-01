Не «от коронавируса», а «с коронавирусом»: комздрав объяснил «аномальную» статистику смертности в Санкт-Петербурге

По словам журналистов, смертность от коронавируса в Санкт-Петербурге может быть занижена. Фото: Артем КИЛЬКИН

В Санкт-Петербурге – очередные волнения, связанные со статистикой смертности от коронавируса. Как сообщили журналисты одного из федеральных СМИ, они получили доступ к закрытой информации министерства здравоохранения – и выяснили, что цифры по Северной столице могут быть занижены в два раза. «Комсомолка» разбиралась в ситуации.

ВОПРОСЫ МЕТОДИКИ

Проблема, на которую обратили внимание наши коллеги, в принципе, не нова: вопросы к статистике возникают далеко не в первый раз. Так, еще в июне «КП-Санкт-Петербург» подробно объясняла, почему данные городского комитета по здравоохранению расходятся с цифрами, которые дает Росстат. Но в этот раз все, похоже, серьезно: согласно данным Информационного центра по мониторингу ситуации с коронавирусом (ИЦК) Минздрава, за весь период эпидемии в Северной столице умерло 9 053 человека. В то время как общедоступная статистика сообщает о 4 971.

Динамика заболеваемости коронавирусом в Санкт-Петербурге снизилась, но расслабляться пока рано. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Для начала отметим, что эти данные неплохо коррелируют с данными Росстата. Согласно информации ведомства, в период с апреля по сентябрь (более свежих цифр на данный момент не опубликовано) в Северной столице скончалось не менее 6 000 людей с коронавирусом. Не 9 053, но с официальной статистикой тоже расходится. Почему?

- На самом деле здесь важно понимать, какая именно используется методика подсчета, - объясняет доктор медицинских наук, руководитель центра инфекционной патологии инфекционной больницы имени Боткина, специалист по вирусным инфекциям Всеволод Цинзерлинг. – До недавнего времени у нас в городе работала так называемая комиссия по анализу летальных форм гриппа и ОРВИ. Она занималась тем, что перепроверяла патологоанатомические заключения. Поэтому официальная статистика у нас была меньше той, которую дает Росстат, и к тому же запаздывала – проверкой заключений и историй болезни специалисты занимались в нагрузку к основной работе и просто не справлялись с колоссальным потоком информации.

В комитете по здравоохранению объясняют: дело не в махинациях, а в методике подсчетов. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

«ОПЕРАТИВКА» ПРОТИВ АНАЛИТИКИ

С недавних пор полномочия комиссии сократили – теперь она рассматривает и анализирует только тяжелые случаи. Весь остальной подсчет ведется на основе патологоанатомических заключений. И вот тут-то мы подходим к самому главному.

- Следует понимать разницу: умер человек ОТ коронавируса или С коронавирусом, - отмечает Цинзерлинг. – То есть, в одном случае мы имеем SARS-CoV-2 как первопричину, а в другом – как дополнительный фактор, осложнивший течение каких-либо хронических заболеваний. И по моему опыту и имеющимся у меня данным второе происходит чаще – я бы даже сказал, практически постоянно.

Таким образом, констатирует ученый, речь идет, вероятнее всего, не о махинациях со статистикой, а о разнице в методиках и подсчетах.

Подтверждают выкладки эксперта и в городском комитете по здравоохранению.

В официальную статистику попадает не оперативная, а аналитическая информация. Фото: Артем КИЛЬКИН

- В ИЦК поступают оперативные данные, - сообщили «Комсомолке» в пресс-службе ведомства. – То есть, все совокупно: умершие непосредственно от COVID-19, от осложнений хронических заболеваний на фоне COVID-19 и так далее. В оперативную статистику попадает только количество умерших непосредственно от коронавируса. Именно этим и объясняется расхождение.