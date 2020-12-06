«Три года на дерьмовой позиции»: игрок петербургского «Зенита» Себастьян Дриусси сделал скандальное заявление

Себастьян Дриусси играет в "Зените" с 2017 года Фото: Артем КИЛЬКИН

Нападающий петербургского «Зенита» 24-летний Себастьян Дриусси оказался в центре спортивного скандала. Во время стрима, который футболист вел на одном из онлайн-сервисов, Дриусси, повел себя неосторожно и разоткровенничался с подписчиками. Игрок сине-бело-голубых сказал, что устал от команды все три года находился, мягко говоря, не на той позиции, о которой мечтал.

- Я очень скучаю по «Риверу», скучаю по игре на позиции нападающего, сильно скучаю, - заявил Дриусси во время трансляции. - Я играл на дерьмовой позиции три года. Я устал от этого, я хотел бы вернуться, как только это станет возможным. Я собираюсь уйти.

В команде сине-бело-голубых Дриусси играет на левом фланге атаки Фото: Артем КИЛЬКИН

Стрим зенитовского игрока увидели множество любителей футбола, в том числе спортивные журналисты из Аргентины (телеканал TyC Sport). Они быстро выпустили новость на основании слов Дриусси, которая молниеносно донеслась до России.

В «Зените» высказывание игрока пока никак не комментируют, но, вероятно нападающего ждет серьезный штраф.

С 2013 года Себастьян Дриусси играл за аргентинский клуб «Ривер Плейт». В составе команды он провел 92 матча и забил 25 мячей. В июле 2017 года Дриусси присоединился к петербургскому «Зениту». В команде сине-бело-голубых он играет на левом фланге атаки.