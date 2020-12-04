Бизнес потребовал от Смольного компенсировать убытки из-за «коронавирусных» ограничений на Новый год

Предприниматели Петербурга просят смягчить новогодние ограничения из-за коронавируса. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Межотраслевой координационный совет гостеприимства и услуг требует от властей Петербурга смягчить ограничительные меры из-за коронавируса на новогодние каникулы. В адрес губернатора Александра Беглова направили открытое письмо, опубликованное в сети Интернет. Рестораторы, отельеры, турфирмы, перевозчики бьют тревогу и говорят о том, что «локдаун» может привести к закрытию тысяч предприятий.

– Требуем вернуться к диалогу с бизнесом для принятия выверенного решения, отвечающего как требованиям безопасности жителей и гостей нашего города, так и интересам всех предприятий сферы гостеприимства и услуг, – говорится в письме. – В противном случае это приведет к окончательному закрытию тысяч предприятий и, как следствие, росту безработицы.

Музеи и другие учреждения культуры работать в новогодние каникулы не будут. Фото: Олег ЗОЛОТО

Ранее власти Петербурга также попросили туристов не приезжать на новогодние каникулы, ведь из-за их притока может ухудшиться эпидемическая ситуация в городе. И из-за введенных мер туристы сами стали отказываться от поездок – сходить-то некуда. Это на себе уже ощутили и без того пустующие отели и гостиницы.

– Запрет на работу ресторанов, музеев, театров привел к тотальным отказам от поездок в Петербург, требованиям возвратов денежных средств за билеты и бронирования номеров в отелях, туров, экскурсий и дополнительным финансовым потерям для всех участников рынка, – добавляют в письме.

Туристы отменяют бронь в гостиницах и отелях Петербурга. Фото: Артем КИЛЬКИН

Авторы письма также отмечают, что «потери по сравнению с прошлым годом в каждом отдельном предприятии составляют до 95% оборота». И задаются главным вопросом: кто компенсирует эти деньги? Главная претензия бизнеса в том, что, вводя новогодние ограничения, город не предлагает никаких мер поддержки.

Барам и ресторанам в Петербурге полностью запретили работать с 30 декабря по 3 января. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В письме бизнесмены требуют в течение пяти ближайших дней пересмотреть введенные меры. И даже предлагают конкретные варианты их смягчения: отменить полный запрет на работу общепита, рассмотреть убытки бизнеса и компенсировать их при падении оборота более 30%, разрешить ресторанам при отелях обсуживать гостей без ограничения по времени, не закрывать культурные площадки, разрешить турфирмам делать экскурсионные перевозки. Все это, конечно, с учетом всех санитарных требований.

– В противном случае, мы будем вынуждены обратиться к Президенту Российской Федерации В.В. Путину, – говорится в письме.

В театры в новогодние каникулы будет не попасть. Фото: Олег ЗОЛОТО

Напомним, что ситуация с COVID-19 в городе вынудила ввести строгие ограничения на новогодние праздники. Они касаются концертных и выставочных площадок, музеев, театров, ресторанов, кафе и частично уже начали действовать с 4 декабря. Однако самые жесткие меры приходятся на сами праздничные дни. Так, с 25 по 29 декабря и с 4 по 10 января все места общепита должны быть закрыты с 19:00 до 06:00. А с 30 декабря по 3 января все рестораны, бары и кафе в Петербурге вообще не будут работать. Попасть в музеи, театры и в другие культурные учреждения нельзя будет все каникулы – с 30 декабря по 10 января.