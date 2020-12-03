«Пока это маленький кристаллик льда»: Вторую партию вакцины от коронавируса привезли в Петербург

Вакцину разработали московские специалисты Фото: Артем КИЛЬКИН

Когда нам сказали, что сегодня привезут очередную партию вакцины, подумалось, что доставят ее на здоровенной фуре и станут выгружать большими ящиками. Однако во двор фармацевтической базы въехал аккуратный микроавтобус, в котором находились три красных контейнера. Мигом подлетевшие сотрудники быстро их достали, и, завернувшись в теплые куртки, отбуксировали в помещение-морозильник, где температура достигает -25 градусов. Нельзя допустить, чтобы препарат растаял.

Везли ампулы в специальных термоконтейнерах Фото: Артем КИЛЬКИН

- Эта вакцина должна храниться при температуре не выше -18 градусов, - поясняет гендиректор фармбазы Любовь Полякова. – К нам ее везли в специальных термоконтейнерах и при выгрузке мы проверили, соблюдался ли температурный режим. Все в норме, все соответствует.

Вакцина от ковида – отечественного производства. Ее разработали в Москве в институте имени Гамалеи. Партия, которая поступила сегодня, - уже вторая для Петербурга. В прошлый раз было доставлено 400 доз, сейчас – еще 1600. Все они пойдут на прививки медработникам. Пунктами вакцинации станут 40-я больница в Сестрорецке и 68-я поликлиника в Красногвардейском районе. – именно между этими учреждениями и будут распределены все дозы.

Всего в Петербург приехали 1600 доз Фото: Артем КИЛЬКИН

- Дело в том, что только в этих местах есть холодильники, которые могут обеспечить режим хранения вакцины, - говорит Любовь Полякова. – Кроме того, в этих медучреждениях имеются специальное оборудование, которое позволяет считывать маркировку вакцины, созданную по новым правилам.

Сейчас каждая доза, объем которой 0,5 миллилитров, представляет собой малюсенький кристаллик льда. Разморозить его нужно непосредственно перед применением. Тому, кто захочет сделать прививку, надо будет всего лишь вытерпеть укол в плечо – вакцина вводится внутримышечно.

Режим хранения препарата - не выше -18 градусов Фото: Артем КИЛЬКИН

- Я думаю, до конца недели препарат пробудет у нас, а потом уже поедет по распределению, - отметила директор фармбазы.

Эти два транша, которые уже получил Петербург, - еще не все. Ожидается, что до 1 января в Северную столицу доставят еще 2667 доз вакцины от коронавируса. По словам Любови Поляковой, поставки продолжатся и в следующем году. Кроме того, сейчас производитель вакцины занимается ее усовершенствованием, чтобы препарат было удобнее перевозить. Обновленную вакцину можно будет хранить при температуре от 2 до 8 градусов тепла.