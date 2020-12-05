"Д'Артаньян - убийца": Михаил Боярский назвал своего знаменитого персонажа отрицательным героем

Михаил Боярский назвал Д'Артаньяна убийцей Фото: Александр ГЛУЗ

Актер Михаил Боярский очень жестко отозвался о персонаже своей самой знаменитой роли - Д'Артаньяне. По мнению артиста, известный мушкетер совсем не романтический герой, и не является воплощением чести, а скорее - жестокости. Об этом Боярский заявил в интервью на YouTube-канале "Зангалис&К".

- Д'Артаньян - убийца самый настоящий, - сказал Боярский. - В день по пять трупов. Еще женщине голову отрубил - и ничего. Если он и положительный (герой), то с таким набором отрицательных качеств.

Однако играть отрицательных персонажей артисту нравится больше Фото: кадр из фильма

При этом Боярский отметил, что сам он не очень любит играть положительных героев. Поэтому персонаж мушкетера ему был интересен.

Михаил Сергеевич благодарен судьбе за участие в первом фильме про мушкетеров, но продолжением истории совсем не доволен.

- Не надо было сниматься, - рассуждает Боярский. - Я сразу решил, что не стоит, и отказался.

Однако на съемочную площадку его "вытащили" коллеги по цеху, которые заявили, что без Боярского фильм сниматься не будет. Больше всего артисту не понравилось играть в картине "Возвращение мушкетеров, или Сокровища кардинала Мазарини". Однако он согласился ради заработка.

- Полагаю, это не самая лучшая наша работа. Все, конечно, хотели как лучше. Но в одну реку дважды войти очень сложно, - заключил Боярский.

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