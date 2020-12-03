Названы лауреаты архитектурного конкурса «Золотой Трезини-2020»

Международное жюри оценило 60 проектов. Фото: предоставлено организаторами.

В Петербурге подвели итоги Третьего конкурса «Золотой Трезини». 1 декабря стали известны победители в 20 основных и нескольких специальных номинациях. Также ряд проектов отмечен Золотыми дипломами, специальными дипломами и дипломами Honourable Mention.

Церемония награждения прошла в Официальной гостинице Государственного Эрмитажа. - - Я хотел бы, чтобы мы все вместе еще раз восхитились самой идеей этого конкурса, тем духом, который в нем есть, – отметил в обращении к участникам церемонии генеральный директор Государственного Эрмитажа, Почетный председатель Международного совета конкурса «Золотой Трезини» М. Б. Пиотровский. – Это одновременно петербургский и интернациональный дух. Он воплощен в наших архитектурных традициях, для которых Трезини, конечно, является очень хорошим символом – он первым заложил ту матрицу, от которой потом идет вся наша петербургская архитектура.

Напомним, 744 проекта из 59 стран и административных регионов приняли участие в Третьем международном конкурсе «Золотой Трезини». Международное жюри оценило 60 проектов, чтобы выбрать победителей.

О КОНКУРСЕ

Конкурс «Золотой Трезини» учрежден в 2018 году. Девиз конкурса – «Архитектура как искусство». Позолоченные статуэтки Доменико Трезини присуждаются авторам наиболее художественно ценных проектов в области архитектуры, дизайна, реставрации и музейного дела.

Председатель Международного совета конкурса – Владимир Запевалов, представитель МИД России в Санкт-Петербурге. В составе совета – председатель Департамента культуры и туризма Абу-Даби Мохамед Халифа аль-Мубарак, мэр города Лугано (Швейцария) Марко Боррадори, генеральный директор Третьяковской галереи Зельфира Трегулова, директор Государственного музея изобразительных искусств им. А. С. Пушкина Марина Лошак, народная артистка РФ Диана Вишнёва, главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов, главный архитектор Санкт-Петербурга Владимир Григорьев и другие видные деятели.

В жюри конкурса входят архитекторы Даниэль Либескинд, Марио Ботта, Массимилиано Фуксас, Эдуарду Соуту де Моура (лауреат Притцкеровской премии 2011 года), Тойо Ито (лауреат Притцкеровской премии 2013 года), Рикардо Бофилл, главный дизайнер Ferrari Флавио Манцони и еще более 200 экспертов из 31 страны.

Лучшие проекты участников «Золотого Трезини-2020» пополняют собрание Государственного музея истории Санкт-Петербурга и демонстрируются на ежегодной выставке «Архитектура как искусство» в Петропавловской крепости. Даты приема заявок на «Золотой Трезини-2021» станут известны в первом квартале 2021 года.