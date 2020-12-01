Меценат из Франции оставил наследство котам Эрмитажа

Эрмитажным котам оставили щедрое наследство от гражданина Франции. Фото: Олег ЗОЛОТО

Котики Эрмитажа получат наследство от мецената из Франции. О щедром подарке усатым постояльцам музея рассказал директор Михаил Пиотровский в ходе прямой трансляции во «Вконтакте», где ему задавали вопросы пользователи соцсети. Оказалось, что у котов Эрмитажа бывают меценаты даже из-за границы.

- О котах мы не перестаем заботиться во время пандемии коронавируса, как и наши посетители, и даже пользователи интернета. У них есть свои меценаты. Недавно во Франции человек даже завещал небольшую сумму нашим котам. Очень трогательно. Сейчас мы ведем переписку с юристами, - поделился любопытной новостью Пиотровский.

На вопрос, как стать меценатом котов, директор Эрмитажа ответил советом связаться с отделом социального развития музея, номер которого указан на сайте.

Ранее «Комсомолка» узнала, как живут музейные коты в режиме самоизоляции из-за пандемии. Вкратце – замурчательно!