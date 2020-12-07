«Стрелял, но никогда не бил»: Историк Соколов с гордостью рассказал в суде, что в момент убийства сдержал клятву, данную Ещенко перед богом

Историк Соколов заявил, что синяки могли бы уберечь Анастасию от убийства Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Спустя полгода судебных интриг и скандалов суд, наконец, поставил точку в представлении доказательств по делу 64-летнего историка Олега Соколова, убившего и расчленившего свою невесту - 24-летнюю аспирантку Анастасию Ещенко. Кровавая драма разыграла в ночь с 7 на 8 ноября 2019 года. Во время ссоры преподаватель СПбГУ схватил пистолет и четыре раза выстрелил в девушку, после чего спрятал труп, а на следующий день принимал гостей. После их визита историк расчленил тело и стал выбрасывать по частям в реку Мойка. Во время очередной вылазки он спустился в воду, чтобы утопить рюкзак с руками. Это заметил проезжавший мимо таксист, который и вызвал все экстренные службы.

В суде 7 декабря был последний день, когда адвокаты Соколова после гособвинения представляли свои доказательства и приводили свидетелей. Главным в очередной раз на заседании стал сам историк Соколов, который неожиданно заявил, что хотел разойтись с невестой. Но вместо этого убил ее.

Анастасия Ещенко была студенткой Соколова Фото: СОЦСЕТИ

- Мой обрез лежал заряженный. Там надо было передернуть только затвор, - подробно доложил Соколов. - Обычно у меня находились четыре патрона в патроннике. Обрез рассчитан на большее число патронов, но если полностью зарядить, возникает опасность перекоса, поэтому он был наполнен не до конца. Я его держал заряженным, потому что на меня ранее было совершенно вооруженное нападение бандитами. Они были с автоматами, это было еще когда я жил со своей женой Анной. Бандиты испугались меча и не захотели убивать нас с Анной. После этого обрез лежал для самообороны. Я знал, что он заряжен. Помню только свой первый выстрел, потом я очнулся уже на набережной реки. Когда я пришел в себя, патронник был пустой, я понял что расстрелял четыре патрона.

По словам Соколова, причиной убийства стала ссора из-за его детей, которых Анастасия оскорбляла. Также историк уверен, что невеста ему еще и изменяла с уголовником. Сейчас этот мужчина находится в СИЗО на Украине по другому делу. Адвокат убитой Ещенко, как и прокуратура, считает, что обвинения в неверности - выдумка.

Соколов был крайне эмоционален в суде Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

- Начиная с 6 сентября, Анастасия была агрессивная. Я не знал этого, но сейчас я понимаю, что в апреле ее любовник был пойман на Украине, - поделился своим мнением историк. - Она в то время превратилась в сгусток злобы. Она реагировала взрывом и бешенством на упоминание детей. Она сразу начинала оскорблять меня и дочерей. После появления любовника она ко мне относилась враждебно. Хотя до ее предательства я попытался сделать так, чтобы она общалась с моими с детьми.

В этот момент со стороны стола обвинения послышался смешок.

- Гражданин прокурор, это не смешно, - серьезно заявил Соколов. - Анастасия чудовищно реагировала на детей. Я понимал, что с детьми она не может находиться в квартире. Мои дочки маленькие и ранимые, а она могла на них обрушить страшную словесную агрессию. Она бешено злилась. Я боялся за детей, боялся последствий. Она относилась к ним с истеричной ненавистью. Она превратилась в фурию какую-то. Она кричала: "Ненавижу твоих уродов". Она кричала это про моих маленьких девочек, которых я люблю.

Анастасия мечтала стать историком Фото: СОЦСЕТИ

Дальше Соколов сменил тактику и решил разжалобить прокурора и судью, обратившись к ним как к матерям.

- С того момента, как она вступила в интимную связь с рецидивистом, отношение к детям стало чудовищным, - обращался у суду и прокурору историк. - Я боялся ее встреч с детьми. Каждый шаг мы выверяли, чтобы не дай бог не произошла ее встреча с детьми. 15 месяцев длилась чудовищная для меня психотравмирующая ситуация. Ее оскорбления детей - это верхушка айсберга. Сколько диких сцен я терпел, оскорблений. Но я терпел, потому что она была безупречной, когда мы полюбили друг друга. Я терпел из-за огромной любви, которая была осквернена, предана, растоптана.

В тот роковой вечер, по словам Соколова, во время ссоры он решил расстаться с Анастасией. Поэтому решил снять конфликт на видео.

- Она обычно извинялась: "Сир, я погорячилась", - утверждал Соколов. - Думал, если утром будет меня обнимать, как обычно, я хотел показать видео и сказать: "Что это такое? Либо ты поклянешься, что после следующей ссоры мы расстаемся, либо надо расставаться". В момент, когда взял мобильный для того, чтобы снять видео, градус оскорблений упал. На видео мат идет, но в умеренных количествах.

Историк считает, что Анастасия ему изменяла Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

- Вы били все-таки Анастасию или нет? - уточнила судья у Соколова.

- Клятвенно перед Богом могу заявить, что никогда в жизни своей я не ударил Анастасию Ещенко, - перекрестился Соколов. - Это была моя клятва, поэтому, может, и произошла катастрофа. Возможно, все ограничилось бы рукоприкладством, у нее был бы синяк, мы бы расстались. Но я сдержал свое слово и ни разу не ударил. Да, я стрелял в нее, но никогда ее не бил.

- Когда вы впервые заговорили с ней о свадьбе? - подключилась к допросу прокурор.

- В ноябре 2014 года мы стали близки. Она буквально через месяц после наших близких контактов сказала, что продолжение связи может только в законном браке, - разводил руками Соколов. - Вопрос был поставлен в декабре 2014 года. Я сказал, что при всей любви к ней у меня есть дети. Она ответила, что будет очень хорошо относиться к ним, но до законного брака она предпочитала бы с ними не пересекаться. Но как бы я не относился к Анастасии, я жену уважал и так просто мгновенно оставить ее было невозможно, нужно ведь было развестись. Но очевидно, что срок (про свадьбу - прим.ред.) передержал чрезмерно.

- Анастасия болезненно реагировала только на вашу жену или на других женщин тоже? - уточнила прокурора, судя по всему, намекая на то, что Ещенко подозревала, что Соколов продолжает близкие отношения со своей бывшей супругой.

- Анастасия прежде всего болезненно реагировала на моих детей, - отрезал историк. - Она была ревнивый человек, но в остальном было в обычных нормальных пропорциях. Других претензий она не высказывала.

Соколов и Ещенко планировали свадьбу пять лет Фото: СОЦСЕТИ

- Расскажите, кто такая Софи? Анастасия вам писала сообщение про нее: Ублюдок, я вижу, как ты к Софи клеешься!

- Это было на конференции, я должен был делать сообщение, - уточнил историк. - Мне нужен был человек, который бы переключал слайды на презентации. Анастасия присутствовала, но ее отношения ко мне было не то что странное, а как комок злобы и раздражения. Я не осмелился попросить ее помочь. Я подошел к первой попавшейся студентке и спросил переключать слайды. После этого я ее поблагодарил. Анастасия Ещенко прислала такое сообщение, которое является полным абсурдом. Это не было похоже на приставание, а просто вежливое "спасибо". Я просто спросил, как зовут студентку. Она сказала, что Софа или Софи. Уточнила, что с нашей кафедры. Разговор длился одну минуту. Все это было при Анастасии.

После этого защита закончила представлять свои доказательства. Напоследок слово взяла адвокат семьи Анастасия Ещнеко, которая ранее проводила свое расследование.

- Согласно обвинению, Соколов совершил убийство с 2 часов 36 минут до 3 часов ночи 8 ноября, - огорошила Соколова адвокат Александра Бакшеева. - В 1:49 Соколов стал смотреть локации на картах в Интернете. В 2 часа 13 минут он зашел в картах на набережную Мойки (здесь Соколов избавлялся от тела). Он стал смотреть локации, куда он потом сбросил останки Анастасии. Соколов искал окрестности, куда сбрасывать тело до того, как убить Анастасию. У него был конкретный умысел, ни о каком аффекте не идет речь. Порядка шести-восьми раз он смотрел разные локации, куда сбросить останки в тот момент еще живого человека.

Теперь Соколов готовится к последнему слову Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Сам Соколов заявил, что умысла не было.

- Я старался отвлечься, когда Анастасия вышла, смотрел видео, когда она вернулась. Я тыкал карты, не отдавая отчет, что делаю. Там улицы и берега, это рядом с тем местом, где я живу, - пояснил Соколов.

После этого обе стороны взяли неделю на подготовку к прениям. Сама представитель Фемиды попросила Соколова подготовить свое последнее слово. Историк согласился, но уточнил, будет ли он ограничен во времени, после чего заранее обратился ко всем, чтобы его не перебивали во время выступления. Прения и последнее слово Соколова назначили на 14 декабря 2020 года.

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