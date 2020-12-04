«Русские Ромео и Джульета»: что говорят зрители и критики о фильме «Серебряные коньки»

Главные роли в фильме "Серебряные коньки" исполнили совсем молодые артисты Соня Присс и Федор Федотов. ФОТО: Централ Партнершип

Под Новый год так хочется верить в чудо. Тем более, сейчас. Может быть, поэтому молодой режиссер Михаил Локшин подготовил для зрителей настоящую сказку. В широкий прокат выходит романтическая история «Серебряные коньки». Жители Петербурга увидели фильм раньше всех. На днях предпремьерный показ фильма прошел в старейшем театре страны - Александринке. К слову, впервые зрителями в этом богато украшенном зале показывали не спектакли, а кино. Вот так вот встретились два века в одном месте. Да, и такое с этой историй будет еще не раз. Спойлерить не будем, отметим только, что в картине, действие которой происходит в прошлом, есть очень даже современные вопросы и даже предметы.

Большая команда приехала в Петербург, чтобы представить картину. ФОТО: Централ Партнершип

Фильм в Санкт-Петербурге представляли продюсер Петр Ануров, актеры Алексей Гуськов, Юра Борисов, Кирилл Зайцев, Юрий Колокольников, Александра Ревенко. А также режиссер Михаил Локшин, для которого «Серебряные коньки» стал дебютом. Кстати, и не только для него. Главные роли в большом метре исполнили совсем молодые артисты Соня Присс и Федор Федотов.

- Мы проводили кастинги и пробы по всей стране, отсмотрели сотни ребят, но, как ни странно, нашли главных героев именно в Петербурге, - отметил режиссер. – Думаю, что это стало таким хорошим знаком. Ведь весь наш фильм в целом – такая ода любви этому красивому городу.

Снимали в очень красивых интерьерах. Фото: Артем КИЛЬКИН

Получился эдакий микс из любимых сюжетов: «Алиса в стране чудес», «Принц и нищий», «Ромео и Джульетта», «Титаник» и даже «Леди и бродяга». В фильме есть и экшен, и любовная линия, драма, комедия и красивая картинка. Можете посмотреть трейлер и сами в этом убедиться. А лучше - сходите в кино.

О ЧЕМ КАРТИНА

Действие происходит в канун Нового, 1900 года. Сын простого фонарщика и уличный карманник Матвей влюбляется в Алису - дочь чиновника, приближенного ко двору. Катание на коньках сближает этих двух молодых людей из разных миров. Вдохновением для сценаристов и продюсеров фильма послужил одноименный роман голландской писательницы Мэри Мэйпс Додж. Только там действие происходило на льду каналов Амстердама, а здесь - в столице Российской империи. Авторы придумали несуществующий дореволюционный Петербург, где прямо на замерзших реках проходят ярмарки, по льду туда и сюда снуют курьеры на коньках. Но вымысел связали с реальностью.

Отца юной девы сыграл Алексей Гуськов Фото: Алена ЧИЧИГИНА

- В Петербурге в то время, действительно, было много катков, - рассказывает актер Алексей Гуськов. – Отдельные - для знати, отдельные – для фигурного катания, и еще общественные, к примеру, в Юсуповском саду.

ТРЮКИ И ТРЕНИРОВКИ

Раз фильм про коньки, артистам в кадре надо было много кататься. Кому-то пришлось учиться с ноля, как например, Соне. А ее партнер, наоборот, как-будто родился на коньках. Он стоит на них с трех лет.

– В детстве я мечтал стать хоккеистом и когда-то профессионально занимался этим видом спорта, - рассказывает Федор. - Но скажу сразу: роль писали не под меня. О том, что я умею кататься, сообщил только на кастинге и то в последнюю минуту. Думаю, что это стало одной из причин, по которой меня утвердили. Однако для того, чтобы выполнить все трюки, которые есть в фильме, я тренировался около трех месяцев.

Каскадер, который выполнял за артистов трюки на льду. ФОТО: Централ Партнершип

В кадре есть настоящие акробатические этюды. Какие-то выполнял сам Федор, где-то его и его друзей-карманников подменяли каскадеры.

- Но катание на коньках это еще не самое сложное! – рассказал каскадер Иван. – Нам пришлось и в воздухе переворачиваться, и в ледяной воде купаться. После финальной сцены мы с Федором стали настоящими братьями по трюкам. А еще хотел бы отдать должное Соне. Я каскадер, не представляю, как она в одном платье на морозе несколько часов провела подвешенная на канате. Все стойко выдержала!

Перед началом артисты вышли на сцену. ФОТО: Централ Партнершип

ПОДВЕЛА ПОГОДА

Во время съемок все складывалось удачно. Подвох пришел, откуда не ждали – погода подвела. В то время, когда снимали зимний Петербург, зимы-то в городе и не было. В феврале лишь на несколько дней встал лед. Команда быстро соорудила декорации на льду Крюкового канала и на Мойке.

- На реках и каналах мы укрепляли лед на площади более 10 000 квадратных метров, создали специальную цветную подложку, сверху заливали еще около 10 см льда, - рассказывал продюсер Петр Ануров.

Жители города заметили зеленые настилы. Одни просто интересовались в соцсетях, мол, что это, другие вовсе пожаловались в Росприроднадзор. Но ничего страшного не произошло, в городе потеплело, лед начал таять, все настилы быстро убрали.

В Александринском театре впервые показывали кино Фото: Алена ЧИЧИГИНА

- Большую часть съемок мы провели в павильонах, для этого выстроили целый мини-Петербург, - рассказывает режиссер. – Снег пришлось дорисовывать уже потом, да и некоторые дома тоже. Но в кадре есть знаменитые места Северной столицы, которые в приукрашении не нуждаются. Настолько они прекрасны.

Аглая Тарасова - стала гостей премьеры в Петербурге. ФОТО: Централ Партнершип

РЕАКЦИЯ ЗРИТЕЛЕЙ

Гостями премьеры в Петербурге стали звезды двух столиц: Елизавета Боярская и Максим Матвеев, Юлия Матвиенко, Аглая Тарасова, Артем Михалков, Роман Прыгунов и другие.

Были и обычные жители Северной столицы. Они живо реагировали на сцены в фильме, где-то смеялись, где-то плакали, после самых впечатляющих сцен аплодировали.

Гостями показа стали Максим Матвеев и Лиза Боярская. ФОТО: Централ Партнершип

- Да, зал сейчас разрешено заполнять только на 25 процентов, это грустно, конечно, - говорит режиссер. - Но это лучше, чем вообще закроются все кинотеатры или все люди заболеют. Хочется, чтобы появилось новогоднее настроение и ощущение чуда, ведь наш фильм для этого и создан.

Фильм «Серебряные коньки» стартует в кинотеатрах с 10 декабря