Стало известно, сколько денег получили эрмитажные коты в наследство от мецената из Франции

Эрмитажные коты в последние годы стали одним из символов Санкт-Петербурга. Фото: Олег ЗОЛОТО

Знаменитые «эрмитажные коты» в последние годы стали одним из символов Санкт-Петербурга, а их слава распространилась далеко за пределы России. Наглядное тому доказательство – история мецената из Франции, который включил пушистых обитателей подвалов Эрмитажа в свое завещание. Подробности этой трогательной истории узнала «Комсомольская правда» в Петербурге».

По словам секретаря-референта директора Эрмитажа и пресс-секретаря эрмитажных котов Марии Халтунен, об иностранном благодетеле известного немного. Его звали Кристоф Батар, он родился в 1968-м году, а весной 2020-го скончался - причины официально не называются.

- Летом нам пришло письмо от его душеприказчиков, - рассказывает «Комсомольская правда» в Петербурге» Халтунен. – В письме говорилось, что господин Батар упомянул нас в завещании и распорядился перечислить нашим эрмитажным котам определенную денежную сумму.

Пообщаться с эрмитажными котами каждый год приходит множество петербуржцев. Фото: Олег ЗОЛОТО

Судя по всему, при жизни Кристоф Батар вообще очень сильно любил котов: помимо петербургских котиков в его последней воле среди нескольких благотворительных пожертвований упомянуты еще одни попечители животных. Только на этот раз - иностранные.

- Конечно, для нас это было очень неожиданно и приятно, - признается Мария Халтунен. – До этого мы имели опыт общения и взаимодействия с иностранными меценатами – к примеру, из Германии – но такой жест за всю историю нашего музея случился, я думаю, впервые.

Несмотря на то, что живут пушистые знаменитости в подвалах, условия для них созданы поистине царские. Фото: Олег ЗОЛОТО

Наша собеседница отмечает: никаких миллионов, как уже успели нафантазировать себе некоторые журналисты, господин Батар эрмитажным котикам, конечно, не завещал. Речь идет о достойной, но вместе с тем достаточно скромной сумме порядка 3 000 евро. И то 60 % от нее в итоге останется во Франции, как того требует международное налоговое право. Остальное же, как только будут улажены все юридические формальности, до конца года поступит на личный счет эрмитажных котов (да-да, если вы вдруг не знали – у них есть не только своя пресс-служба, но и свой личный банковский счет!).

- Пока что мы еще не решили, на что потратим эти деньги, - констатирует Халтунен. – Вероятнее всего, мы отложим их на лечение котов – на случай, если кому-то из наших питомцев вдруг понадобится медицинская помощь.

По словам пресс-секретаря эрмитажных котов Марии Халтунен, деньги, скорее всего, отложат на лечение пушистых питомцев. Фото: Олег ЗОЛОТО

В музее также добавляют: если у господина Батара остались потомки, и если эти потомки выйдут на связь, их с большим удовольствием пригласят в Эрмитаж, для личного знакомства со всемирно известными котиками.