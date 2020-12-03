Из-за коронавирусных ограничений аквапарк «Питерлэнд» продолжит работу как физкультурно-оздоровительный комплекс

Для гостей аквапарка будут доступны бассейны. Фото: предоставлено пресс-службой.

С 4 января в Петербурге вступают в силу новые коронавирусные ограничения. С этого дня в торговых центрах закроются музеи, выставки и театры. Детям до 16 лет запрещается посещать мероприятия, проводимые театрами, иными организациями исполнительских искусств. Также распоряжение коснулось океанариумов и аквапарков. Им тоже велели прекратить прием посетителей.

На это распоряжение уже отреагировал аквапарк «Питерлэнд». Было принято решение, что с 4 декабря он продолжит работу, но исключительно в режиме физкультурно-оздоровительного комплекса с плавательным бассейном. Горки и развлекательные услуги будут не доступны.

Для любителей спорта и плавания будут доступны большой бассейн со спортивными программами и тренировками, река длинной более 200 метров, а также глубокий бассейн для дайвинга.

Сотрудники аквапарка приняли все необходимые меры по созданию безопасной среды для гостей и защиты их от заражения новой коронавирусной инфекцией COVID-19.

- Как социально ответственный бизнес, считаем своим долгом в это непростое время бросить все силы на помощь в борьбе с коронавирусной инфекцией, чтобы избежать рост заболеваемости в Санкт-Петербурге, - отметили в пресс-службе аквапарка. - Нет ничего важнее человеческой жизни и здоровья.