Не надо к нам приезжать: Власти Санкт-Петербурга объяснили новогодние ограничения опасностью от туристов

Туристов попросили не приезжать в Петербург на новогодние праздники. Фото: Олег ЗОЛОТО

Вице-губернатор Санкт-Петербурга Евгений Елин прокомментировал новую порцию карантинных мер, которые должны остановить распространение коронавируса в городе. Так, на праздники будут сильно ограничены в работе или полностью закрыты все рестораны и кафе, а также аквапарки, океанариумы и прочие развлекательные заведения. В том числе это сделано, чтобы в город не приезжали туристы.

- Сейчас по госпитализациям идет очевидное замедление. Но опасность предоставляют предпраздничные корпоративы, сами праздники и возможный приток туристов. Это три фактора которые могут изменить равновесие в далеко не лучшую сторону, - заявил Евгений Елин. - Мы очень любим гостей и туристов, но извините, не в этом году. Не надо к нам приезжать.

Также чиновник попросил горожан на Новый год и в праздники «есть оливье дома», чтобы не давать лишний шанс инфекции распространяться.

Также горожанам следует отказаться от корпоративов. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

По словам Елина, сейчас в городе осталось меньше шести процентов свободных инфекционных коек. Ситуация еще не критическая, но очень напряженная. При этом в властей «есть понимание», что делать дальше.

До конца года будут развернуты еще почти 2,5 тысяч коек, плюс у города есть резерв виде медцентров федерального подчинения.

Напомним, что согласно новым карантинным мерам, с 4 декабря в Петербурге закрываются аквапарки и океанариумы, музеи, выставки и театры, находящиеся в торговых центрах.

Ограничения ввели, снега под Новый год не обещают. Оставайтесь в праздники дома. Фото: Артем КИЛЬКИН

- Детям до 16 лет запрещается посещать мероприятия, проводимые театрами, иными организациями исполнительских искусств, - заявили в Смольном.

Вместимость залов кино, театров и прочих зрительских площадок не должна превышать 25%, даже если билеты уже были проданы заранее.

Но самые серьезные ограничения коснулись кафе, ресторанов и баров. Так, с 25 по 29 декабря и с 4 по 10 января предприятия общепита должны быть закрыты с 19:00 до 06:00. А с 30 декабря по 3 января им полностью запрещено работать.

Также с 30 декабря по 10 января закрываются музеи, театры, выставки, прекращаются концерты и прочие увеселительные мероприятия.

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