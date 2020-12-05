Старая добрая телефонная будка

Таксофоны "Ростелеком" стоят даже в сельской местности. Фото: "Ростелеком".

Таксофоны, ставшие героями советских фильмов и песен, казалось бы, должны были уйти в прошлое с появлением мобильной связи. Но они по-прежнему востребованы, причем не только в отдаленных от мегаполисов районах нашей необъятной Родины, но и в самом центре больших городов.

Так, к примеру, в Петербурге работает 399 таксофонов Универсальной услуги связи. Менялись аппараты, технологии, стоимость, вид самой телефонной будки, но одно неизменно – этот способ связи выручает часто. Трафик измеряется сотнями тысяч, а то и миллионами минут.

Кстати, с прошлого года звонки стали бесплатными, вызовы можно осуществлять с любого таксофона универсальной услуги на любой российский номер. А еще этот привычный для старших поколений способ связи претерпел важное изменение – таксофоны могут работать и на входящий звонок тоже, то есть можно звонить не только с него, но и на него.

Единым оператором Универсальной услуги связи, в рамках которой работают таксофоны, является «Ростелеком».

Яркие и не очень

Практически везде в России можно встретить незамысловатый кнопочный аппарат, чаще он накрыт голубым сводом будки, но бывают и другие варианты оформления. Где-то будки представляют собой целые арт-объекты, где-то они незаметно вписаны в экстерьер, так как не должны слишком контрастировать на фоне фасадов, в этих случаях используется более сдержанная цветовая гамма.

Услуга телефонной связи организована разными способами. Там, где есть возможность проложить кабель, подключение осуществлено традиционно, а в горной местности или в местах, слишком удаленных от цивилизации, используется спутниковая связь, на опоре можно будет увидеть сразу и будку с телефоном и спутниковую тарелку.

Таксофонов по всей стране 148 тысяч. Фото: "Ростелеком".

В городах услуга чаще востребована у путешествующих людей, поэтому таксофоны ставят возле почт и вокзалов. Если у туриста случилась беда – потерялся или разрядился мобильный телефон, закончились деньги, он всегда может позвонить близким с таксофона.

В сельской местности возможны те же проблемы, но есть и другая сложность – из-за специфического ландшафта и огромных расстояний нашей страны не везде работает мобильная связь. Часто таксофон становится единственным способом позвонить близким.

Таксофон у маяка

Так, долгое время выручал смотрителя маяка на острове Большой Жужмуй его собственный «островной таксофон». Большой Жужмуй расположен в Онежском заливе Белого Моря, это далекий северный район Карелии.

Остров почти полностью покрыт лесом, а его главная достопримечательность – маяк, один из самых старых в России, он был построен в 1871 году.

Таксофон на острове долго служил людям и покинул свое место лишь в 2018 году, когда Большой Жужмуй стал практически необитаемым.

Кордон Усть-Ляга

Во второй республике северо-запада – Коми – тоже есть таксофон, до которого очень непросто добраться, хотя немало туристов об этом мечтают.

Это аппарат на кордоне Усть-Ляга, откуда отправляются пешие туристические группы на плато Маньпупунёр, седьмое чудо России.

Пеший путь от кордона до плато может занимать до двух дней, связи там нет, ведь это дикая тайга, необжитые человеком места. Что не останавливает путешественников, желающих увидеть 7 каменных изваяний, созданных ветром. Столбы имеют причудливую форму, их высота примерно равна высоте 15-этажного дома.

Таксофон на кордоне Усть-Ляга. Фото: "Ростелеком".

Вернувшись из похода на кордон, туристы спешат сообщить близким, что с ними все хорошо и маршрут успешно пройден, трубка таксофона в Усть-Ляге немало слышала таких историй.

Едем на вездеходе и косим борщевик

Таксофонов по всей стране 148 тысяч. Они установлены в 131 тысяче населенных пунктов страны. из них 118 тысяч - это поселки, села, деревни, станицы и аулы с населением менее 500 человек.

Конечно, такое количество аппаратов требует качественного обслуживания. Нельзя просто повесить будку на опору и забыть о ней, так аппарат вскоре перестанет работать.

Как же связисты обслуживают такое количество таксофонов?

Ежедневно производится автоматическая «обзвонка» всех аппаратов. Это необходимо для проверки – работает ли аппарат в данный момент. Если аппарат не дает отклика, к нему выезжает аварийно-восстановительная бригада.

Хотя таксофон сделан так, чтобы погодные условия и действия вандалов не были для него страшны, вывести его из строя все же можно. Аномально сильные атмосферные явления могут повлиять на работоспособность аппаратуры, а могут даже привести к падению опоры, на которой закреплена будка. Бывают и вовсе курьезные ситуации, например, когда дорога к аппарату заросла борщевиком с человеческий рост высотой. Сам таксофон работает, а вот пробраться к нему нельзя. Но это ладно, ведь с борщевиком справится техника для покоса, случаются задачи и посерьезнее.

Иногда к таксофону нужно добираться на болотоходе – такая разновидность вездехода используется связистами в особенно сложных климатических условиях. Подтопление местности также не редкость в наших краях, здесь могут понадобиться и плавсредства.

В городах же другая проблема – таксофоны страдают от незаконных расклейщиков объявлений, городской пыли и хулиганов. Их необходимо регулярно очищать и мыть.

Линия жизни

А точно ли нужны нам эти телефонные будки? Часто ли по таксофонам звонят? Стоит ли того столь дорогое обслуживание? Многие зададутся такими вопросами, сидя в городской квартире в мягком кресле, со своим смартфоном в руках.

Но ведь один звонок с таксофона может спасти чью-то жизнь. Это звонки в полицию, пожарным, в скорую. К примеру, в дни пандемии 2020 года количество и продолжительность звонков с таксофонов именно в экстренные оперативные службы выросло более чем в 2 раза. Стоящий посреди небольшой деревни аппарат может звонить всего раз или два в год, но каждый раз по особому случаю – неотложные медицинские состояния, роды, экстренные ситуации в населенном пункте и т.п.

А для кого-то это может быть единственной возможностью слышать голоса близких с другого конца страны или попросить у них помощи в тяжелой жизненной ситуации.

По сравнению с 2019 годом трафик таксофонов вырос в среднем по всей стране в 2,6 раз. Однако регионы СЗФО показали даже более активный рост – в Архангельской области и в Карелии стали звонить в три раза больше, в Новгородской области – в четыре, в Вологодской – в пять, в Ленобласти – в шесть раз больше. А в Ненецком автономном округе трафик таксофонов скакнул аж в 16 раз по сравнению с прошлым годом.

Очевидно, что старые добрые телефонные будки рано списывать со счетов даже в век повсеместной цифровизации.

Таксофон подключен по спутниковой связи. Фото: предоставлено "Ростелеком".

Впрочем, цифровизация даже поможет таксофонам. Найти точку, откуда или куда можно бесплатно позвонить, уже можно на «Яндекс.Картах» — там отображены точные адреса установки всех 148 тысяч таксофонов по всей стране. Достаточно в поисковой строке набрать слова «таксофон» и «Ростелеком», чтобы увидеть ближайшее устройство. Там же доступен телефонный номер конкретного таксофона, чтобы на него можно было позвонить. Если же вы видите, что таксофон пострадал от действий вандалов или от погодных условий, вы можете сообщить об этом по телефону 8 (800 )100 0 800.

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